ВВП Украины может сократиться на треть от довоенного, - МВФ
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Украинская экономика очень сильно страдает от развязанной Россией войны, спад ее ВВП может составить треть от довоенного.
Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Разрушение украинской экономики разбивает мне сердце. Мы, вероятно, увидим сокращение, которое может составить треть того, что было до войны", – сказала глава МВФ.
По словам Георгиевой, МВФ немедленно отреагировал на запрос Украины о чрезвычайном финансировании в размере $1,4 млрд, которое необходимо для поддержания функционирования страны.
"Мы также очень тесно сотрудничаем с Украиной в том, как применять наилучшие меры по управлению кризисом, так, чтобы экономика не рухнула. И я бы сказала, что деньги важны, но поддержка в том, как сохранить функционирование финансовой системы, не менее важна", – подчеркнула глава Фонда.
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4 ч. назад
Источник: ФСБ готовит теракт в крупном российском городе с сотнями жертв
Таким образом путинский режим попытается оправдать введение всеобщей мобилизации
Источник, близкий к российским силовым структурам, сообщил редакции «Утра Февраля», что Федеральная служба безопасности готовит взрыв на химическом или нефтеперерабатывающем предприятии поблизости от Москвы или другого крупного российского города с таким расчётом, чтобы ветер понёс отравляющие вещества на жилые кварталы. В результате должны погибнуть сотни, а возможно, и тысячи людей. В этом планируется обвинить украинских диверсантов.
В качестве объекта для диверсии рассматриваются более двадцати предприятий, но приоритетными являются химический комбинат «Воскресенские минеральные удобрения» и Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Взрывы на этих предприятиях, которые находятся в жилой застройке могут привести к многочисленным жертвам. Кроме того, оба эти объекта находятся к юго-востоку от центра российской столицы, а при юго-восточном ветре ядовитыми облаком может накрыть весь город. Также возможны взрывы в общественных местах, в частности, в метрополитене. Сообщается, что в работе находятся разные варианты, и жертвами запланированного теракта необязательно станут именно москвичи.
После провала блицкрига в Украине в Москве столкнулись с проблемой острой нехватки личного состава для компенсации понесенных потерь. При этом руководство государства неоднократно заявляло, что мобилизация вводиться не будет. Для того, чтобы отыграть в этом вопросе назад, нужен очень весомый предлог: гибель тысяч мирных жителей, в которой можно обвинить Украину. Сходным образом ФСБ устраивала взрывы в российских домах в 1999 году, чтобы дать повод для начала Второй Чеченской войны.
Если вы живёте в крупном российском городе или поблизости от потенциально опасных объектов, и у вас есть возможность уехать оттуда, например, в деревню - мы настоятельно рекомендуем вам именно так и поступить. Также не советуем пользоваться метрополитеном в часы пик и не посещать места массового скопления людей. Помните, Путин и его окружение пойдут на все, чтобы остаться у власти!
Максимальный репост!
Утро Февраля - РосАнтиЦентр
ochenj harasho ! pustj vzorvut po bolshe che nibudj
Что за ребячество, блин.....
а шо наши города и села в пыль... заводы и производство в нишо... так то пофиг???
Люди готують їжу на вогнищі, сидять без опалення, води та електроенергії: Наслідки дій російських окупантів у Чернігові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж "
зекоманда тільки може все спортить, от у чому затик.