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МВД (9221) Енин (328)

Призываем украинцев не спешить возвращаться в покинутые дома, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Министерстве внутренних дел призвали тех граждан, которые покинули свои дома, но хотят вернуться, сохранять спокойствие и избегать поспешного возвращения в свои покинутые дома.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил в эфире украинских телеканалов первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Я хотел бы призвать всех сохранять осторожность, спокойствие и избегать поспешного возвращения в покинутые дома, поскольку там может ожидать, среди прочего, брошенное оружие, боеприпасы, соответствующее минирование, мины-растяжки и многое другое, что не подготовленный глаз рядового гражданина, может не заметить", – проинформировал он.

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Енин призвал украинцев подождать возвращения власти и соответствующей зачистки того или иного населенного пункта, среди прочего, силами Нацполиции, и соответственно зеленого света со стороны официальных властей, в том числе и ГСЧС.

"Только после того мы можем говорить о возвращении в дома за самыми нужными вещами, одеждой и т.д.", - уточнил он.
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Топ комментарии
+17
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22.03.2022 19:54
+12
Якби тільки мародери не прийшли раніше за владу.
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22.03.2022 19:50
+12
Те саме було в 2 світовій коли вони попали в німечину , а їх вождь жуков то взагалі топ мародер 20 століття !

Методом селекції і пропаганди вивели вид істот непридптних для нормального життя на Землі
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22.03.2022 20:06
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Якби тільки мародери не прийшли раніше за владу.
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22.03.2022 19:50 Ответить
Відмінний тонкий гумор
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22.03.2022 20:38 Ответить
А що таке, чому, наприклад Харків"яни багато хто повертається, бо в гостях добре , але дома краще! Так ми відбиваємо атаки і йдемо вперед, чи що!??
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22.03.2022 19:52 Ответить
То почитай статтю, там все написано.
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22.03.2022 19:53 Ответить
Почитав, інколи корисно читати
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22.03.2022 20:42 Ответить
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22.03.2022 19:54 Ответить
Те саме було в 2 світовій коли вони попали в німечину , а їх вождь жуков то взагалі топ мародер 20 століття !

Методом селекції і пропаганди вивели вид істот непридптних для нормального життя на Землі
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22.03.2022 20:06 Ответить
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22.03.2022 20:02 Ответить
Чому такі заяви робить якась прокурорська гнида?
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22.03.2022 20:15 Ответить
Я так и не понял, он переживает за мины растяжки или что там может лежать брошенное оружие . Всё таки высказывания ментов надо рассматривать по другому чем военных или МЧС
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22.03.2022 20:39 Ответить
Так прочитай ще раз, може зрозумієш
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22.03.2022 20:52 Ответить
Та не ,пусть он пояснит разумно , почему оружие с оружейки ментов вывезли в Запорожье за день до захода орков в город и это оставалось последнее место в городе где было оружие. Не то что людям не раздали а, даже ментов разоружили , что бы не дай бог не начали партизанить
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22.03.2022 21:03 Ответить
Ти взагалі розумієш що Єнін говорить про можливу загрозу життю людей що повертаються в свої домівки?
Мабуть ні, бо несеш якусь дурню
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22.03.2022 21:19 Ответить
Это ты не неси бред вместе со своим ениным , кто лучше меня может знать ,что у меня дома появилось лишнего- подозрительного , чего не было до того . Да и по временным затратам осмотр населенного пункта по квартирно , каждый дом , каждый участок, на выявление таких предметов осознаешь или так лишь бы поговорить . Людей предупреждают , минимально инструктируют и они сами в состоянии привязать верёвку к ручке , дёрнуть и потом осматривать свое жильё
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22.03.2022 23:15 Ответить
 
 