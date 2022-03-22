Нідерланди заморозили російські активи майже на 400 млн євро
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Нідерланди заморозили російські активи та операції на суму 392 млн євро.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомила у вівторок міністерка фінансів Сігрід Кааг.
Загалом надійшло 188 повідомлень про замороження від банків, страховиків, інших фінансових та довірчих установ.
Установи, в яких перебувають російські рахунки або активи зі списку санкцій, мають їх заморозити, інакше вони скоюють економічний злочин.
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Aleks_15
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Билли Алва
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Funt Gor
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Mora Zfayfer
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