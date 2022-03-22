Нідерланди заморозили російські активи майже на 400 млн євро

Нідерланди заморозили російські активи та операції на суму 392 млн євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомила у вівторок міністерка фінансів Сігрід Кааг.

Загалом надійшло 188 повідомлень про замороження від банків, страховиків, інших фінансових та довірчих установ.

Установи, в яких перебувають російські рахунки або активи зі списку санкцій, мають їх заморозити, інакше вони скоюють економічний злочин.

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