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"Укравіапром" просить Зеленського підпорядкувати державні стратегічні ракетобудівні та авіабудівні підприємства Кабміну. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

луч

Асоціація "Укравіапром" звернулася до Президента України Володимира Зеленського з проханням підпорядкувати державні стратегічні ракетобудівні та авіабудівні підприємства Кабінету Міністрів України.

Відповідний лист асоціація "Укравіапром" сьогодні направила Президенту України Володимиру Зеленському, передає Цензор.НЕТ.

В асоціації підтримали рішення щодо невідкладної передачі ДП "ДержККБ "Луч" до сфери управління Кабінету Міністрів України для подальшого формування холдингу ракетобудівних підприємств на чолі з ДП "ДержкКБ "Луч". Також у листі зазначено, що ДК "Укроборонпром" не впоралися з управлінням стратегічними державним підприємствами в умовах воєнного стану.

"В умовах військової агресії Російської Федерації дехто з керівництва ДК "Укроборонпром" продемонстрували свою неспроможність до оперативних рішень по управлінню підприємствами, по збереженню їх матеріально-технічної бази, наданню фінансової допомоги працівникам підприємств" - йдеться у листі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колектив КБ "Луч" просить Зеленського і Шмигаля передати бюро в управління Кабміну для подальшого формування холдингу ракетобудівних підприємств. ДОКУМЕНТ

В "Укравіапромі" наполягають на якомога скорішому виведенню ракетобудівних та авіабудівних державних підприємств з ДК "Укравіапром" та створенні ракетобудівного та авіабудівного холдингів, що передбачає реформа цих галузей, яка була розпочата ще у минулому році.

"Ми підтримуємо позицію трудового колективу ДП "ДержККБ "Луч" та звертаємось до Вас із проханням ухвалити рішення щодо невідкладної передачі ДП "ДержККБ "Луч" до сфери управління Кабінету Міністрів України для подальшого формування холдингу ракетобудування. A також, враховуючи наші попередні пропозиції, з метою збереження стратегічних підприємств авіабудування просимо ухвалити рішення про невідкладну їх передачу до сфери управління Кабінету Міністрів України з метою формування холдингу "Антонов", як це планувалося раніше", - зазначено у листі.

Лист підписали президент асоціації "Укравіапром" Віктор Попов, голова Профспілки працівників авіабудування та машинобудування Ярема Жугаєвич, голова Об'єднання організацій роботодавців авіаційної промисловості України Володимир Коробов.

Укравіапром просить Зеленського підпорядкувати державні стратегічні ракетобудівні та авіабудівні підприємства Кабміну 01
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Топ коментарі
+22
Інтерв"ю, з головним конструктором я читав два роки назад на випробуваннях ракет Нептун і Вільхи.Він тоді говорив,що на сьогоднішній день фінансування дозволяє випускати всього 3-4 ракети в місяць.При нормальному фінансуванні спроможності підприємства дозволили б випусскати 30-40 ракет в місяць. Але на жаль у нас 2.5 роки було ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО,яке вкатоло під асфальт і відкати 25-30 мілліардів доларів,по яких з півдня і півночі ******* зараз рашисти і дивуютььс: дивись у них і через села асфальтні дороги.
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22.03.2022 17:23
+21
Якраз саме зараз начасі. Бо Укроборонпром вже показав свою повну неспроможність якщо не гірше.
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22.03.2022 17:46
+16
а чи не цей же президент утверджував керівництво ДК Укроборонпром, підібране і запропоноване його оточенням в ОПУ?
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22.03.2022 17:20
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палкинд, шмалкинд и залкинд Лучший был Антоха, бицак вкачал неплохо, мозоли на руках...и жопа- в облаках.

