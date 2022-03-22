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ВВП України може скоротитися на третину від довоєнного, - МВФ

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

війна

Українська економіка дуже сильно потерпає від розв'язаної Росією війни, спад її ВВП може становити третину від довоєнного.

Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Руйнування української економіки розбиває мені серце. Ми, мабуть, побачимо скорочення, яке може становити третину від того, що було до війни", - сказал вона.

За словами Георгієвої, МВФ негайно відреагував на запит України про надзвичайне фінансування у розмірі $1,4 млрд, яке потрібне для підтримки функціонування країни.

"Ми також дуже тісно співпрацюємо з Україною щодо того, як застосовувати найкращі заходи з управління кризою, щоб економіка не впала. І я б сказала, що гроші важливі, але підтримка у тому, як зберегти функціонування фінансової системи, не менш важлива", - наголосила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні матиме соціальні наслідки для багатьох країн, - МВФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Та й пох... хай хоч атомною бомбою по москві жахнуть...
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22.03.2022 19:42
+9
Сейчас на кону независимость страны и само существование народа. Потом об экономике подумаем.
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22.03.2022 19:44
+5
Ву фсб не здогадаються зробити теракт в кількох бункерах і зберегти життя тисячам?
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22.03.2022 19:57
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pofig. EU pomozhet. bystrenko vse zarabotaet.
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22.03.2022 19:39 Відповісти
Илья Пономарев
4 ч. назад

Источник: ФСБ готовит теракт в крупном российском городе с сотнями жертв

Таким образом путинский режим попытается оправдать введение всеобщей мобилизации

Источник, близкий к российским силовым структурам, сообщил редакции «Утра Февраля», что Федеральная служба безопасности готовит взрыв на химическом или нефтеперерабатывающем предприятии поблизости от Москвы или другого крупного российского города с таким расчётом, чтобы ветер понёс отравляющие вещества на жилые кварталы. В результате должны погибнуть сотни, а возможно, и тысячи людей. В этом планируется обвинить украинских диверсантов.

В качестве объекта для диверсии рассматриваются более двадцати предприятий, но приоритетными являются химический комбинат «Воскресенские минеральные удобрения» и Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Взрывы на этих предприятиях, которые находятся в жилой застройке могут привести к многочисленным жертвам. Кроме того, оба эти объекта находятся к юго-востоку от центра российской столицы, а при юго-восточном ветре ядовитыми облаком может накрыть весь город. Также возможны взрывы в общественных местах, в частности, в метрополитене. Сообщается, что в работе находятся разные варианты, и жертвами запланированного теракта необязательно станут именно москвичи.

После провала блицкрига в Украине в Москве столкнулись с проблемой острой нехватки личного состава для компенсации понесенных потерь. При этом руководство государства неоднократно заявляло, что мобилизация вводиться не будет. Для того, чтобы отыграть в этом вопросе назад, нужен очень весомый предлог: гибель тысяч мирных жителей, в которой можно обвинить Украину. Сходным образом ФСБ устраивала взрывы в российских домах в 1999 году, чтобы дать повод для начала Второй Чеченской войны.

Если вы живёте в крупном российском городе или поблизости от потенциально опасных объектов, и у вас есть возможность уехать оттуда, например, в деревню - мы настоятельно рекомендуем вам именно так и поступить. Также не советуем пользоваться метрополитеном в часы пик и не посещать места массового скопления людей. Помните, Путин и его окружение пойдут на все, чтобы остаться у власти!

Максимальный репост!

Утро Февраля - РосАнтиЦентр
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22.03.2022 19:40 Відповісти
Та й пох... хай хоч атомною бомбою по москві жахнуть...
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22.03.2022 19:42 Відповісти
Ву фсб не здогадаються зробити теракт в кількох бункерах і зберегти життя тисячам?
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22.03.2022 19:57 Відповісти
Може замість патякати очевидні речі хоч частину боргу спишите?!
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22.03.2022 19:41 Відповісти
спишуть, не переживайте.
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22.03.2022 21:19 Відповісти
главное что бы они потом не посадили нас на точечные подачки для восстановления - потому что если после победы не будет запущена большая стройка во всех городах то восстановление экономики под зелеными затянется на десятки лет..
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22.03.2022 23:01 Відповісти
Аби лише це не був занадто оптимістичний прогноз.
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22.03.2022 19:41 Відповісти
ФСБ готовит теракт в крупном российском городе с сотнями жертв

ochenj harasho ! pustj vzorvut po bolshe che nibudj
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22.03.2022 19:42 Відповісти
Бандера схвалює.
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22.03.2022 19:43 Відповісти
Только в одном?
Что за ребячество, блин.....
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22.03.2022 19:44 Відповісти
На всіх руzzкіх атомних електростанціях . К херам .
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22.03.2022 20:00 Відповісти
na vseh lutshe nenado - tolko teh kotorye po dalshe ot nashih granic
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22.03.2022 20:01 Відповісти
Ну , добре . Тоді бахне не на всіх . Нехай буде по Вашому .
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22.03.2022 20:03 Відповісти
Как говаривал один итальянский мафиози: Когда идёт речь о чести семьи - разговор о деньгах неуместен.
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22.03.2022 19:42 Відповісти
Не ци в горох, багато що перейде а тіньову.
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22.03.2022 19:42 Відповісти
хто про шо.... а шо наше население сократилось или отхлынуло на чужбину?
а шо наши города и села в пыль... заводы и производство в нишо... так то пофиг???
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22.03.2022 19:42 Відповісти
da eti sovkovye zavody vam po lubomu prishlos by snositj....pljunte na eto. glavnoe shtob ljudi vernulis.
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22.03.2022 19:44 Відповісти
Сейчас на кону независимость страны и само существование народа. Потом об экономике подумаем.
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22.03.2022 19:44 Відповісти
блин,они и щаз думают о заработках...этим гуманоидам мы рога попизже отпиляем...
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22.03.2022 19:47 Відповісти
Щоб відновити Україну, потрібно сотні мільярдів.ВВП тут неважливо.
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22.03.2022 19:58 Відповісти
Хто про що, а скупий про гроші. На премії не вистачить. Люди життя втрачають своє , своїх рідних. Уродство
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22.03.2022 20:00 Відповісти
В сраку ваше ввп. Нам головне - Перемога!
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22.03.2022 20:06 Відповісти
ну не зовсім, ввп ма значення і для перемоги теж.
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22.03.2022 20:13 Відповісти
А как же теперь дороги строить Zе будет? Или на дороги он опять деньги найдет сократив все остальное?
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22.03.2022 20:07 Відповісти
розумію але.. Прочитай один з заголовків нстатті на цензорі -"
Люди готують їжу на вогнищі, сидять без опалення, води та електроенергії: Наслідки дій російських окупантів у Чернігові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж "
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22.03.2022 20:20 Відповісти
от Західну Німеччину, Південну Корею, Японію допоміг же Захід відбудувати. і нам допоможе.
зекоманда тільки може все спортить, от у чому затик.
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22.03.2022 21:22 Відповісти
 
 