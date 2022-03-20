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війна (56290) МВС (2877) блокпост (207) тероборона (333)

В Україні залишиться 800-900 блокпостів, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

блокпост

У Міністерстві внутрішніх справ України вважають, що до цифри 800 – 900 блокпостів по всій країні можна буде дійти найближчими днями.

Про це в ефірі українських телеканалів заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, відповідаючи на питання щодо оптимізації блокпостів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він нагадав, що у перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну це була майже нерегульована історія, - за його словами, у кожному населеному пункті тероборона намагалася будувати свої блокпости.

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Денисенко уточнив, що потім місцева влада спільно з поліцією, Нацгвардією і теробороною почали оптимізацію всіх цих блокпостів і робити так, щоб була нормальна комунікація між ними, тому що дуже часто один блокпост не знав, що відбувається на сусідньому.

"На початок минулого тижня було скорочено їх кількість до приблизно 1500 по всій країні, зараз їхня оптимізація триває. У цілому, я думаю, ми дійдемо десь до цифри 800-900 у найближчі дні. Тобто, цього буде достатньо для того, щоб забезпечити з однієї сторони, безпеку, з іншої сторони – нормальну логістику по всій країні", - заявив радник очільника МВС.

Відповідаючи на питання, скільки загалом уже зловили диверсантів в Україні, Денисенко уточнив, що він не має таких даних.

"Але тут можна говорити про сотні насправді. Якщо говорити про цифри – це сотні людей. Причому зловлених, ліквідованих, поранених і так далі – не можу сказати, що всі вони у полоні", - поінформував Денисенко.

Говорячи про те, якими є головні цілі у диверсантів, він сказав, що це - дестабілізація, спроби захоплення тих чи інших будівель та спроба наводити певний жах у тих чи інших регіонах України, де вони з’являються і де вони намагаються вчиняти свої диверсійні акти, наприклад, просто вбивства певних людей тощо.

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На запитання ведучого стосовно інформації щодо того, що нібито росіяни перекидають в Україну чергові терористичні групи з метою ліквідації керівництва України, Денисенко уточнив, що "ми дуже добре знаємо про попередню групу, яка називалася "кадирівці".

"І які, я так розумію, браво пообіцяли путіну, що вони швидко все зроблять і все вирішать. Але, як їх уже називали, це – інстаграм-воїни, які фотографувалися і, в більшості своїй, закінчували своє життя на території України. Тому я сподіваюся, що і наступна диверсійна група, яка буде намагатися прориватися кудись у центр країни, до Києва, піде тим же шляхом, яким пішли перед цим "кадирівці", - сказав Денисенко.
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Топ коментарі
+5
В одесской области кто то поразставлял блоки по трассе. Машин побилось много. Кому от этого легче? Люди бежали от войны но разбили машину, что им дальше делать? Заставь дурака Богу молится-голову разобьёт.
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20.03.2022 17:55
+3
Від кого ви плануєте захищатися глибоко в тилу ще і в чистому полі?
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20.03.2022 18:05
+3
Добре шо порозганяли ..як тільки почалась війна..я бачив ці пости ,проїзжав..то ціла пародія.сидять два дядька на мішках, охороняють село в якому з стратегічного об'єкту тільки тітка Галя самогонщиця..а "блокпост" прострілюється з обох сторін трасси на 600 -800 метрів
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20.03.2022 18:06
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стиць....только ж просят не называть никаких цифр...
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20.03.2022 17:53 Відповісти
нк виходячи з цифр 800-900 на сьогодні їх приблизно 500
а за тиждень догонимо до 1500
ну добре.
роззброємося вщент.
1499.
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20.03.2022 17:55 Відповісти
Ні! Озброюємось - 1501
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20.03.2022 19:04 Відповісти
А це конче необхідно розпатякувати, чі піар наше фсьо?
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20.03.2022 17:54 Відповісти
Це не є військовою таємницею. Мова йде лише про те, що своє першочергове завдання вони виконали і зараз лише заважають нормальному руху. Зрозуміло, що мова йде про мирні області та громади.
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20.03.2022 18:03 Відповісти
Правильно... Починається фаза зачистки орків. Треба діяти мобільно, приїхпли на L200... Зачистили швидко і поїхали далі! Там старі Зіли везуть з Владивостоку, вони ламаються і блоктости непотрібні для стримування!
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20.03.2022 17:55 Відповісти
В одесской области кто то поразставлял блоки по трассе. Машин побилось много. Кому от этого легче? Люди бежали от войны но разбили машину, что им дальше делать? Заставь дурака Богу молится-голову разобьёт.
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20.03.2022 17:55 Відповісти
Всім цапам по осиновому колу!
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20.03.2022 17:57 Відповісти
в крупных городах надо создать военные патрули
цели и задачи /основные/;

время работы только в дневное время :
во время комендантского часа передвижение лиц ограничено,
а во время его отсутствия: передвигайся как хочешь и кто хочешь.
проверка документов у подозрительных лиц, и мужского населения, выявление уклонистов и контроль за диверсантами .
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20.03.2022 18:00 Відповісти
Уклонисты пусть нах гуляют. В нашей армии не нужны не мотивированные люди. Я на днях буду возвращаться в Харьков и пойду в военкомат и посмотрим, возьмут меня в ЗСУ или нет (я - УБД). В тероборону идти не хочу.
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20.03.2022 18:11 Відповісти
ви вже показали як країна була готова до війни ! тепер не заважайте людям захищати свої міста і села ! може обмежимо кількість коктейлів ?
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20.03.2022 18:02 Відповісти
Від кого ви плануєте захищатися глибоко в тилу ще і в чистому полі?
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20.03.2022 18:05 Відповісти
Глухів знаходиться в оточені , всі сусідні села і містечка будують блокпости для не можливості потрапляння окупантів ! краще хай розкаже ,як під камери кацапи заїхали з Криму де дотувались 8 років !
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20.03.2022 18:16 Відповісти
готувались
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20.03.2022 18:17 Відповісти
Ви мене не чуєте чи не розумієте? І не плутайте захисні споруди з блок-постами для перевірки та пропуску транспорту.
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20.03.2022 18:20 Відповісти
в статі написано просто блокпости . транспорт теж треба перевіряти ! купа диверсантів ,це результат безвізу з агресором за останні 8 років .
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20.03.2022 18:40 Відповісти
Не хочу на безглузді балачки час витрачати. Гарного вечора.
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20.03.2022 18:44 Відповісти
Добре шо порозганяли ..як тільки почалась війна..я бачив ці пости ,проїзжав..то ціла пародія.сидять два дядька на мішках, охороняють село в якому з стратегічного об'єкту тільки тітка Галя самогонщиця..а "блокпост" прострілюється з обох сторін трасси на 600 -800 метрів
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20.03.2022 18:06 Відповісти
ну і велика подяка тим дядькам.І тієї тітці Галі що нагодувала "періжками" вісьмох оккупантів і отправиа їх на концерт до кобздона.Це велика нація -українці , що виходять навіть безбройні проти танків, так що два дядька з рушницею це вже сила,навіть український трактор що тяг російський танк щоб здати ЗСУ саме такі дядьки і "придбали".
Невже не видно що у війні сильніша та сторона в котрої є мотивація , ніж та в котрої купа заліза і тисячі м,яса?
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20.03.2022 18:22 Відповісти
це дддуууужжже далеко від фронту...було...
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20.03.2022 18:27 Відповісти
Це неважливо,головне наснага ,та бажання бити кацапів.
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20.03.2022 18:32 Відповісти
Достатньо десятка блокпостів як у селі Сквира, щоб паралізувати рух в усій країні.
Хто проїжджав через цих довбойобів - знає про що я.
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20.03.2022 19:25 Відповісти
 
 