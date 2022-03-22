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армія РФ (13470) розвідка (3618) мобілізація (1454)

Через брак резервів у РФ мобілізують боржників та аліментників, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

розвідка

Враховуючи тотальний брак поповнення бойового армійського резерву РФ окупанти вдаються до нових форм прихованої "мобілізації".

Про це повідомляють у ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ

Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масової відмови від підписання контрактів, прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей. При цьому, кількість таких людей збільшується в прогресії, враховуючи наслідки для російської економіки від введених санкцій.

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"Відповідно, боржникам пропонується звільнення від усіх кредитних зобов’язань у випадку підписання контракту з армією РФ. Зокрема, подібні пропозиції почали поширювати на території республіки Татарстан, в Пятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі. Також продовжується "рекрутинг" осіб, які мають проблеми з законом. Злочинцям пропонується повна амністія в обмін на участь у бойових діях в Україні", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+31
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22.03.2022 13:23
+18
ну скоро і алкоголіки на підході
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22.03.2022 13:20
+14
Ищи себе другого марня, а про этого забудь.
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22.03.2022 13:25
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ну скоро і алкоголіки на підході
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22.03.2022 13:20 Відповісти
Вони йшли першими
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22.03.2022 13:23 Відповісти
В кацапії не алкоголіків майже не зустрічається
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22.03.2022 13:35 Відповісти
А потім збоченці, імпотенти, просто ідіоти. Хоча по-моєму, вони вже тут, судячи по кадрам....
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22.03.2022 13:40 Відповісти
что-то эта кура грустная, давай ее зарежем

ну если ты считаешь, что это ее развеселит ...
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22.03.2022 13:21 Відповісти
Нє-нє. Рассєю ніхто не буде хранити. Вона здохне. Бажано, щоб з усім поголів"ям скота, яке себе називає рассіянами. В міру можливості українці допоможуть. Росіяни - не люди. Це не русофобія, а проста констатація факта.
За все, що суки маскальські натворили, маєте здохнути!
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22.03.2022 13:25 Відповісти
Бог шельму метіт... *** тебе в рот
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22.03.2022 13:22 Відповісти
"взять кредит и умереть", "- плати алименты! - только через мой труп!",......... ))
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22.03.2022 13:22 Відповісти
Ахмад Слива!
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22.03.2022 13:23 Відповісти
Ищи себе другого марня, а про этого забудь.
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22.03.2022 13:25 Відповісти
Нє-нє. Рассєю ніхто не буде хранити. Вона здохне. Бажано, щоб з усім поголів"ям скота, яке себе називає рассіянами. В міру можливості українці допоможуть. Росіяни - не люди. Це не русофобія, а проста констатація факта.
За все, що суки маскальські натворили, маєте здохнути!
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22.03.2022 13:26 Відповісти
Лучше таксовать и пить пиво, чем убивать кого-то. Правильно мужики делают, а вот кацапы говнюки и помрут.
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22.03.2022 13:28 Відповісти
информация немного устарела - около 18000 погибло, умножьте эту цифру на 3 и будет количество раненых. Ну как же? у русских идея непонятно чего, конечно, нужно. А кто Пуйло в историю вознесет??
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22.03.2022 13:32 Відповісти
тобі ж сказали куй в рот
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22.03.2022 13:35 Відповісти
Марина Кудрявцева,
як ти з росії пишеш під українським прапором?!
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22.03.2022 14:12 Відповісти
брешешь Маринка, в Луганде уже и учителей с белыми билетами сгребли.
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22.03.2022 14:18 Відповісти
В Донецке Луганске здоровые мужики таксуют и попивают пивко..

вже ні..

у більшості пішли на "гарматне м"ясо"..
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22.03.2022 16:20 Відповісти
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22.03.2022 13:23 Відповісти
Вот все прикалываются от тупости кацапов в Чернобаевке……, а вот моим достаётся……
Сестра говорит: с одной стороны - гордость, но е#ашит почти каждую ночь, в основном под утро…..
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22.03.2022 14:02 Відповісти
под утро - всегда страшнее всего...
ну пусть потерпит - место прикормленное )))) и пристрелянное (может по округе не разлетятся?)
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22.03.2022 14:05 Відповісти
Главное, чтобы наши не расслаблялись=>от кацапов всего можно ожидать……
у них в понедельник рано утром кацапский вертолёт куекнулся=>половина Чернобаевки без света было. Задел электропровода…..части вертолета упали на дома (Слава Богу без человеческих жертв). Один катапультировался, но повис на проводах - вчера снимали…..
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22.03.2022 14:12 Відповісти
Здається, цю кацапську мавпу навіть зафільмували...

