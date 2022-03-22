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"Укравиапром" просит Зеленского подчинить государственные стратегические ракетостроительные и авиастроительные предприятия Кабмину. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

луч

Ассоциация "Укравиапром" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой подчинить государственные стратегические ракетостроительные и авиастроительные предприятия Кабинету Министров Украины.

Соответствующее письмо ассоциация "Укравиапром" сегодня направила президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает Цензор.НЕТ.

В ассоциации поддержали решение о неотложной передаче ГП "ГосККБ "Луч" в сферу управления Кабинета Министров Украины для дальнейшего формирования холдинга ракетостроительных предприятий во главе с ГП "ГосККБ "Луч". Также в письме отмечено, что ДК "Укроборонпром" не справилось с управлением стратегическими государственными предприятиями в условиях военного положения.

"В условиях военной агрессии Российской Федерации некоторые из руководства ДК "Укроборонпром" продемонстрировали свою несостоятельность к оперативным решениям по управлению предприятиями, по сохранению их материально-технической базы, предоставлению финансовой помощи работникам предприятий", - говорится в письме.

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В "Укравиапроме" настаивают на скорейшем выводе ракетостроительных и авиастроительных государственных предприятий с ДК "Укравиапром" и создании ракетостроительного и авиастроительного холдингов, что предусматривает реформа этих отраслей, которая была начата еще в прошлом году.

"Мы поддерживаем позицию трудового коллектива ГП "ГосККБ "Луч" и обращаемся к Вам с просьбой принять решение о неотложной передаче ГП "ГосККБ "Луч" в сферу управления Кабинета Министров Украины для дальнейшего формирования холдинга ракетостроения. A также, учитывая наши предварительные предложения, с целью сохранения стратегических предприятий авиастроения просим принять решение о безотлагательной их передаче в сферу управления Кабинета Министров Украины с целью формирования холдинга "Антонов", как это планировалось ранее", - отмечено в письме.

Письмо подписали президент ассоциации "Укравиапром" Виктор Попов, глава Профсоюза работников авиастроения и машиностроения Ярема Жугаевич, глава Объединения организаций работодателей авиационной промышленности Украины Владимир Коробов.

Укравиапром просит Зеленского подчинить государственные стратегические ракетостроительные и авиастроительные предприятия Кабмину 01
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Топ комментарии
+22
Інтерв"ю, з головним конструктором я читав два роки назад на випробуваннях ракет Нептун і Вільхи.Він тоді говорив,що на сьогоднішній день фінансування дозволяє випускати всього 3-4 ракети в місяць.При нормальному фінансуванні спроможності підприємства дозволили б випусскати 30-40 ракет в місяць. Але на жаль у нас 2.5 роки було ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО,яке вкатоло під асфальт і відкати 25-30 мілліардів доларів,по яких з півдня і півночі ******* зараз рашисти і дивуютььс: дивись у них і через села асфальтні дороги.
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22.03.2022 17:23
+21
Якраз саме зараз начасі. Бо Укроборонпром вже показав свою повну неспроможність якщо не гірше.
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22.03.2022 17:46
+16
а чи не цей же президент утверджував керівництво ДК Укроборонпром, підібране і запропоноване його оточенням в ОПУ?
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22.03.2022 17:20
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палкинд, шмалкинд и залкинд Лучший был Антоха, бицак вкачал неплохо, мозоли на руках...и жопа- в облаках.

