"Укравіапром" просить Зеленського підпорядкувати державні стратегічні ракетобудівні та авіабудівні підприємства Кабміну. ДОКУМЕНТ
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Асоціація "Укравіапром" звернулася до Президента України Володимира Зеленського з проханням підпорядкувати державні стратегічні ракетобудівні та авіабудівні підприємства Кабінету Міністрів України.
Відповідний лист асоціація "Укравіапром" сьогодні направила Президенту України Володимиру Зеленському, передає Цензор.НЕТ.
В асоціації підтримали рішення щодо невідкладної передачі ДП "ДержККБ "Луч" до сфери управління Кабінету Міністрів України для подальшого формування холдингу ракетобудівних підприємств на чолі з ДП "ДержкКБ "Луч". Також у листі зазначено, що ДК "Укроборонпром" не впоралися з управлінням стратегічними державним підприємствами в умовах воєнного стану.
"В умовах військової агресії Російської Федерації дехто з керівництва ДК "Укроборонпром" продемонстрували свою неспроможність до оперативних рішень по управлінню підприємствами, по збереженню їх матеріально-технічної бази, наданню фінансової допомоги працівникам підприємств" - йдеться у листі.
В "Укравіапромі" наполягають на якомога скорішому виведенню ракетобудівних та авіабудівних державних підприємств з ДК "Укравіапром" та створенні ракетобудівного та авіабудівного холдингів, що передбачає реформа цих галузей, яка була розпочата ще у минулому році.
"Ми підтримуємо позицію трудового колективу ДП "ДержККБ "Луч" та звертаємось до Вас із проханням ухвалити рішення щодо невідкладної передачі ДП "ДержККБ "Луч" до сфери управління Кабінету Міністрів України для подальшого формування холдингу ракетобудування. A також, враховуючи наші попередні пропозиції, з метою збереження стратегічних підприємств авіабудування просимо ухвалити рішення про невідкладну їх передачу до сфери управління Кабінету Міністрів України з метою формування холдингу "Антонов", як це планувалося раніше", - зазначено у листі.
Лист підписали президент асоціації "Укравіапром" Віктор Попов, голова Профспілки працівників авіабудування та машинобудування Ярема Жугаєвич, голова Об'єднання організацій роботодавців авіаційної промисловості України Володимир Коробов.
Будь ласка, зачекайте...
Іди студенти вчи уроки.
Саботаж, якщо був наказ і не виконали
ДП ДККБ Луч - жемчужина нашего ОПК, уникальное предприятие с уникальными технологиями, специалистами и изделиями (ТРК, ОТРК, ПТРК, ракеты и т.д.) - цель №1 для врага (россии). Высокоточное оружие, которое выпускает наше предприятие представляет реальную, огромную угрозу для врага, который сделает все, чтобы лишить нас возможности защищаться.
Враг (русские твари) задействовал свою агентуру в концерне, где реакция СБУ?
Нашим спецслужбам: обеспечьте круглосуточную охрану Гендиректору ДП ДККБ "Луч" - Олегу Петровичу Коростелеву.
не хочуть чи бояться???
саме зараз треба до останньої коми розслідувати цей цанцюг
поки виродки не повтікали
"ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 80
Засідання Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2014 року
Рішення з окремих питань
Мінекономрозвитку разом з Мін′юстом, Мінфіном, Міноборони та Державним концерном "Укроборонпром" у зв'язку з неможливістю здійснення Кабінетом Міністрів дієвого контролю за функціонуванням Державного концерну "Укроборонпром" і підприємств, що входять до його складу, та з метою підвищення ефективності функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу, забезпечення здійснення належного контролю та підвищення відповідальності керівництва Концерну за результати господарської діяльності та стан використання майна опрацювати питання щодо внесення змін до Закону України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" та Статуту Концерну щодо приведення їх у відповідність з Конституцією України, та Законами України "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про управління об'єктами державної власності", іншими законами та подати у двотижневий строк Кабінетові Міністрів узгоджені пропозиції".
Прем'єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
Міністр
Кабінету Міністрів О. СЕМЕРАК"
Чому це рішення не виконав Айварас Абромавичус? - це вже інше питання.
А Укроборонпром себе вже давно остаточно скомпрометував.