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На лінії фронту під Києвом зник журналіст Макс Левін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макс,левін

На лінії фронту під Києвом зник відомий фотожурналіст Максим Левін, востаннє він виходив на зв'язок 13 березня у Вишгородському районі.

Про це повідомила журналістка Олена Максименко, передає Цензор.НЕТ.

"Відомий документаліст Максим Левін виходив на зв'язок 13 березня у Вишгородському районі під Києвом. На той момент він був у районі бойових дій із фотокамерою.

Макс Левін поїхав на власному авто фотографувати бойові дії 13 березня. Він залишив автівку біля села Гута Межигірська та пішов у бік села Мощун. З його телефону надійшло повідомлення об 11.23, після чого він більше не виходив на зв'язок і не з'являвся в мережі.

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Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс мав працювати, розпочались досить інтенсивні бойові дії, під час яких він міг дістати поранення або потрапити в полон до військовослужбовців Російської федерації.

Максим Левін народився 1981 року на Київщині. Він працює як фотокореспондент і документальний фотограф та оператор багатьох українських і міжнародних видань, співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Його фото публікували такі видання, як Wall Street Journal, TIME, Break

Більшість його документальних проєктів пов'язані з війною на Донбасі та в Україні. "Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну", пояснював він Макс Левін.

Окрім журналістських робіт, він створив десятки фото- і відеопроєктів для гуманітарних організацій, таких як Всесвітня Організація Охорони Здоров'я (ВООЗ), UN, UNICEF, OSCE, UN Woman", - розповіла вона.
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Топ коментарі
+7
Чорнобаївка, не вірю своїм очам, - восьмий раз!!! Во тупі орки!!
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22.03.2022 14:52
+7
військовослужбовців рф? вони вже показали які вони військовослужбовці, вбивці і мародери.
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22.03.2022 14:54
+4
Восьмий ??? !
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22.03.2022 15:23
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Чорнобаївка, не вірю своїм очам, - восьмий раз!!! Во тупі орки!!
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22.03.2022 14:52 Відповісти
Восьмий ??? !
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22.03.2022 15:23 Відповісти
+
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22.03.2022 15:58 Відповісти
військовослужбовців рф? вони вже показали які вони військовослужбовці, вбивці і мародери.
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22.03.2022 14:54 Відповісти
для израиля он гуцул з боярки...
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22.03.2022 14:59 Відповісти
...."в плен к военнослужащим российской федерации".. А кто это?
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22.03.2022 15:26 Відповісти
Этот парень в Иловайске, в 14-ом, оставался до последнего!!!!!(((((( Успел тогда выйти.....
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22.03.2022 15:40 Відповісти
фотокорреспондент...((
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22.03.2022 15:41 Відповісти
Я интересовался,что такое "военнослужащие российской федерации"? Я знаю,что в Украину припёрлась пьянь,рвань, мрази ,убийцы,подонки,ублюдки и сволочи.
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22.03.2022 16:27 Відповісти
Россия целенаправленно охотится на журналистов. Идет еще и инфо война. Нашему МИДу нужно постоянно требовать выключения российских лживых телеканалов во всех странах ЕС.
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22.03.2022 16:58 Відповісти
Боже, поможи
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22.03.2022 17:16 Відповісти
«Восьма серія першого сезону. Без перерви на рекламу», - поіронізували українські захисники.
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22.03.2022 18:09 Відповісти
Це наскільки треба бути розумним щоб полізти у саму гущину війни ?
Згоден, журналіст професійний, але .... кацапи.
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22.03.2022 23:07 Відповісти
 
 