ВВП України може скоротитися на третину від довоєнного, - МВФ
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Українська економіка дуже сильно потерпає від розв'язаної Росією війни, спад її ВВП може становити третину від довоєнного.
Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Руйнування української економіки розбиває мені серце. Ми, мабуть, побачимо скорочення, яке може становити третину від того, що було до війни", - сказал вона.
За словами Георгієвої, МВФ негайно відреагував на запит України про надзвичайне фінансування у розмірі $1,4 млрд, яке потрібне для підтримки функціонування країни.
"Ми також дуже тісно співпрацюємо з Україною щодо того, як застосовувати найкращі заходи з управління кризою, щоб економіка не впала. І я б сказала, що гроші важливі, але підтримка у тому, як зберегти функціонування фінансової системи, не менш важлива", - наголосила вона.
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4 ч. назад
Источник: ФСБ готовит теракт в крупном российском городе с сотнями жертв
Таким образом путинский режим попытается оправдать введение всеобщей мобилизации
Источник, близкий к российским силовым структурам, сообщил редакции «Утра Февраля», что Федеральная служба безопасности готовит взрыв на химическом или нефтеперерабатывающем предприятии поблизости от Москвы или другого крупного российского города с таким расчётом, чтобы ветер понёс отравляющие вещества на жилые кварталы. В результате должны погибнуть сотни, а возможно, и тысячи людей. В этом планируется обвинить украинских диверсантов.
В качестве объекта для диверсии рассматриваются более двадцати предприятий, но приоритетными являются химический комбинат «Воскресенские минеральные удобрения» и Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Взрывы на этих предприятиях, которые находятся в жилой застройке могут привести к многочисленным жертвам. Кроме того, оба эти объекта находятся к юго-востоку от центра российской столицы, а при юго-восточном ветре ядовитыми облаком может накрыть весь город. Также возможны взрывы в общественных местах, в частности, в метрополитене. Сообщается, что в работе находятся разные варианты, и жертвами запланированного теракта необязательно станут именно москвичи.
После провала блицкрига в Украине в Москве столкнулись с проблемой острой нехватки личного состава для компенсации понесенных потерь. При этом руководство государства неоднократно заявляло, что мобилизация вводиться не будет. Для того, чтобы отыграть в этом вопросе назад, нужен очень весомый предлог: гибель тысяч мирных жителей, в которой можно обвинить Украину. Сходным образом ФСБ устраивала взрывы в российских домах в 1999 году, чтобы дать повод для начала Второй Чеченской войны.
Если вы живёте в крупном российском городе или поблизости от потенциально опасных объектов, и у вас есть возможность уехать оттуда, например, в деревню - мы настоятельно рекомендуем вам именно так и поступить. Также не советуем пользоваться метрополитеном в часы пик и не посещать места массового скопления людей. Помните, Путин и его окружение пойдут на все, чтобы остаться у власти!
Максимальный репост!
Утро Февраля - РосАнтиЦентр
ochenj harasho ! pustj vzorvut po bolshe che nibudj
Что за ребячество, блин.....
а шо наши города и села в пыль... заводы и производство в нишо... так то пофиг???
Люди готують їжу на вогнищі, сидять без опалення, води та електроенергії: Наслідки дій російських окупантів у Чернігові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж "
зекоманда тільки може все спортить, от у чому затик.