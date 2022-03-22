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Глава МИД Греции Дендиас лично планирует сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас намерен лично сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь.

Об этом сообщили во вторник греческие СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я планирую сопровождать миссию лично в координации с главой Международного комитета Красного креста Петером Маурером, с которым мы уже контактируем", - заявил Дендиас. Он также направил официальную ноту с просьбой о содействии украинской стороне и ноту с просьбой не препятствовать направлению гуманитарной помощи – российской стороне.

Глава греческого МИД провел беседу о положении мирного населения в городе с генеральным консулом Греции в Мариуполе Манолисом Андрулакисом, прибывшим в Грецию в воскресенье.

В Мариуполе проживают десятки тысяч этнических греков, поэтому Афины стараются ему помогать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через 2-3 дня армия РФ предпримет очень сильную попытку полностью захватить Мариуполь, - Грозев

В понедельник Дендиас выступил в Совете ЕС по иностранным делам с речью, в которой отметил необходимость защиты мирного населения. Он также обсудил эту тему с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
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Топ комментарии
+26
Нікосу Дендіасу-респект...
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22.03.2022 17:32
+17
Хороша ідея.
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22.03.2022 17:32
+13
"У Маріуполі проживають десятки тисяч етнічних греків, тому Афіни прагнуть йому допомагати". - Хочете допомогти Маріуполю і грецькій громаді - дайте ППО.
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22.03.2022 17:33
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Хороша ідея.
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22.03.2022 17:32 Ответить
Нікосу Дендіасу-респект...
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22.03.2022 17:32 Ответить
"У Маріуполі проживають десятки тисяч етнічних греків, тому Афіни прагнуть йому допомагати". - Хочете допомогти Маріуполю і грецькій громаді - дайте ППО.
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22.03.2022 17:33 Ответить
хай зупинить хоч на декілька днів стрілянину, щоб можна було вивезти мирних людей

за це йому подяка буде і у цьому і у тому світі
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22.03.2022 17:36 Ответить
Более половины поляков поддерживают идею отправки в Украину миротворческой миссии НАТО, ООН или другой организации.
Большинство поддерживает участие польских солдат в миссии - по данным United Survey for RMF FM и «Dziennik Gazeta Prawna».
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22.03.2022 17:34 Ответить
Оце точно респект та повага людині. Чекаю результату.
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22.03.2022 17:35 Ответить
А потом мы узнаем, что сию "гуманитарку" обстреляли ************* свиньи...
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22.03.2022 17:36 Ответить
Крутий чувак. Але він не розуміє, що буде мати справу з орками. Орки - не люди.
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22.03.2022 17:37 Ответить
ну що ж подивимся як орки будуть стріляти по європейському міністру
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22.03.2022 17:39 Ответить
врахуйте резонанс серед греків.

здається приватнена рашиськими грошами Греція стане недружньою для кацапів
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22.03.2022 17:38 Ответить
расселять народ с Мариуполя нужно в домах депутатов от опзжо, они же не будут против?
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22.03.2022 17:39 Ответить
Гарна ідея.
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22.03.2022 17:40 Ответить
Сильный поступок
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22.03.2022 17:43 Ответить
Дай Бог. что б это сбылось! Слушала и по греческим новостям. И консул из Мариуполя ни одного плохого слова о наших защитниках не сказал. наоборот. благодарил. что их подкармливали украинские военные. Правда. я заметила. что он ни разу не сказал *Азов*
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22.03.2022 17:46 Ответить
Вот это, кстати, шикарно.
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22.03.2022 17:49 Ответить
Я з вас х...! Перший же постріл, перше ж влучання поруч з ним і... повні штани адреналіну. Це - у кращому випадку. А в гіршому - й адреналіну не стане. А в тім - хай спробує.
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22.03.2022 17:52 Ответить
Ну консул же выехал из Мариуполя. вывез и немного с собой греков и иностранных журналистов. 5 суток добирался.Дай Бог. что б получилось! Так консула не сорпровождал красный крест. Пусть своими глазами все увидят. Браво Дендьяс!!
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22.03.2022 19:14 Ответить
Геройський дядя якщо правда
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22.03.2022 18:02 Ответить
Оце МУЖИК із залізними яйцями!
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22.03.2022 18:12 Ответить
Нарешті дочекалися грецької реакції, але лізти у пекло не найкраща думка. Краще створити зелений коридор для поставки продовольства у місто і вивід бажаючих громадян та дітей, поранених
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22.03.2022 21:18 Ответить
 
 