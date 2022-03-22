На Херсонщині окупанти планують вводити в обіг рублі, - депутат Хлань
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У Херсонській області з квітня російські окупанти планують вводити в обіг рублі.
Як пофідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив депутат облради Сергій Хлань.
"Будуть змушувати приймати рублі в магазинах, і скоріш за все виплачувати зарплати "новій адміністрації". Думаю, врешті дійде справа і до рублевих зарплат у діючих бюджетних та комунальних установах", - розповів він.
Депутат закликав ігнорувати розрахунок в рублях, адже "рублі це нікчемний папір", а головне, що Херсонщина – це Україна!"
"Потроху Херсонщину втягують у рублеву зону. ХНР все ближче, але відправимо цей "ХНР" за російським кораблем!", - додав Сергій Хлань.
Нагадаємо, у Херсоні на площі Свободи щодня відбуваються мирні акції проти російських окупантів. 21 березня на мітингу російські військові застосували зброю проти людей.
У вівторок херсонці знову вийшли на мирний мітинг проти російської агресії, і російські військові знову використали проти них силу. Є постраждалі та затримані.
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С одной стороны рассказывают, что не собираются оккупировать, а с другой - требуют сдать Мариуполь потому, что "это всегда был русский город".
а тебе Анонімуси завтра викриють і ми взнаємо твоє прізвище і адресу, зраднику.
про шойгу комічно)))
Потом 9 мая, парад победобесия, деды на палках вместе с внуками на палках.
Как-то так.
"посилаю 100 рублєй на ввєдєніє рублєй"
Виконавці:
"93 рублі пропілІ і проє*лі,
остайотся 7 рублєй на ввєдєніє рублєй"
Иди на х@й!!
https://www.youtube.com/watch?v=gJc7wiEE0Gk
Щось за ВІСІМ РОКІВ ВІЙНИ не чув від нього що треба звільняти ВСІ окуповані території України!
Тільки поговорити про захоплені території!
До речі,як там ся має разпіарена "кримська платформа"? Готує деокупацію,чи тихо сконала?