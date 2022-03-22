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На Херсонщине оккупанты планируют вводить в обращение рубли, - депутат Хлань

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

В Херсонской области с апреля российские оккупанты планируют вводить в обращение рубли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал депутат облсовета Сергей Хлань.

Читайте: Жители приграничных районов РФ помогают украинцам противостоять российской агрессии, - глава Сумской ОВА Живицкий

"Будут заставлять принимать рубли в магазинах, и, скорее всего, выплачивать зарплаты "новой администрации". Думаю, наконец дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях", - рассказал он.

Депутат призвал игнорировать расчет в рублях, ведь "рубли это никчемная бумага", а главное, что Херсонщина – это Украина!"

"Понемногу Херсонщину втягивают в рублевую зону. ХНР все ближе, но отправим этот "ХНР" за российским кораблем!", - добавил Сергей Хлань.

Смотрите: Оккупанты применили против херсонцев слезоточивый газ. Когда дым рассеялся, горожане вернулись на акцию протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, в Херсоне на площади Свободы ежедневно проходят мирные акции против российских оккупантов. 21 марта на митинге российские военные применили против людей оружие.

Во вторник херсонцы снова вышли на мирный митинг против российской агрессии, и российские военные снова использовали против них силу. Есть пострадавшие и задержанные.
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Топ комментарии
+36
Поспішають ***********. Щось йде не так.))
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22.03.2022 21:24
+28
фубль? на Херсонщині?? тоді вже краще юань або рупію
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22.03.2022 21:24
+24
Они не хотели окупировать Украину? Вот уроды козломордые!
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22.03.2022 21:24
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фубль? на Херсонщині?? тоді вже краще юань або рупію
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22.03.2022 21:24 Ответить
рЖубль
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22.03.2022 21:35 Ответить
Сюр какой-то, такое ощущение что там керуют потомственные дибилы с длинной родословной.
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22.03.2022 21:37 Ответить
там керують потомственны НКВДисты.
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22.03.2022 21:40 Ответить
Панятно, наследники жылезного феликса сдохшего от передоза кокаина. Тогда **** от них ждать, дебилы ***
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22.03.2022 21:46 Ответить
счас такой курс рупля - что они будут своим зарплаты по два доллара платить
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22.03.2022 23:28 Ответить
Поспішають ***********. Щось йде не так.))
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22.03.2022 21:24 Ответить
Они не хотели окупировать Украину? Вот уроды козломордые!
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22.03.2022 21:24 Ответить
Хіба можна вірити після восьмирічної окупації наших територій?
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22.03.2022 21:26 Ответить
Кацапы всегда врут - это же очевидно.

С одной стороны рассказывают, что не собираются оккупировать, а с другой - требуют сдать Мариуполь потому, что "это всегда был русский город".
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22.03.2022 21:46 Ответить
Мабуть,фальшиві,бо на справжні паперу не вистачить
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22.03.2022 21:25 Ответить
Фарби. ЇЇ кацапма постачає якась із скандинавських країн.
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22.03.2022 21:38 Ответить
у них и с бумагой проблемы. бумага с краской дороже банкноты окажется
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22.03.2022 22:11 Ответить
А тачки будуть давати що б їх перевозити?
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22.03.2022 21:25 Ответить
Санкцій мало не буває. Ще б і януковича завезли, половину в Херсон, половину в Мелітополь...
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22.03.2022 21:26 Ответить
🤣🤣🤣
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22.03.2022 21:28 Ответить
Для Януковоча зараз би дуже добре було б, якщо б він прибив ***** власноруч. В історію увійшов би -- 100 відсотків... Але ж воно сцикливіше за *****, на жаль...
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22.03.2022 21:56 Ответить
Так то воно так але якщо нІчого не робити вонИ будут туди стягувати війска і крипити оборону.Тут не гасла потрібні а шукати рішення.
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22.03.2022 21:36 Ответить
НІХУА ! 300 тис місто,тримає в заручниках якихось пару сотень орків.
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22.03.2022 21:34 Ответить
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22.03.2022 21:34 Ответить
Позвони в МО и спроси Потом всем расскажешь Если сможешь......
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22.03.2022 21:41 Ответить
Хіба що, як туалетний папір, чи одноразові салфетки. Бо вони значно дорожчі.
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22.03.2022 21:26 Ответить
i shto s nimi delat etimi fubljami ? kostri razzegatj ?
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22.03.2022 21:27 Ответить
А вони вкурсі , що відбувається з дерев"яним у "них на родине!"
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22.03.2022 21:27 Ответить
канєшно, ЗСУ не дали підібратися.
а тебе Анонімуси завтра викриють і ми взнаємо твоє прізвище і адресу, зраднику.
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22.03.2022 21:29 Ответить
ну и нахер ты тут грузишь Что там вам втирает скабеева?Естестественно зсу не пустили Сначала сами разбомбили потом не пустили А освободители ублюдочные пришли их спасать Куда корабль пошел знаешь?Тебе ту да же
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22.03.2022 21:39 Ответить
лавров выехал в чили. что-то пошло не так. в кремле один шойгу. дочку лаврова высылают из голандии.
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22.03.2022 21:28 Ответить
за кокаїном поїхав. я десь читала, що вже Колумбія і Афганістан відмовилися постачати наркоту рашистам, ггг

