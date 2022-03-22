Нидерланды заморозили российские активы почти на 400 млн евро
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Нидерланды заморозили российские активы и сделки на сумму 392 млн евро.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщила во вторник министер финансов Сигрид Кааг.
В общей сложности поступило 188 сообщений о замораживании активов от банков, страховщиков, других финансовых и доверительных учреждений.
Учреждения, в которых находятся российские счета или активы из списка санкций, должны их заморозить, иначе они совершают экономическое преступление.
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