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Під Маріуполем терористи "ДНР" захопили колону евакуаційних автобусів, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

З Маріуполя мінімум 100 тисяч і більше людей хочуть виїхати, але не можуть це зробити.

Про це сказала віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Як мінімум 100 і більше тисяч (людей) хочуть і не можуть виїхати. Насправді, коридору немає як такого. А ті, що є, вони лише для легкових автомобілів, і для тих, хто може йти пішки. Уявіть, людям доведеться йти 10, 20 і більше кілометрів до пункту, де б ми могли їх посадити в автобус і відвезти до Запоріжжя", - сказала Верещук.

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Вона також зазначила, що зараз ані рятувальники, ані інші люди не можуть підійти до Драмтеатру в Маріуполі, тому що постійно ведуться обстріли. Тому ніхто наразі не може наочно оцінити ситуацію, яка там склалася.

"Те, що вони роблять, насправді звірство. Сьогодні на коридорі, який ми спробували вкотре відкрити, була колона автобусів, працівники ДСНС, яких захопили представники "ДНР", вони стоять біля Мангуша. Зараз там зупинились. Ми намагаємось їх витягти всіма силами. І я хочу, щоб весь світ знав, от ціна слова тих, хто каже, що вони миротворці, хто каже, що приніс мир. Це визнаний коридор, ми його погодили, і зараз людей тримають в заручниках, повідомляють, що техніку буде забрано, а людей можливо пустять, а можливо і ні", - сказала міністр.

Щодо ситуації на Чернігівщині, Верещук зазначила, що туди будуть намагатися відкрити гуманітарний коридор, але за повідомленнями військових, такий коридор буде надто небезпечний для життя і здоров’я тих, хто хоче виїхати саме гуманітарним коридором.

