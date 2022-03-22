Глава МИД Греции Дендиас лично планирует сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас намерен лично сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь.

Об этом сообщили во вторник греческие СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я планирую сопровождать миссию лично в координации с главой Международного комитета Красного креста Петером Маурером, с которым мы уже контактируем", - заявил Дендиас. Он также направил официальную ноту с просьбой о содействии украинской стороне и ноту с просьбой не препятствовать направлению гуманитарной помощи – российской стороне.

Глава греческого МИД провел беседу о положении мирного населения в городе с генеральным консулом Греции в Мариуполе Манолисом Андрулакисом, прибывшим в Грецию в воскресенье.

В Мариуполе проживают десятки тысяч этнических греков, поэтому Афины стараются ему помогать.

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В понедельник Дендиас выступил в Совете ЕС по иностранным делам с речью, в которой отметил необходимость защиты мирного населения. Он также обсудил эту тему с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.