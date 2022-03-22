Під Маріуполем терористи "ДНР" захопили колону евакуаційних автобусів, - Верещук
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З Маріуполя мінімум 100 тисяч і більше людей хочуть виїхати, але не можуть це зробити.
Про це сказала віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Як мінімум 100 і більше тисяч (людей) хочуть і не можуть виїхати. Насправді, коридору немає як такого. А ті, що є, вони лише для легкових автомобілів, і для тих, хто може йти пішки. Уявіть, людям доведеться йти 10, 20 і більше кілометрів до пункту, де б ми могли їх посадити в автобус і відвезти до Запоріжжя", - сказала Верещук.
Вона також зазначила, що зараз ані рятувальники, ані інші люди не можуть підійти до Драмтеатру в Маріуполі, тому що постійно ведуться обстріли. Тому ніхто наразі не може наочно оцінити ситуацію, яка там склалася.
"Те, що вони роблять, насправді звірство. Сьогодні на коридорі, який ми спробували вкотре відкрити, була колона автобусів, працівники ДСНС, яких захопили представники "ДНР", вони стоять біля Мангуша. Зараз там зупинились. Ми намагаємось їх витягти всіма силами. І я хочу, щоб весь світ знав, от ціна слова тих, хто каже, що вони миротворці, хто каже, що приніс мир. Це визнаний коридор, ми його погодили, і зараз людей тримають в заручниках, повідомляють, що техніку буде забрано, а людей можливо пустять, а можливо і ні", - сказала міністр.
Щодо ситуації на Чернігівщині, Верещук зазначила, що туди будуть намагатися відкрити гуманітарний коридор, але за повідомленнями військових, такий коридор буде надто небезпечний для життя і здоров’я тих, хто хоче виїхати саме гуманітарним коридором.
"Я знаю, що декому вдалося покинути Чернігів і область, як рівно й інші області, які люди самотужки долають, без гумкоридорів, бо гумкоридор лише там, де ми не контролюємо ділянку. На сьогодні, на жаль, немає впевненості, що завтра запрацює такий коридор", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Не хочуть - змусьте!
Кожень день нове відео за новими полоненими - а офіційна цифра полонених не збільшується (дуже помалу).
Совпадєніє?
Якого чорта лисого ти до Маріуполя до#бався?!
Бо спочатку казали, що техніка побита, а зараз вже кажуть, мовляв і стріляють, і ДСНС-ників захопили. Знов новий привід, кожного разу.
Щоби пробити отвори в підвали, не треба бригади ДСНС.
ДСНС краще, але й без них - кілька чоловік з лопатами та відбійний молоток. В крайньому разі хоча б з кирками. Або підрив невеликих зарядів - то для саперів як раз - пробити отвір.
Комусь захотілося влаштувати "гнилу "драму"? Щоб було чим виправдовувати злив України на переговорах? Мовляв, "ми хотіли врятувати людей". Так терорист тоді буде ще більше такого робити. Бо в нього логіка саме таке - чим більше на його тиск піддаються, тим більше він наглішає і починає в болюче місце давити ще більше.
З терористом не ведуть переговорів. Його знищують. Бо інакше - він потім почне все взривати.
Йому тільки дай можливість і він перетворити на Маріуполь всю Україну. Не зараз, так згодом. Бо це його одвічна мета - нас знищити.