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МВС (2877) Єнін (337)

Закликаємо українців не поспішати повертатися у покинуті домівки, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єнін

У Міністерстві внутрішніх справ закликали тих громадян, які залишили свої домівки, але хочуть повернутися, зберігати спокій та уникати поспішного повернення до своїх покинутих будівель.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це поінформував в ефірі українських телеканалів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

"Я хотів би закликати усіх зберігати обережність, спокій і уникати поспішного повернення до покинутих будівель, оскільки там може чекати, серед іншого, покинута зброя, боєприпаси, відповідне мінування, міни-розтяжки тощо і багато чого іншого, що око пересічного громадянина, не підготовлене, може не помітити", – поінформував він.

Єнін закликав українців почекати повернення влади та відповідної зачистки того чи іншого населеного пункту, серед іншого, силами Нацполіції, і, відповідно, зеленого світла з боку офіційної влади, у тому числі і ДСНС.

"Тільки після того ми можемо говорити про повернення до домівок за найбільш потрібними якимись речами, одягом тощо", – уточнив він.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
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22.03.2022 19:54
+12
Якби тільки мародери не прийшли раніше за владу.
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22.03.2022 19:50
+12
Те саме було в 2 світовій коли вони попали в німечину , а їх вождь жуков то взагалі топ мародер 20 століття !

Методом селекції і пропаганди вивели вид істот непридптних для нормального життя на Землі
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22.03.2022 20:06
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Якби тільки мародери не прийшли раніше за владу.
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22.03.2022 19:50 Відповісти
Відмінний тонкий гумор
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22.03.2022 20:38 Відповісти
А що таке, чому, наприклад Харків"яни багато хто повертається, бо в гостях добре , але дома краще! Так ми відбиваємо атаки і йдемо вперед, чи що!??
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22.03.2022 19:52 Відповісти
То почитай статтю, там все написано.
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22.03.2022 19:53 Відповісти
Почитав, інколи корисно читати
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22.03.2022 20:42 Відповісти
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22.03.2022 19:54 Відповісти
Те саме було в 2 світовій коли вони попали в німечину , а їх вождь жуков то взагалі топ мародер 20 століття !

Методом селекції і пропаганди вивели вид істот непридптних для нормального життя на Землі
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22.03.2022 20:06 Відповісти
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22.03.2022 20:02 Відповісти
Чому такі заяви робить якась прокурорська гнида?
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22.03.2022 20:15 Відповісти
Я так и не понял, он переживает за мины растяжки или что там может лежать брошенное оружие . Всё таки высказывания ментов надо рассматривать по другому чем военных или МЧС
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22.03.2022 20:39 Відповісти
Так прочитай ще раз, може зрозумієш
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22.03.2022 20:52 Відповісти
Та не ,пусть он пояснит разумно , почему оружие с оружейки ментов вывезли в Запорожье за день до захода орков в город и это оставалось последнее место в городе где было оружие. Не то что людям не раздали а, даже ментов разоружили , что бы не дай бог не начали партизанить
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22.03.2022 21:03 Відповісти
Ти взагалі розумієш що Єнін говорить про можливу загрозу життю людей що повертаються в свої домівки?
Мабуть ні, бо несеш якусь дурню
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22.03.2022 21:19 Відповісти
Это ты не неси бред вместе со своим ениным , кто лучше меня может знать ,что у меня дома появилось лишнего- подозрительного , чего не было до того . Да и по временным затратам осмотр населенного пункта по квартирно , каждый дом , каждый участок, на выявление таких предметов осознаешь или так лишь бы поговорить . Людей предупреждают , минимально инструктируют и они сами в состоянии привязать верёвку к ручке , дёрнуть и потом осматривать свое жильё
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22.03.2022 23:15 Відповісти
 
 