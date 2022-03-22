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США обладают доказательствами того, что войска РФ умышленно обстреливают гражданскую инфраструктуру в Украине, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

У Соединенных Штатов есть "явные доказательства" того, что российские войска намеренно обстреливали гражданскую инфраструктуру, больницы и места укрытия в Украине.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник по обороне США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена "помогает предоставить доказательства" расследованиям, которые продолжаются о том, совершает ли Россия военные преступления.

"Администрация будет помогать предоставлять доказательства продолжающимся многочисленным расследованиям, но мы видим четкие доказательства того, что они совершают военные преступления из-за этих неизбирательных и умышленных атак на гражданские объекты и на народ Украины", - сказал чиновник.

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Топ комментарии
+30
Та цілі міста зруйновані.
Хіба це не доказ ?
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22.03.2022 19:18
+24
Командующий ПВО британской армии заявил, что российские пилоты дважды подумают, прежде чем садиться в свои самолеты после того, как британские солдаты обучили украинцев стрелять из зенитных ракет Starstreak.

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 15 млн барелей, и заменит долю РФ
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22.03.2022 19:21
+14
Имеющий очи да увидит
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22.03.2022 19:18
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Имеющий очи да увидит
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22.03.2022 19:18 Ответить
Та цілі міста зруйновані.
Хіба це не доказ ?
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22.03.2022 19:18 Ответить
а пам'ятаєте як раніше ОБСЄ впритул не помічала російські танки на окупованій території України?
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22.03.2022 19:21 Ответить
В якийсь момент вони стали фіксувати більше, ніж наші офіціали.
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22.03.2022 19:23 Ответить
Глаза долларами и евро залепили, не иначе.
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22.03.2022 19:24 Ответить
Для любого суда необходимы правильно собранные улики, неопровержимые факты, и свидетели, показания которых будут неопровержимы.
Только так Международный суд сможет вынести приговор рашистским преступникам.
Именно поэтому факты предоставленные США нам так важны
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22.03.2022 19:44 Ответить
Та ладно, неужели специально обстрелюют?
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22.03.2022 19:19 Ответить
Гаа-га, гаа-га - кричали гуси над Кремлем і срали на голову виродкам біологічно небезпечним лайном
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22.03.2022 19:19 Ответить
Такі заяви- це як фіксувати на відеокамеру згвалтування і шукати більш вигідний ракурс зйомки для подальшого звернення в суд.
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22.03.2022 19:19 Ответить
США это наблюдатели...месяц прошёл в наблюдениях...
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22.03.2022 19:19 Ответить
ви несправедливі
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22.03.2022 19:21 Ответить
А зброї скільки дали. А грошей. А санкцій.
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22.03.2022 19:24 Ответить
це ми і без снн знаємо
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22.03.2022 19:20 Ответить
так ось чого гегемон ссыт прикрыть небеса...
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22.03.2022 19:20 Ответить
Тут без доказательств это видно.
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22.03.2022 19:21 Ответить
Лучше дайте самолеты и ПВО, а доказательства мы уж как-нибудь сами соберем, благо их масса.
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22.03.2022 19:21 Ответить
Командующий ПВО британской армии заявил, что российские пилоты дважды подумают, прежде чем садиться в свои самолеты после того, как британские солдаты обучили украинцев стрелять из зенитных ракет Starstreak.

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 15 млн барелей, и заменит долю РФ
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22.03.2022 19:21 Ответить
Пока что не подумали.
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22.03.2022 19:23 Ответить
Про Саудитів десь є підтвердження?
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22.03.2022 20:50 Ответить
Не нашел...переговоры.
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22.03.2022 20:59 Ответить
Сподіваюсь, Штати вмовлять... Задача номер один - повне ембарго Рашці на нафту та газ. На нафту - першочергово, на газ, мабуть, змушені будем чекати
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22.03.2022 21:12 Ответить
Та Ви шооо...
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22.03.2022 19:21 Ответить
Та ти шо!
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22.03.2022 19:21 Ответить
Та Ви шооо...
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22.03.2022 19:22 Ответить
Самое время выразить серьёзную обеспокоенность!
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22.03.2022 19:22 Ответить
рашисти взагалі не можуть воювати з військовими. вся їхня велич вимірюється виключно кількістю вбитих цивільних варварським способом.
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22.03.2022 19:23 Ответить
пока не начнут твари херячить прибалтику и европу они не почешутся. уже были инцеденты в море. и чё. да ничё. мы *** озабочены.
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22.03.2022 19:23 Ответить
Некто за тебя твою страну/землю защищать не долже
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22.03.2022 21:29 Ответить
ты ваще кто? ты ны фронте?
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22.03.2022 21:31 Ответить
доказів - декілько десятків сіл та міст розтрощених в нішо, які ніколи не мали на своїй теріторії а ні військових частин, а ні лабораторій...навіть голубників (голубярень) не мали...
тому доказів не мало... а от покарати як????
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22.03.2022 19:23 Ответить
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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22.03.2022 19:25 Ответить
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https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?caHyXsb
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22.03.2022 19:25 Ответить
усі утирки світу зараз спостерігають за реакцією наддержави на кацапське варварство і починають розуміти, що від колишньої величі у неї залишилось не так і багато. і певні висновки ця публіка безперечно зробить.
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22.03.2022 19:25 Ответить
усі утирки світу нині дивляться як обісралася друга армія світу в Україні і розуміють що раптом що , то їм ****@ць (( . Висновок із цієї моралі - хто попав у лайно - тепер сиди там і нічирик ))
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22.03.2022 21:18 Ответить
орда ніколи і ніким серйозно не сприймалась як наддержава і її фактичне фіаско в Україні остаточно розвіяло міфологію "величі". а штати втратили, як мінімум, статус світового лідера демократичного світу бо фактично злякались прямого зіткнення з кацапстаном. а тобі раджу менше вірити у добрих союзників.
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22.03.2022 21:27 Ответить
Пусть Эрдогана крутят на с400 для нас,а им взамен F-35 Джо даст
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22.03.2022 19:25 Ответить
То пора відповідно реагувати.
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22.03.2022 19:29 Ответить
Они еще и сомневались?
Пока кацапы им в сраку оглоблю не засунут
Верить не будут
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22.03.2022 19:31 Ответить
А до этого они думали, что лаптеногие просто рукожопые такие, и случайно по больницам и детским садикам попадают.
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22.03.2022 19:34 Ответить
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22.03.2022 19:35 Ответить
Коли цапи будь вішати триколор над Капітолієм США заявлять що вони мають докази що цапи вішають триколор над Капітолієм
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22.03.2022 19:38 Ответить
Зря конечно Бидон не решился поехать в Украину, так сказать посмотреть на *доказательства*. ну там волноваху больше не существующую, там изюм на 80% не сущесвует, мариуполь на 90%, ну как бы доказательства же вещь сероьезная, надо серьезно к этому подходить, вот мог бы сам и глянуть, а что, когда своими глазами видишь, и верится лучше
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22.03.2022 19:39 Ответить
Ніхрєнасобі...блін,а я то думаю чого це Маріуполь вщент зруйнований...
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22.03.2022 19:45 Ответить
Да вы шо?😮
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22.03.2022 19:49 Ответить
Яке відкриття! Шкода, що кацапський рейх-орда не під Каліфорнією...
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22.03.2022 20:38 Ответить
та за один доллар кацапи самі розкажуть
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22.03.2022 21:52 Ответить
 
 