про шойгу комічно)))
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22.03.2022 21:30 Ответить
санкції? )
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22.03.2022 21:34 Ответить
там еще. австрияки арестовали гору путина в симеринге. 3 млрд долл. там шале на 1000 мест.
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22.03.2022 21:37 Ответить
ім треба для картинки..для пропагандонів показати...100 відсотків по ТВ будуть транслювати
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22.03.2022 21:32 Ответить
Щас будут памятники ленину ставить
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22.03.2022 21:33 Ответить
Везуть на "бронєпоєздє" кілька десятків...
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22.03.2022 21:36 Ответить
Вітаю,"нову адміністрацію хнр" із зарплатою в фублях.Надіюсь,по курсу 1-1 до гривні.
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22.03.2022 21:33 Ответить
До квітня ще треба дожити, окупантики...
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22.03.2022 21:35 Ответить
Гроші краще зберігати в рублях, бо ніхто не буде шукати гроші в купі рублів
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22.03.2022 21:38 Ответить
Рубь накуй .. Доллар ! Не спеши жить раШа...
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22.03.2022 21:39 Ответить
Понты это всё, у них на свои бумаги не хватит из за назревающего дефолта
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22.03.2022 21:40 Ответить
Короче, сделают о границы рф на востоке страны и до Херсона какую-то малопидаросию, объявят, что цели достигнуты и ********. А если Украина попытается отвоёвывать - пригрозят ядрёной боНбой.
Потом 9 мая, парад победобесия, деды на палках вместе с внуками на палках.
Как-то так.
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22.03.2022 21:40 Ответить
Путєн:
"посилаю 100 рублєй на ввєдєніє рублєй"
Виконавці:
"93 рублі пропілІ і проє*лі,
остайотся 7 рублєй на ввєдєніє рублєй"
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22.03.2022 21:45 Ответить
"таврическую губернию" делают - "компромисс" для Подоляка...
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22.03.2022 21:51 Ответить
В Херсоні туалетний папір закінчився?
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22.03.2022 21:51 Ответить
Херня яка,горітимуть і рублі як буряти.
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22.03.2022 21:51 Ответить
РуZZкий рубль!
Иди на х@й!!
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22.03.2022 21:54 Ответить
Рубли? Лучше бусы!
https://www.youtube.com/watch?v=gJc7wiEE0Gk
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22.03.2022 22:03 Ответить
Единственное что можно сделать в этой ситуации это вооруженным силам Украины освободить Херсон. Иного тут не дано, рублёвая зона по всему югу так или иначе состоится.
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22.03.2022 22:08 Ответить
оналітєг лєгато
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22.03.2022 22:13 Ответить
Москальський рубль можна використовувати як туалетний папір і то поганий.
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22.03.2022 22:29 Ответить
Зараз рулон туалетного паперу в Україні дорожче коштує ніж пачка фублей. Краще б рашисти вводили нову грошову одиницю - один рулон.
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22.03.2022 22:35 Ответить
Зеля штовхає патриотичні відосіки,перемежовуючи їх зрадницькими.
Щось за ВІСІМ РОКІВ ВІЙНИ не чув від нього що треба звільняти ВСІ окуповані території України!
Тільки поговорити про захоплені території!
До речі,як там ся має разпіарена "кримська платформа"? Готує деокупацію,чи тихо сконала?
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22.03.2022 23:11 Ответить
 
 