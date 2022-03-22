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Под Мариуполем террористы "ДНР" захватили колонну эвакуационных автобусов, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

верещук

Из Мариуполя минимум 100 тысяч и больше людей хотят уехать, но не могут этого сделать.

Об этом сказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как минимум 100 и более тысяч (людей) хотят и не могут уехать. На самом деле, коридора нет как такового. А те, что есть, они только для легковых автомобилей, и для тех, кто может идти пешком. Представьте, людям придется идти 10, 20 и более километров до пункта, где мы могли бы их посадить в автобус и отвезти в Запорожье", - сказала Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сколько еще должно быть разрушено Мариуполей, чтобы это прекратилось? – генсек ООН Гутерриш

Она также отметила, что сейчас ни спасатели, ни другие люди не могут подойти к Драмтеатру в Мариуполе, потому что постоянно ведутся обстрелы. Поэтому никто пока не может наглядно оценить сложившуюся там ситуацию.

"То, что они делают, на самом деле зверство. Сегодня на коридоре, который мы попытались еще раз открыть, была колонна автобусов, работники ГСЧС, которых захватили представители "ДНР", они стоят возле Мангуша. Сейчас там остановились. Мы пытаемся их вытащить всеми силами. И я хочу, чтобы весь мир знал, вот цена слова тех, кто говорит, что они миротворцы, кто говорит, что принес мир. Это признанный коридор, мы его согласовали, и сейчас людей держат в заложниках, сообщают, что заберут технику, а людей, возможно, отпустят, а возможно и нет", - сказала министр.

Относительно ситуации на Черниговщине Верещук отметила, что туда будут пытаться открыть гуманитарный коридор, но по сообщениям военных, такой коридор будет слишком опасен для жизни и здоровья тех, кто хочет выехать именно гуманитарным коридором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сколько еще должно быть разрушено Мариуполей, чтобы это прекратилось? – генсек ООН Гутерриш

