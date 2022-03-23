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На линии фронта под Киевом исчез журналист Макс Левин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

макс,левін

На линии фронта под Киевом исчез известный фотожурналист Максим Левин, последний раз он выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе.

Об этом сообщила журналистка Елена Максименко, передает Цензор.НЕТ.

"Известный документалист Максим Левин выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе под Киевом. В тот момент он был в районе боевых действий с фотокамерой.

Макс Левин поехал на собственном автомобиле фотографировать боевые действия 13 марта. Он оставил автомобиль возле села Гута-Межигорская и пошел в сторону села Мощун. С его телефона поступило сообщение в 11:23, после чего он больше не выходил на связь и не появлялся в сети.

Читайте также: "Угрожали, потом выводили куда-то. Думал, что везут в поле, где убьют и все", - каховский журналист Батурин рассказал о восьми сутках российского плена.

Позже стало известно, что в районе, где Макс должен был работать, начались достаточно интенсивные боевые действия, во время которых он мог получить ранение или попасть в плен к военнослужащим Российской Федерации.

Максим Левин родился в 1981 году в Киевской области. Он работает в качестве фотокорреспондента и документального фотографа и оператора многих украинских и международных изданий, сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Его фото публиковали такие издания, как Wall Street Journal, TIME, Break.

Большинство его документальных проектов связано с войной на Донбассе и в Украине. "Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну", – объяснял Макс Левин.

Кроме журналистских работ он создал десятки фото- и видеопроектов для гуманитарных организаций, таких как Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), UN, UNICEF, OSCE, UN Woman", - рассказала она.
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Топ комментарии
+7
Чорнобаївка, не вірю своїм очам, - восьмий раз!!! Во тупі орки!!
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22.03.2022 14:52
+7
військовослужбовців рф? вони вже показали які вони військовослужбовці, вбивці і мародери.
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22.03.2022 14:54
+4
Восьмий ??? !
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22.03.2022 15:23
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Чорнобаївка, не вірю своїм очам, - восьмий раз!!! Во тупі орки!!
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22.03.2022 14:52 Ответить
Восьмий ??? !
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22.03.2022 15:23 Ответить
+
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22.03.2022 15:58 Ответить
військовослужбовців рф? вони вже показали які вони військовослужбовці, вбивці і мародери.
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22.03.2022 14:54 Ответить
для израиля он гуцул з боярки...
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22.03.2022 14:59 Ответить
...."в плен к военнослужащим российской федерации".. А кто это?
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22.03.2022 15:26 Ответить
Этот парень в Иловайске, в 14-ом, оставался до последнего!!!!!(((((( Успел тогда выйти.....
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22.03.2022 15:40 Ответить
фотокорреспондент...((
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22.03.2022 15:41 Ответить
Я интересовался,что такое "военнослужащие российской федерации"? Я знаю,что в Украину припёрлась пьянь,рвань, мрази ,убийцы,подонки,ублюдки и сволочи.
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22.03.2022 16:27 Ответить
Россия целенаправленно охотится на журналистов. Идет еще и инфо война. Нашему МИДу нужно постоянно требовать выключения российских лживых телеканалов во всех странах ЕС.
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22.03.2022 16:58 Ответить
Боже, поможи
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22.03.2022 17:16 Ответить
«Восьма серія першого сезону. Без перерви на рекламу», - поіронізували українські захисники.
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22.03.2022 18:09 Ответить
Це наскільки треба бути розумним щоб полізти у саму гущину війни ?
Згоден, журналіст професійний, але .... кацапи.
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22.03.2022 23:07 Ответить
 
 