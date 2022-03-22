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Глава МЗС Греції Дендіас особисто планує супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас планує особисто супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя.

Про це повідомили у вівторок грецькі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я планую супроводжувати місію особисто в координації з головою Міжнародного комітету Червоного хреста Петером Маурером, з яким ми вже контактуємо", - заявив Дендіас. Він також направив офіційну ноту з проханням про сприяння українській стороні та ноту з проханням не перешкоджати направленню гуманітарної допомоги - російській стороні.

Глава грецького МЗС провів бесіду про становище мирного населення в місті з генеральним консулом Греції в Маріуполі Манолісом Андрулакісом, який прибув до Греції в неділю.

У Маріуполі проживають десятки тисяч етнічних греків, тому Афіни прагнуть йому допомагати.

Також читайте: За 2-3 дні армія РФ зробить дуже сильну спробу повністю захопити Маріуполь, - Грозєв

У понеділок Дендіас виступив у Раді ЄС у закордонних справах із промовою, в якій наголосив на необхідності захисту мирного населення. Він також обговорив цю тему з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+26
Нікосу Дендіасу-респект...
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22.03.2022 17:32
+17
Хороша ідея.
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22.03.2022 17:32
+13
"У Маріуполі проживають десятки тисяч етнічних греків, тому Афіни прагнуть йому допомагати". - Хочете допомогти Маріуполю і грецькій громаді - дайте ППО.
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22.03.2022 17:33
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Хороша ідея.
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22.03.2022 17:32 Відповісти
Нікосу Дендіасу-респект...
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22.03.2022 17:32 Відповісти
"У Маріуполі проживають десятки тисяч етнічних греків, тому Афіни прагнуть йому допомагати". - Хочете допомогти Маріуполю і грецькій громаді - дайте ППО.
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22.03.2022 17:33 Відповісти
хай зупинить хоч на декілька днів стрілянину, щоб можна було вивезти мирних людей

за це йому подяка буде і у цьому і у тому світі
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22.03.2022 17:36 Відповісти
Более половины поляков поддерживают идею отправки в Украину миротворческой миссии НАТО, ООН или другой организации.
Большинство поддерживает участие польских солдат в миссии - по данным United Survey for RMF FM и «Dziennik Gazeta Prawna».
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22.03.2022 17:34 Відповісти
Оце точно респект та повага людині. Чекаю результату.
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22.03.2022 17:35 Відповісти
А потом мы узнаем, что сию "гуманитарку" обстреляли ************* свиньи...
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22.03.2022 17:36 Відповісти
Крутий чувак. Але він не розуміє, що буде мати справу з орками. Орки - не люди.
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22.03.2022 17:37 Відповісти
ну що ж подивимся як орки будуть стріляти по європейському міністру
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22.03.2022 17:39 Відповісти
врахуйте резонанс серед греків.

здається приватнена рашиськими грошами Греція стане недружньою для кацапів
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22.03.2022 17:38 Відповісти
расселять народ с Мариуполя нужно в домах депутатов от опзжо, они же не будут против?
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22.03.2022 17:39 Відповісти
Гарна ідея.
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22.03.2022 17:40 Відповісти
Сильный поступок
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22.03.2022 17:43 Відповісти
Дай Бог. что б это сбылось! Слушала и по греческим новостям. И консул из Мариуполя ни одного плохого слова о наших защитниках не сказал. наоборот. благодарил. что их подкармливали украинские военные. Правда. я заметила. что он ни разу не сказал *Азов*
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22.03.2022 17:46 Відповісти
Вот это, кстати, шикарно.
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22.03.2022 17:49 Відповісти
Я з вас х...! Перший же постріл, перше ж влучання поруч з ним і... повні штани адреналіну. Це - у кращому випадку. А в гіршому - й адреналіну не стане. А в тім - хай спробує.
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22.03.2022 17:52 Відповісти
Ну консул же выехал из Мариуполя. вывез и немного с собой греков и иностранных журналистов. 5 суток добирался.Дай Бог. что б получилось! Так консула не сорпровождал красный крест. Пусть своими глазами все увидят. Браво Дендьяс!!
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22.03.2022 19:14 Відповісти
Геройський дядя якщо правда
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22.03.2022 18:02 Відповісти
Оце МУЖИК із залізними яйцями!
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22.03.2022 18:12 Відповісти
Нарешті дочекалися грецької реакції, але лізти у пекло не найкраща думка. Краще створити зелений коридор для поставки продовольства у місто і вивід бажаючих громадян та дітей, поранених
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22.03.2022 21:18 Відповісти
 
 