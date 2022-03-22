ВВП Украины может сократиться на треть от довоенного, - МВФ

Украинская экономика очень сильно страдает от развязанной Россией войны, спад ее ВВП может составить треть от довоенного.

Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Разрушение украинской экономики разбивает мне сердце. Мы, вероятно, увидим сокращение, которое может составить треть того, что было до войны", – сказала глава МВФ.

По словам Георгиевой, МВФ немедленно отреагировал на запрос Украины о чрезвычайном финансировании в размере $1,4 млрд, которое необходимо для поддержания функционирования страны.

"Мы также очень тесно сотрудничаем с Украиной в том, как применять наилучшие меры по управлению кризисом, так, чтобы экономика не рухнула. И я бы сказала, что деньги важны, но поддержка в том, как сохранить функционирование финансовой системы, не менее важна", – подчеркнула глава Фонда.

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