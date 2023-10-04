Оккупанты освободили журналистку hromadske Рощину, которая была в плену россиян с 16 марта

Оккупанты 21 марта освободили из плена журналистку hromadske Викторию Рощину. Сейчас она на подконтрольной украинскому правительству территории и направляется в Запорожье, где должна встретиться с родными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нromadske.

Несколько часов назад пророссийские СМИ и Telegram-каналы стали распространять видео, в котором Виктория Рощина отрицает свои претензии к держащим ее в плену российским службам и говорит, что якобы они спасли ей жизнь.

Эту запись, ставшую условием освобождения, журналистка записала под давлением российских силовиков. Всю правду о задержании и пребывании в плену Виктория расскажет в самое ближайшее время.

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Виктория Рощина снимала видео и писала статьи с горячих точек на востоке и юге Украины все дни российско-украинской войны.

11 марта мы опубликовали текст Рощиной, в котором она рассказывает о том, как живет временно оккупированный Энергодар.

Затем журналистка готовила материалы о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях. Она планировала поехать в Мариуполь, чтобы рассказать о том, что на самом деле происходит в городе, который более трех недель ежедневно обстреливают российские войска.

16 марта нам стало известно, что Викторию задержали, вероятно, силовики ФСБ России. По данным свидетелей, которых мы не можем называть из соображений безопасности, на тот момент журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске.