На Херсонщине оккупанты планируют вводить в обращение рубли, - депутат Хлань
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Херсонской области с апреля российские оккупанты планируют вводить в обращение рубли.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал депутат облсовета Сергей Хлань.
"Будут заставлять принимать рубли в магазинах, и, скорее всего, выплачивать зарплаты "новой администрации". Думаю, наконец дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях", - рассказал он.
Депутат призвал игнорировать расчет в рублях, ведь "рубли это никчемная бумага", а главное, что Херсонщина – это Украина!"
"Понемногу Херсонщину втягивают в рублевую зону. ХНР все ближе, но отправим этот "ХНР" за российским кораблем!", - добавил Сергей Хлань.
Напомним, в Херсоне на площади Свободы ежедневно проходят мирные акции против российских оккупантов. 21 марта на митинге российские военные применили против людей оружие.
Во вторник херсонцы снова вышли на мирный митинг против российской агрессии, и российские военные снова использовали против них силу. Есть пострадавшие и задержанные.
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С одной стороны рассказывают, что не собираются оккупировать, а с другой - требуют сдать Мариуполь потому, что "это всегда был русский город".
а тебе Анонімуси завтра викриють і ми взнаємо твоє прізвище і адресу, зраднику.
про шойгу комічно)))
Потом 9 мая, парад победобесия, деды на палках вместе с внуками на палках.
Как-то так.
"посилаю 100 рублєй на ввєдєніє рублєй"
Виконавці:
"93 рублі пропілІ і проє*лі,
остайотся 7 рублєй на ввєдєніє рублєй"
Иди на х@й!!
https://www.youtube.com/watch?v=gJc7wiEE0Gk
Щось за ВІСІМ РОКІВ ВІЙНИ не чув від нього що треба звільняти ВСІ окуповані території України!
Тільки поговорити про захоплені території!
До речі,як там ся має разпіарена "кримська платформа"? Готує деокупацію,чи тихо сконала?