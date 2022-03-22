США обладают доказательствами того, что войска РФ умышленно обстреливают гражданскую инфраструктуру в Украине, - CNN
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
У Соединенных Штатов есть "явные доказательства" того, что российские войска намеренно обстреливали гражданскую инфраструктуру, больницы и места укрытия в Украине.
Об этом заявил высокопоставленный чиновник по обороне США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
По его словам, администрация президента США Джо Байдена "помогает предоставить доказательства" расследованиям, которые продолжаются о том, совершает ли Россия военные преступления.
"Администрация будет помогать предоставлять доказательства продолжающимся многочисленным расследованиям, но мы видим четкие доказательства того, что они совершают военные преступления из-за этих неизбирательных и умышленных атак на гражданские объекты и на народ Украины", - сказал чиновник.
Пожалуйста, подождите...
Хіба це не доказ ?
Только так Международный суд сможет вынести приговор рашистским преступникам.
Именно поэтому факты предоставленные США нам так важны
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 15 млн барелей, и заменит долю РФ
тому доказів не мало... а от покарати як????
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?caHyXsb
Пока кацапы им в сраку оглоблю не засунут
Верить не будут