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"Я знаю, що декому вдалося покинути Чернігів і область, як рівно й інші області, які люди самотужки долають, без гумкоридорів, бо гумкоридор лише там, де ми не контролюємо ділянку. На сьогодні, на жаль, немає впевненості, що завтра запрацює такий коридор", - додала вона.
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Топ коментарі
+21
Верещучка з трибуни не злазить. То домовилась про гуманітарні коридори, то потім рапортує про зрив евакуації і захоплення автобусів. І це трохи не що разу. Може краще розробити якийсь інший механізм чи цю пи*доту поміняти на ефективнішу людину.
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22.03.2022 18:19
+15
Задолбала эта Верещучка окупантов кормить. Надо хоть в один конвой яда для окупантов положить.
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22.03.2022 18:16
+14
..а когда орки не брали то, что "плохо лежит"?.. или влада доси верит в "честное-благородное" слово кацапского офицера?
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22.03.2022 18:07
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Ужас!
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22.03.2022 18:03 Відповісти
верещук от тебя дурно пахнет пособничеством и тупым пиаром на крови
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22.03.2022 19:07 Відповісти
Чому ви не співпрацюєте з червоним хрестом?
Не хочуть - змусьте!
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22.03.2022 18:03 Відповісти
Червоний Хрест відмовився, навіть свою символіку не надають. А як їх змусити?
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22.03.2022 21:57 Відповісти
**@нулся?
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22.03.2022 18:11 Відповісти
..а когда орки не брали то, что "плохо лежит"?.. или влада доси верит в "честное-благородное" слово кацапского офицера?
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22.03.2022 18:07 Відповісти
Та два дні Зе шукає зустрічей з ******,обіцяє всілякі референдуми в Україні,аби тільки ***** похвалило його.
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22.03.2022 18:51 Відповісти
Розстрилювати мирних , захоплювати гуманітарку, мародьорити- тут кацапідари найкращі. А як воювати , ці довбойоби так і не навчилися. Хоч всовували своє свиняче рило і в Грузію, і в Чечню, і в Сирію, Молдову тощо.
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22.03.2022 18:09 Відповісти
Нічого, наші хлопці це мають на увазі.
Кожень день нове відео за новими полоненими - а офіційна цифра полонених не збільшується (дуже помалу).
Совпадєніє?
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22.03.2022 18:16 Відповісти
От буде у них навальний, тоді їхня армія буде сільной, адже не буде корупції. Але ж кацапи...
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22.03.2022 18:26 Відповісти
"Це визнаний коридор, ми його погодили"...це про це переговорили були?...на що взагалі надіялися?...
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22.03.2022 18:13 Відповісти
Приедь с Чехии - помоги
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22.03.2022 18:23 Відповісти
Задолбала эта Верещучка окупантов кормить. Надо хоть в один конвой яда для окупантов положить.
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22.03.2022 18:16 Відповісти
Верещучка з трибуни не злазить. То домовилась про гуманітарні коридори, то потім рапортує про зрив евакуації і захоплення автобусів. І це трохи не що разу. Може краще розробити якийсь інший механізм чи цю пи*доту поміняти на ефективнішу людину.
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22.03.2022 18:19 Відповісти
шкода що в автобусах не сховався наш спецназ, тварин з лднр давно пора розівати на шматки і відіслати завпчастини іх самкам - людожеркам.
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22.03.2022 18:19 Відповісти
Все рівно жодна домовленність з людожерами не працює.
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22.03.2022 18:22 Відповісти
Верещчучку треба повісити за роботу на ворога
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22.03.2022 18:25 Відповісти
Потім наших ДСНнесників коцапи обміняють на своїх літунів. Які в дальнійшому, знову будуть бомбити мирні українські міста. І що тоді заспіває Верещучка???
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22.03.2022 18:32 Відповісти
за одного дают 10 оккупантов
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22.03.2022 18:36 Відповісти
Ну, нет там никаких зелёных коридоров. Бросить юг на произвол армии фашистов и только арестович каждый день - мы не можем деблокировать Мариуполь. Но вы ничего и не сделали что бы не допустить этого - свободный марш рашистов по всей трассе на Мариуполь.
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22.03.2022 18:36 Відповісти
Та ви шо? Серйозно? Та бути такого не може. У нас же з ними мирні переговори - і от-от буде договір про взаємні гарантії безпеки.
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22.03.2022 18:45 Відповісти
*****, за планом час вже брати Берлін!
Якого чорта лисого ти до Маріуполя до#бався?!
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22.03.2022 18:58 Відповісти
На що вона надіється, в одну сторону гумконвой відправили, в другу автотранспорт, мізки треба включити, бездарь.
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22.03.2022 19:00 Відповісти
Не можуть витягти людей з підвалів під Драмтеатром, чи не хочуть?
Бо спочатку казали, що техніка побита, а зараз вже кажуть, мовляв і стріляють, і ДСНС-ників захопили. Знов новий привід, кожного разу.
Щоби пробити отвори в підвали, не треба бригади ДСНС.
ДСНС краще, але й без них - кілька чоловік з лопатами та відбійний молоток. В крайньому разі хоча б з кирками. Або підрив невеликих зарядів - то для саперів як раз - пробити отвір.
Комусь захотілося влаштувати "гнилу "драму"? Щоб було чим виправдовувати злив України на переговорах? Мовляв, "ми хотіли врятувати людей". Так терорист тоді буде ще більше такого робити. Бо в нього логіка саме таке - чим більше на його тиск піддаються, тим більше він наглішає і починає в болюче місце давити ще більше.
З терористом не ведуть переговорів. Його знищують. Бо інакше - він потім почне все взривати.
Йому тільки дай можливість і він перетворити на Маріуполь всю Україну. Не зараз, так згодом. Бо це його одвічна мета - нас знищити.
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22.03.2022 19:29 Відповісти
Вона вже колонами з продуктами загарбників забезпечила, бо у тих було сутужно з цим... тепер техніку їх підкидує... Краще б вже під своєю парасолькою літала...
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22.03.2022 19:32 Відповісти
Що,знову зелена курва допомогла кацапам з логістикою? Граблі-вони такі.
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22.03.2022 20:44 Відповісти
 
 