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22.03.2022 14:50 Відповісти
😂
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22.03.2022 15:00 Відповісти
Извиняюсь=не в понедельник, а в воскресенье рано утром куекнулся вертолёт………
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22.03.2022 14:59 Відповісти
все дело в том, что назовите Вы любой день и угадаете - 7 раз на одни грабли))) это ж уметь надо))
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22.03.2022 15:08 Відповісти
Мои говорят, что в принципе не против этого лютого звиздеца, НО иногда так е#ашит……..племянники уже привыкли……
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22.03.2022 14:08 Відповісти
сводная БТГ алкоголиков, алиментщиков и *********!!!!
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22.03.2022 13:23 Відповісти
Одним словом - росіяни.
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22.03.2022 13:26 Відповісти
На подходе мобилизация из домов престарелых и психиатрических диспансеров.
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22.03.2022 13:24 Відповісти
Наївні кацапи. Це їм не допоможе ні у близькій, ні у тим більше далекій перспективі. Курці вже відрубали дві голови, але вона ще тріпається. Правда, описано випадок, що курка з відрубаною головою жила начебто 30 днів. Але я цьому не вірю. 😊
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22.03.2022 13:26 Відповісти
Нашли кого мобилизовать, это закалённые годами косари быстро потеряются по дороге.
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22.03.2022 13:28 Відповісти
***** мобилизуйте, нехрен по бункерам прятаться.
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22.03.2022 13:29 Відповісти
Хроника деградации


@sergeenko_i

·
2 ч



Шок! Гуманитарная катастрофа в Украине! А, нет, стоп, всё в порядке. Это Ярославль.

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22.03.2022 13:30 Відповісти
ih tam razbomili shto li ?
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22.03.2022 13:35 Відповісти
Бомжей в армию сгребают. Пришли затариться.
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22.03.2022 13:44 Відповісти
да да , и иностранные наёмники уже на подходе
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22.03.2022 13:33 Відповісти
племя зачуханого лаврова готово!
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22.03.2022 13:36 Відповісти
кавалеристы
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22.03.2022 13:38 Відповісти
Призыв на россии
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22.03.2022 13:50 Відповісти
Хто в Чорнобаївку ?
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22.03.2022 16:18 Відповісти
Збройні сили України (ЗСУ) увосьме атакували аеродром у Чорнобаївці Херсонської області, який ворог використовує для базування командних пунктів та військової техніки.
Про це сьогодні, 22 березня, повідомляє Повітряне командування «Схід» на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
"8 серія 1 сезону. Без перерви на рекламу, - зазначається в повідомленні. Деталі операції не розкриваються. "
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22.03.2022 16:54 Відповісти
Трохи не в тему, але для позитиву: Стрелков-Гіркин, це та потвора що брала Славянськ та Донецьк написав статтю із сакральною назвою "24-й день взяття Київ за три дні". По його ствердженням, ще декілька днів і путін буде змушений підписувати капітуляцію на вимогах Київа . Порадувала назва.
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22.03.2022 13:50 Відповісти
а де воно пише? на яких ресурсах?
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22.03.2022 14:22 Відповісти
Я не знаю. Почув по телевізору на каналі "Прямий"
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22.03.2022 14:25 Відповісти
Можливо це
https://zugunder.com/index.php?topic=347143.0
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22.03.2022 14:59 Відповісти
"Спецназ аліментщиків" підсилений боржниками банку - страшна сила!
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22.03.2022 14:09 Відповісти
Там 3/4 таких та їх вже більше половини пішло на добрива українських ланів
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22.03.2022 14:31 Відповісти
Злочинцям пропонується повна амністія в обмін на участь у бойових діях в Україні"

логічно.

у випадку кількох статей за злочин вибирається стаття з максимальним покаранням...

а оскільки росіяни грішні ВСІ ,то смертна кара через "замочення" ЗСУ ПЕРЕКРИВАЄ менш значні злочини -аліменти,борги..
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22.03.2022 16:17 Відповісти
 
 