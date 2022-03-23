На линии фронта под Киевом исчез журналист Макс Левин

На линии фронта под Киевом исчез известный фотожурналист Максим Левин, последний раз он выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе.

Об этом сообщила журналистка Елена Максименко, передает Цензор.НЕТ.

"Известный документалист Максим Левин выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе под Киевом. В тот момент он был в районе боевых действий с фотокамерой.

Макс Левин поехал на собственном автомобиле фотографировать боевые действия 13 марта. Он оставил автомобиль возле села Гута-Межигорская и пошел в сторону села Мощун. С его телефона поступило сообщение в 11:23, после чего он больше не выходил на связь и не появлялся в сети.

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Позже стало известно, что в районе, где Макс должен был работать, начались достаточно интенсивные боевые действия, во время которых он мог получить ранение или попасть в плен к военнослужащим Российской Федерации.

Максим Левин родился в 1981 году в Киевской области. Он работает в качестве фотокорреспондента и документального фотографа и оператора многих украинских и международных изданий, сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Его фото публиковали такие издания, как Wall Street Journal, TIME, Break.

Большинство его документальных проектов связано с войной на Донбассе и в Украине. "Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну", – объяснял Макс Левин.

Кроме журналистских работ он создал десятки фото- и видеопроектов для гуманитарных организаций, таких как Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), UN, UNICEF, OSCE, UN Woman", - рассказала она.