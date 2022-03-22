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Нідерланди (1115) Росія (47203) санкції (6842) актив (117)

Нідерланди заморозили російські активи майже на 400 млн євро

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нидерланды

Нідерланди заморозили російські активи та операції на суму 392 млн євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомила у вівторок міністерка фінансів Сігрід Кааг.

Загалом надійшло 188 повідомлень про замороження від банків, страховиків, інших фінансових та довірчих установ.

Установи, в яких перебувають російські рахунки або активи зі списку санкцій, мають їх заморозити, інакше вони скоюють економічний злочин.

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Автор: Наталя Джума
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по боингу вынесли решения суда, кто сбил? Так и не можете ответить боитесь
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22.03.2022 14:04 Відповісти
А доця Пуйла ще у них живе?
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22.03.2022 14:07 Відповісти
"Тотальна русофобія", так Лавров?)
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22.03.2022 14:07 Відповісти
Шото сума маловата, ааа?!!!
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22.03.2022 14:13 Відповісти
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22.03.2022 14:35 Відповісти
 
 