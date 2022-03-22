"Укравиапром" просит Зеленского подчинить государственные стратегические ракетостроительные и авиастроительные предприятия Кабмину. ДОКУМЕНТ
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Ассоциация "Укравиапром" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой подчинить государственные стратегические ракетостроительные и авиастроительные предприятия Кабинету Министров Украины.
Соответствующее письмо ассоциация "Укравиапром" сегодня направила президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает Цензор.НЕТ.
В ассоциации поддержали решение о неотложной передаче ГП "ГосККБ "Луч" в сферу управления Кабинета Министров Украины для дальнейшего формирования холдинга ракетостроительных предприятий во главе с ГП "ГосККБ "Луч". Также в письме отмечено, что ДК "Укроборонпром" не справилось с управлением стратегическими государственными предприятиями в условиях военного положения.
"В условиях военной агрессии Российской Федерации некоторые из руководства ДК "Укроборонпром" продемонстрировали свою несостоятельность к оперативным решениям по управлению предприятиями, по сохранению их материально-технической базы, предоставлению финансовой помощи работникам предприятий", - говорится в письме.
В "Укравиапроме" настаивают на скорейшем выводе ракетостроительных и авиастроительных государственных предприятий с ДК "Укравиапром" и создании ракетостроительного и авиастроительного холдингов, что предусматривает реформа этих отраслей, которая была начата еще в прошлом году.
"Мы поддерживаем позицию трудового коллектива ГП "ГосККБ "Луч" и обращаемся к Вам с просьбой принять решение о неотложной передаче ГП "ГосККБ "Луч" в сферу управления Кабинета Министров Украины для дальнейшего формирования холдинга ракетостроения. A также, учитывая наши предварительные предложения, с целью сохранения стратегических предприятий авиастроения просим принять решение о безотлагательной их передаче в сферу управления Кабинета Министров Украины с целью формирования холдинга "Антонов", как это планировалось ранее", - отмечено в письме.
Письмо подписали президент ассоциации "Укравиапром" Виктор Попов, глава Профсоюза работников авиастроения и машиностроения Ярема Жугаевич, глава Объединения организаций работодателей авиационной промышленности Украины Владимир Коробов.
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Іди студенти вчи уроки.
Саботаж, якщо був наказ і не виконали
ДП ДККБ Луч - жемчужина нашего ОПК, уникальное предприятие с уникальными технологиями, специалистами и изделиями (ТРК, ОТРК, ПТРК, ракеты и т.д.) - цель №1 для врага (россии). Высокоточное оружие, которое выпускает наше предприятие представляет реальную, огромную угрозу для врага, который сделает все, чтобы лишить нас возможности защищаться.
Враг (русские твари) задействовал свою агентуру в концерне, где реакция СБУ?
Нашим спецслужбам: обеспечьте круглосуточную охрану Гендиректору ДП ДККБ "Луч" - Олегу Петровичу Коростелеву.
не хочуть чи бояться???
саме зараз треба до останньої коми розслідувати цей цанцюг
поки виродки не повтікали
"ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 80
Засідання Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2014 року
Рішення з окремих питань
Мінекономрозвитку разом з Мін′юстом, Мінфіном, Міноборони та Державним концерном "Укроборонпром" у зв'язку з неможливістю здійснення Кабінетом Міністрів дієвого контролю за функціонуванням Державного концерну "Укроборонпром" і підприємств, що входять до його складу, та з метою підвищення ефективності функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу, забезпечення здійснення належного контролю та підвищення відповідальності керівництва Концерну за результати господарської діяльності та стан використання майна опрацювати питання щодо внесення змін до Закону України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" та Статуту Концерну щодо приведення їх у відповідність з Конституцією України, та Законами України "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про управління об'єктами державної власності", іншими законами та подати у двотижневий строк Кабінетові Міністрів узгоджені пропозиції".
Прем'єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
Міністр
Кабінету Міністрів О. СЕМЕРАК"
Чому це рішення не виконав Айварас Абромавичус? - це вже інше питання.
А Укроборонпром себе вже давно остаточно скомпрометував.