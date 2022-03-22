Закликаємо українців не поспішати повертатися у покинуті домівки, - МВС

У Міністерстві внутрішніх справ закликали тих громадян, які залишили свої домівки, але хочуть повернутися, зберігати спокій та уникати поспішного повернення до своїх покинутих будівель.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це поінформував в ефірі українських телеканалів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

"Я хотів би закликати усіх зберігати обережність, спокій і уникати поспішного повернення до покинутих будівель, оскільки там може чекати, серед іншого, покинута зброя, боєприпаси, відповідне мінування, міни-розтяжки тощо і багато чого іншого, що око пересічного громадянина, не підготовлене, може не помітити", – поінформував він.

Єнін закликав українців почекати повернення влади та відповідної зачистки того чи іншого населеного пункту, серед іншого, силами Нацполіції, і, відповідно, зеленого світла з боку офіційної влади, у тому числі і ДСНС.

"Тільки після того ми можемо говорити про повернення до домівок за найбільш потрібними якимись речами, одягом тощо", – уточнив він.

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