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22.03.2022 16:51 Відповісти
Земля стекловатой ,рашисту-убийце детей и украинских граждан ! Благодарите ***** Путлерастовича и ЗОМБОЯЩИК 📺
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22.03.2022 17:26 Відповісти
якби ті зусилля над собою та в русло корисних справ. А то бач тренувався людей бити і доганяти. І отримав те шо хотів (бог не фраєр). А тепер жінка хоче кричати. Треба було дурній виходить за водія, слюсаря, пекаря, коваля чи токаря. Був би живий і здоровий (якщо б не пив). але вона вийшла за ваєннаго, у формє здаравеннаго. Всьо, якщо порозумнішає, то закаже дочці і дивитися на ментів і ваєнних. Але де в них той розум?
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23.03.2022 05:41 Відповісти
и будки рабиновичей с медведчукчами на баланс предприятия...
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22.03.2022 16:53 Відповісти
Це найприорітетніше під час війни? Дивне звернення.
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22.03.2022 17:00 Відповісти
Им лишь бы по@здеть
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22.03.2022 17:27 Відповісти
Якраз саме зараз начасі. Бо Укроборонпром вже показав свою повну неспроможність якщо не гірше.
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22.03.2022 17:46 Відповісти
Вам показав? Чи кудой?
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22.03.2022 17:48 Відповісти
Показало Нептуни, Вільхи яких нема, Стугни які хотіли на експорт відправити.
Іди студенти вчи уроки.
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22.03.2022 17:55 Відповісти
Тобто ви не здатні навіть мій нік запам'ятати, а щось серйозне намагаєтеся коментувати.
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22.03.2022 18:02 Відповісти
А краще, іди на куй, рашистський ********.
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22.03.2022 23:00 Відповісти
Всім показав. Укроборонпром створювався задля грабунку та знищення украинскої оборонки - ні на що інше він не здатен.
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22.03.2022 18:27 Відповісти
прєзєдєнт у цій країні нічого не рішає і ні за що не відповідає. У нього робота -знімати відосіки. А дорослі дяді хай за нього викручуються
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22.03.2022 17:06 Відповісти
И после пидпорядкування все эти заводы перепрофилируют в асфальтозаводы. Ну, шоб дороги строить для *****
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22.03.2022 17:06 Відповісти
а чи не цей же президент утверджував керівництво ДК Укроборонпром, підібране і запропоноване його оточенням в ОПУ?
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22.03.2022 17:20 Відповісти
А кто-то разберётся С ПОФИГИЗМОМ в отношении МРИИ ?
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22.03.2022 17:22 Відповісти
Там был не пофигизм, а умышленный саботаж
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22.03.2022 20:25 Відповісти
Злочинна бездіяльність, як кажуть правники.
Саботаж, якщо був наказ і не виконали
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22.03.2022 23:32 Відповісти
так, але хто повинен був дати наказ?
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23.03.2022 05:44 Відповісти
Кажуть, що укроборонпром
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23.03.2022 15:37 Відповісти
Інтерв"ю, з головним конструктором я читав два роки назад на випробуваннях ракет Нептун і Вільхи.Він тоді говорив,що на сьогоднішній день фінансування дозволяє випускати всього 3-4 ракети в місяць.При нормальному фінансуванні спроможності підприємства дозволили б випусскати 30-40 ракет в місяць. Але на жаль у нас 2.5 роки було ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО,яке вкатоло під асфальт і відкати 25-30 мілліардів доларів,по яких з півдня і півночі ******* зараз рашисти і дивуютььс: дивись у них і через села асфальтні дороги.
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22.03.2022 17:23 Відповісти
Залужный если попросит - тот сразу подпишет
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22.03.2022 17:40 Відповісти
Найшли до кого звертатися))) він призначить наглядову раду з тими у кого родичі у расєйському кабміні...)))
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22.03.2022 18:01 Відповісти
сначала нужно посадить тех кто подставил Мрiю под бомбежку на аэродроме Гостомеля
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22.03.2022 18:26 Відповісти
В руководстве ДК "Укроборонпром" сейчас находятся предатели и вражеские (русские) агенты. Именно они виновны в уничтожении Ан-225 Мрия. Когда за неделю до начала войны, руководство ДП Антонов сбежало в Лейпциг, некому было отдать приказ о перебазировании самолета из Гостомеля в безопасное место. Но поскольку ДП Антонов входит в ДК Укроборонпром, то руководство Концерна в условиях войны могло и должно было в экстренном порядке, в ручном режиме сделать все возможное, чтобы Ан-225 перебазировали. Но приказа не было!
ДП ДККБ Луч - жемчужина нашего ОПК, уникальное предприятие с уникальными технологиями, специалистами и изделиями (ТРК, ОТРК, ПТРК, ракеты и т.д.) - цель №1 для врага (россии). Высокоточное оружие, которое выпускает наше предприятие представляет реальную, огромную угрозу для врага, который сделает все, чтобы лишить нас возможности защищаться.
Враг (русские твари) задействовал свою агентуру в концерне, где реакция СБУ?
Нашим спецслужбам: обеспечьте круглосуточную охрану Гендиректору ДП ДККБ "Луч" - Олегу Петровичу Коростелеву.
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22.03.2022 18:55 Відповісти
сбу очолює такий самий вражий агєнт!
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22.03.2022 19:21 Відповісти
Кончена пята колона Кремля, хай повиздихають, а Мрію шкода - за це буквально комусь треба відірвати яйця.
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22.03.2022 23:03 Відповісти
До Залужного потрібно звертатися
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22.03.2022 23:37 Відповісти
всі підприємства оборонки не бажають працювати з укроборонпромом.
не хочуть чи бояться???
саме зараз треба до останньої коми розслідувати цей цанцюг
поки виродки не повтікали
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22.03.2022 19:15 Відповісти
Підозра про те, що Укроборонпром за часів януковича створювася агентурою фсб не для підвищення ефективності діяльності підприємств, а для виведення їх з будь-якого впливу і контролю за діяльністю з боку Уряду, виникла у Кабінеті Міністрів ще у 2014 році, що підтверджується відповідним протокольним рішенням:

"ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 80

Засідання Кабінету Міністрів України

від 23 вересня 2014 року

Рішення з окремих питань
Мінекономрозвитку разом з Мін′юстом, Мінфіном, Міноборони та Державним концерном "Укроборонпром" у зв'язку з неможливістю здійснення Кабінетом Міністрів дієвого контролю за функціонуванням Державного концерну "Укроборонпром" і підприємств, що входять до його складу, та з метою підвищення ефективності функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу, забезпечення здійснення належного контролю та підвищення відповідальності керівництва Концерну за результати господарської діяльності та стан використання майна опрацювати питання щодо внесення змін до Закону України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" та Статуту Концерну щодо приведення їх у відповідність з Конституцією України, та Законами України "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про управління об'єктами державної власності", іншими законами та подати у двотижневий строк Кабінетові Міністрів узгоджені пропозиції".

Прем'єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Міністр

Кабінету Міністрів О. СЕМЕРАК"

Чому це рішення не виконав Айварас Абромавичус? - це вже інше питання.
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22.03.2022 19:33 Відповісти
тому, зщо яценюк не наполягав. Будь-яке управлінське рішення повинно бути проконтрольоване. І підлеглі, що не виконують повинні бути усунені.
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23.03.2022 05:49 Відповісти
Почалося перетягування канатів ...
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22.03.2022 20:12 Відповісти
Укроборонпром знищував нашу обороноздатність і це є диверсія та держзрада. Всі причетні повинні бути повішені.
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22.03.2022 20:23 Відповісти
Немае смертно1 кари, тому повинн1 отримати по три пожиттев1 строки тюрми
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23.03.2022 01:17 Відповісти
В мирний час немає. Зараз воєнний стан.
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23.03.2022 02:13 Відповісти
Укроборомпром якась дуже ліва контора, постійні зриви контрактів, скандали, звільнення директорів ліквідних обороних підприємств, мабуть грощі ******* понад усе.
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22.03.2022 23:00 Відповісти
Висновок - Укроборомпром дуже гарно працює на Кремль.
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22.03.2022 23:04 Відповісти
Відновлення і накачування грошима галузей військової промисловості, які можуть дати швидку матеріальну віддачу - має бути одним з головних пріоритетів після фінансування власне військ і закупівель озброєння.

А Укроборонпром себе вже давно остаточно скомпрометував.
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23.03.2022 01:25 Відповісти
Украина победит... но после войны у "наивеличайшемудрейшего" таки спросят - а что, есть разница по какой улице с каким названием ходить, если она освещена и заасфальтирована... да, есть разница... это будет первый с ряда множества вопросов более серьезных...
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23.03.2022 06:00 Відповісти
 
 