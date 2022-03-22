Через брак резервів у РФ мобілізують боржників та аліментників, - розвідка
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Враховуючи тотальний брак поповнення бойового армійського резерву РФ окупанти вдаються до нових форм прихованої "мобілізації".
Про це повідомляють у ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ
Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масової відмови від підписання контрактів, прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей. При цьому, кількість таких людей збільшується в прогресії, враховуючи наслідки для російської економіки від введених санкцій.
"Відповідно, боржникам пропонується звільнення від усіх кредитних зобов’язань у випадку підписання контракту з армією РФ. Зокрема, подібні пропозиції почали поширювати на території республіки Татарстан, в Пятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі. Також продовжується "рекрутинг" осіб, які мають проблеми з законом. Злочинцям пропонується повна амністія в обмін на участь у бойових діях в Україні", - йдеться у повідомленні.
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ну если ты считаешь, что это ее развеселит ...
За все, що суки маскальські натворили, маєте здохнути!
За все, що суки маскальські натворили, маєте здохнути!
як ти з росії пишеш під українським прапором?!
вже ні..
у більшості пішли на "гарматне м"ясо"..
Сестра говорит: с одной стороны - гордость, но е#ашит почти каждую ночь, в основном под утро…..
ну пусть потерпит - место прикормленное )))) и пристрелянное (может по округе не разлетятся?)
у них в понедельник рано утром кацапский вертолёт куекнулся=>половина Чернобаевки без света было. Задел электропровода…..части вертолета упали на дома (Слава Богу без человеческих жертв). Один катапультировался, но повис на проводах - вчера снимали…..
@sergeenko_i
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2 ч
Шок! Гуманитарная катастрофа в Украине! А, нет, стоп, всё в порядке. Это Ярославль.
Про це сьогодні, 22 березня, повідомляє Повітряне командування «Схід» на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
"8 серія 1 сезону. Без перерви на рекламу, - зазначається в повідомленні. Деталі операції не розкриваються. "
https://zugunder.com/index.php?topic=347143.0
логічно.
у випадку кількох статей за злочин вибирається стаття з максимальним покаранням...
а оскільки росіяни грішні ВСІ ,то смертна кара через "замочення" ЗСУ ПЕРЕКРИВАЄ менш значні злочини -аліменти,борги..