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22.03.2022 16:51 Ответить
Земля стекловатой ,рашисту-убийце детей и украинских граждан ! Благодарите ***** Путлерастовича и ЗОМБОЯЩИК 📺
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22.03.2022 17:26 Ответить
якби ті зусилля над собою та в русло корисних справ. А то бач тренувався людей бити і доганяти. І отримав те шо хотів (бог не фраєр). А тепер жінка хоче кричати. Треба було дурній виходить за водія, слюсаря, пекаря, коваля чи токаря. Був би живий і здоровий (якщо б не пив). але вона вийшла за ваєннаго, у формє здаравеннаго. Всьо, якщо порозумнішає, то закаже дочці і дивитися на ментів і ваєнних. Але де в них той розум?
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23.03.2022 05:41 Ответить
и будки рабиновичей с медведчукчами на баланс предприятия...
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22.03.2022 16:53 Ответить
Це найприорітетніше під час війни? Дивне звернення.
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22.03.2022 17:00 Ответить
Им лишь бы по@здеть
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22.03.2022 17:27 Ответить
Якраз саме зараз начасі. Бо Укроборонпром вже показав свою повну неспроможність якщо не гірше.
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22.03.2022 17:46 Ответить
Вам показав? Чи кудой?
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22.03.2022 17:48 Ответить
Показало Нептуни, Вільхи яких нема, Стугни які хотіли на експорт відправити.
Іди студенти вчи уроки.
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22.03.2022 17:55 Ответить
Тобто ви не здатні навіть мій нік запам'ятати, а щось серйозне намагаєтеся коментувати.
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22.03.2022 18:02 Ответить
А краще, іди на куй, рашистський ********.
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22.03.2022 23:00 Ответить
Всім показав. Укроборонпром створювався задля грабунку та знищення украинскої оборонки - ні на що інше він не здатен.
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22.03.2022 18:27 Ответить
прєзєдєнт у цій країні нічого не рішає і ні за що не відповідає. У нього робота -знімати відосіки. А дорослі дяді хай за нього викручуються
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22.03.2022 17:06 Ответить
И после пидпорядкування все эти заводы перепрофилируют в асфальтозаводы. Ну, шоб дороги строить для *****
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22.03.2022 17:06 Ответить
а чи не цей же президент утверджував керівництво ДК Укроборонпром, підібране і запропоноване його оточенням в ОПУ?
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22.03.2022 17:20 Ответить
А кто-то разберётся С ПОФИГИЗМОМ в отношении МРИИ ?
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22.03.2022 17:22 Ответить
Там был не пофигизм, а умышленный саботаж
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22.03.2022 20:25 Ответить
Злочинна бездіяльність, як кажуть правники.
Саботаж, якщо був наказ і не виконали
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22.03.2022 23:32 Ответить
так, але хто повинен був дати наказ?
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23.03.2022 05:44 Ответить
Кажуть, що укроборонпром
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23.03.2022 15:37 Ответить
Інтерв"ю, з головним конструктором я читав два роки назад на випробуваннях ракет Нептун і Вільхи.Він тоді говорив,що на сьогоднішній день фінансування дозволяє випускати всього 3-4 ракети в місяць.При нормальному фінансуванні спроможності підприємства дозволили б випусскати 30-40 ракет в місяць. Але на жаль у нас 2.5 роки було ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО,яке вкатоло під асфальт і відкати 25-30 мілліардів доларів,по яких з півдня і півночі ******* зараз рашисти і дивуютььс: дивись у них і через села асфальтні дороги.
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22.03.2022 17:23 Ответить
Залужный если попросит - тот сразу подпишет
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22.03.2022 17:40 Ответить
Найшли до кого звертатися))) він призначить наглядову раду з тими у кого родичі у расєйському кабміні...)))
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22.03.2022 18:01 Ответить
сначала нужно посадить тех кто подставил Мрiю под бомбежку на аэродроме Гостомеля
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22.03.2022 18:26 Ответить
В руководстве ДК "Укроборонпром" сейчас находятся предатели и вражеские (русские) агенты. Именно они виновны в уничтожении Ан-225 Мрия. Когда за неделю до начала войны, руководство ДП Антонов сбежало в Лейпциг, некому было отдать приказ о перебазировании самолета из Гостомеля в безопасное место. Но поскольку ДП Антонов входит в ДК Укроборонпром, то руководство Концерна в условиях войны могло и должно было в экстренном порядке, в ручном режиме сделать все возможное, чтобы Ан-225 перебазировали. Но приказа не было!
ДП ДККБ Луч - жемчужина нашего ОПК, уникальное предприятие с уникальными технологиями, специалистами и изделиями (ТРК, ОТРК, ПТРК, ракеты и т.д.) - цель №1 для врага (россии). Высокоточное оружие, которое выпускает наше предприятие представляет реальную, огромную угрозу для врага, который сделает все, чтобы лишить нас возможности защищаться.
Враг (русские твари) задействовал свою агентуру в концерне, где реакция СБУ?
Нашим спецслужбам: обеспечьте круглосуточную охрану Гендиректору ДП ДККБ "Луч" - Олегу Петровичу Коростелеву.
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22.03.2022 18:55 Ответить
сбу очолює такий самий вражий агєнт!
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22.03.2022 19:21 Ответить
Кончена пята колона Кремля, хай повиздихають, а Мрію шкода - за це буквально комусь треба відірвати яйця.
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22.03.2022 23:03 Ответить
До Залужного потрібно звертатися
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22.03.2022 23:37 Ответить
всі підприємства оборонки не бажають працювати з укроборонпромом.
не хочуть чи бояться???
саме зараз треба до останньої коми розслідувати цей цанцюг
поки виродки не повтікали
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22.03.2022 19:15 Ответить
Підозра про те, що Укроборонпром за часів януковича створювася агентурою фсб не для підвищення ефективності діяльності підприємств, а для виведення їх з будь-якого впливу і контролю за діяльністю з боку Уряду, виникла у Кабінеті Міністрів ще у 2014 році, що підтверджується відповідним протокольним рішенням:

"ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 80

Засідання Кабінету Міністрів України

від 23 вересня 2014 року

Рішення з окремих питань
Мінекономрозвитку разом з Мін′юстом, Мінфіном, Міноборони та Державним концерном "Укроборонпром" у зв'язку з неможливістю здійснення Кабінетом Міністрів дієвого контролю за функціонуванням Державного концерну "Укроборонпром" і підприємств, що входять до його складу, та з метою підвищення ефективності функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу, забезпечення здійснення належного контролю та підвищення відповідальності керівництва Концерну за результати господарської діяльності та стан використання майна опрацювати питання щодо внесення змін до Закону України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" та Статуту Концерну щодо приведення їх у відповідність з Конституцією України, та Законами України "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про управління об'єктами державної власності", іншими законами та подати у двотижневий строк Кабінетові Міністрів узгоджені пропозиції".

Прем'єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Міністр

Кабінету Міністрів О. СЕМЕРАК"

Чому це рішення не виконав Айварас Абромавичус? - це вже інше питання.
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22.03.2022 19:33 Ответить
тому, зщо яценюк не наполягав. Будь-яке управлінське рішення повинно бути проконтрольоване. І підлеглі, що не виконують повинні бути усунені.
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23.03.2022 05:49 Ответить
Почалося перетягування канатів ...
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22.03.2022 20:12 Ответить
Укроборонпром знищував нашу обороноздатність і це є диверсія та держзрада. Всі причетні повинні бути повішені.
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22.03.2022 20:23 Ответить
Немае смертно1 кари, тому повинн1 отримати по три пожиттев1 строки тюрми
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23.03.2022 01:17 Ответить
В мирний час немає. Зараз воєнний стан.
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23.03.2022 02:13 Ответить
Укроборомпром якась дуже ліва контора, постійні зриви контрактів, скандали, звільнення директорів ліквідних обороних підприємств, мабуть грощі ******* понад усе.
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22.03.2022 23:00 Ответить
Висновок - Укроборомпром дуже гарно працює на Кремль.
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22.03.2022 23:04 Ответить
Відновлення і накачування грошима галузей військової промисловості, які можуть дати швидку матеріальну віддачу - має бути одним з головних пріоритетів після фінансування власне військ і закупівель озброєння.

А Укроборонпром себе вже давно остаточно скомпрометував.
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23.03.2022 01:25 Ответить
Украина победит... но после войны у "наивеличайшемудрейшего" таки спросят - а что, есть разница по какой улице с каким названием ходить, если она освещена и заасфальтирована... да, есть разница... это будет первый с ряда множества вопросов более серьезных...
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23.03.2022 06:00 Ответить
 
 