"Я знаю, что некоторым удалось покинуть Чернигов и область, как равно и другие области, которые люди самостоятельно преодолевают, без гумкоридоров, потому что гумкоридор только там, где мы не контролируем участок. На сегодняшний день, к сожалению, нет уверенности, что завтра заработает такой коридор", - добавила она.
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Топ комментарии
+21
Верещучка з трибуни не злазить. То домовилась про гуманітарні коридори, то потім рапортує про зрив евакуації і захоплення автобусів. І це трохи не що разу. Може краще розробити якийсь інший механізм чи цю пи*доту поміняти на ефективнішу людину.
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22.03.2022 18:19
+15
Задолбала эта Верещучка окупантов кормить. Надо хоть в один конвой яда для окупантов положить.
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22.03.2022 18:16
+14
..а когда орки не брали то, что "плохо лежит"?.. или влада доси верит в "честное-благородное" слово кацапского офицера?
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22.03.2022 18:07
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Ужас!
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22.03.2022 18:03 Ответить
верещук от тебя дурно пахнет пособничеством и тупым пиаром на крови
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22.03.2022 19:07 Ответить
Чому ви не співпрацюєте з червоним хрестом?
Не хочуть - змусьте!
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22.03.2022 18:03 Ответить
Червоний Хрест відмовився, навіть свою символіку не надають. А як їх змусити?
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22.03.2022 21:57 Ответить
**@нулся?
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22.03.2022 18:11 Ответить
..а когда орки не брали то, что "плохо лежит"?.. или влада доси верит в "честное-благородное" слово кацапского офицера?
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22.03.2022 18:07 Ответить
Та два дні Зе шукає зустрічей з ******,обіцяє всілякі референдуми в Україні,аби тільки ***** похвалило його.
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22.03.2022 18:51 Ответить
Розстрилювати мирних , захоплювати гуманітарку, мародьорити- тут кацапідари найкращі. А як воювати , ці довбойоби так і не навчилися. Хоч всовували своє свиняче рило і в Грузію, і в Чечню, і в Сирію, Молдову тощо.
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22.03.2022 18:09 Ответить
Нічого, наші хлопці це мають на увазі.
Кожень день нове відео за новими полоненими - а офіційна цифра полонених не збільшується (дуже помалу).
Совпадєніє?
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22.03.2022 18:16 Ответить
От буде у них навальний, тоді їхня армія буде сільной, адже не буде корупції. Але ж кацапи...
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22.03.2022 18:26 Ответить
"Це визнаний коридор, ми його погодили"...це про це переговорили були?...на що взагалі надіялися?...
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22.03.2022 18:13 Ответить
Приедь с Чехии - помоги
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22.03.2022 18:23 Ответить
Задолбала эта Верещучка окупантов кормить. Надо хоть в один конвой яда для окупантов положить.
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22.03.2022 18:16 Ответить
Верещучка з трибуни не злазить. То домовилась про гуманітарні коридори, то потім рапортує про зрив евакуації і захоплення автобусів. І це трохи не що разу. Може краще розробити якийсь інший механізм чи цю пи*доту поміняти на ефективнішу людину.
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22.03.2022 18:19 Ответить
шкода що в автобусах не сховався наш спецназ, тварин з лднр давно пора розівати на шматки і відіслати завпчастини іх самкам - людожеркам.
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22.03.2022 18:19 Ответить
Все рівно жодна домовленність з людожерами не працює.
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22.03.2022 18:22 Ответить
Верещчучку треба повісити за роботу на ворога
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22.03.2022 18:25 Ответить
Потім наших ДСНнесників коцапи обміняють на своїх літунів. Які в дальнійшому, знову будуть бомбити мирні українські міста. І що тоді заспіває Верещучка???
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22.03.2022 18:32 Ответить
за одного дают 10 оккупантов
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22.03.2022 18:36 Ответить
Ну, нет там никаких зелёных коридоров. Бросить юг на произвол армии фашистов и только арестович каждый день - мы не можем деблокировать Мариуполь. Но вы ничего и не сделали что бы не допустить этого - свободный марш рашистов по всей трассе на Мариуполь.
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22.03.2022 18:36 Ответить
Та ви шо? Серйозно? Та бути такого не може. У нас же з ними мирні переговори - і от-от буде договір про взаємні гарантії безпеки.
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22.03.2022 18:45 Ответить
*****, за планом час вже брати Берлін!
Якого чорта лисого ти до Маріуполя до#бався?!
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22.03.2022 18:58 Ответить
На що вона надіється, в одну сторону гумконвой відправили, в другу автотранспорт, мізки треба включити, бездарь.
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22.03.2022 19:00 Ответить
Не можуть витягти людей з підвалів під Драмтеатром, чи не хочуть?
Бо спочатку казали, що техніка побита, а зараз вже кажуть, мовляв і стріляють, і ДСНС-ників захопили. Знов новий привід, кожного разу.
Щоби пробити отвори в підвали, не треба бригади ДСНС.
ДСНС краще, але й без них - кілька чоловік з лопатами та відбійний молоток. В крайньому разі хоча б з кирками. Або підрив невеликих зарядів - то для саперів як раз - пробити отвір.
Комусь захотілося влаштувати "гнилу "драму"? Щоб було чим виправдовувати злив України на переговорах? Мовляв, "ми хотіли врятувати людей". Так терорист тоді буде ще більше такого робити. Бо в нього логіка саме таке - чим більше на його тиск піддаються, тим більше він наглішає і починає в болюче місце давити ще більше.
З терористом не ведуть переговорів. Його знищують. Бо інакше - він потім почне все взривати.
Йому тільки дай можливість і він перетворити на Маріуполь всю Україну. Не зараз, так згодом. Бо це його одвічна мета - нас знищити.
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22.03.2022 19:29 Ответить
Вона вже колонами з продуктами загарбників забезпечила, бо у тих було сутужно з цим... тепер техніку їх підкидує... Краще б вже під своєю парасолькою літала...
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22.03.2022 19:32 Ответить
Що,знову зелена курва допомогла кацапам з логістикою? Граблі-вони такі.
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22.03.2022 20:44 Ответить
 
 