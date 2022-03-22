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На Херсонщині окупанти планують вводити в обіг рублі, - депутат Хлань

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

У Херсонській області з квітня російські окупанти планують вводити в обіг рублі.

Як пофідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив депутат облради Сергій Хлань.

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"Будуть змушувати приймати рублі в магазинах, і скоріш за все виплачувати зарплати "новій адміністрації". Думаю, врешті дійде справа і до рублевих зарплат у діючих бюджетних та комунальних установах", - розповів він.

Депутат закликав ігнорувати розрахунок в рублях, адже "рублі це нікчемний папір", а головне, що Херсонщина – це Україна!"

"Потроху Херсонщину втягують у рублеву зону. ХНР все ближче, але відправимо цей "ХНР" за російським кораблем!", - додав Сергій Хлань.

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Нагадаємо, у Херсоні на площі Свободи щодня відбуваються мирні акції проти російських окупантів. 21 березня на мітингу російські військові застосували зброю проти людей.

У вівторок херсонці знову вийшли на мирний мітинг проти російської агресії, і російські військові знову використали проти них силу. Є постраждалі та затримані.
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Топ коментарі
+36
Поспішають ***********. Щось йде не так.))
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22.03.2022 21:24
+28
фубль? на Херсонщині?? тоді вже краще юань або рупію
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22.03.2022 21:24
+24
Они не хотели окупировать Украину? Вот уроды козломордые!
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22.03.2022 21:24
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фубль? на Херсонщині?? тоді вже краще юань або рупію
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22.03.2022 21:24 Відповісти
рЖубль
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22.03.2022 21:35 Відповісти
Сюр какой-то, такое ощущение что там керуют потомственные дибилы с длинной родословной.
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22.03.2022 21:37 Відповісти
там керують потомственны НКВДисты.
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22.03.2022 21:40 Відповісти
Панятно, наследники жылезного феликса сдохшего от передоза кокаина. Тогда **** от них ждать, дебилы ***
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22.03.2022 21:46 Відповісти
счас такой курс рупля - что они будут своим зарплаты по два доллара платить
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22.03.2022 23:28 Відповісти
Поспішають ***********. Щось йде не так.))
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22.03.2022 21:24 Відповісти
Они не хотели окупировать Украину? Вот уроды козломордые!
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22.03.2022 21:24 Відповісти
Хіба можна вірити після восьмирічної окупації наших територій?
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22.03.2022 21:26 Відповісти
Кацапы всегда врут - это же очевидно.

С одной стороны рассказывают, что не собираются оккупировать, а с другой - требуют сдать Мариуполь потому, что "это всегда был русский город".
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22.03.2022 21:46 Відповісти
Мабуть,фальшиві,бо на справжні паперу не вистачить
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22.03.2022 21:25 Відповісти
Фарби. ЇЇ кацапма постачає якась із скандинавських країн.
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22.03.2022 21:38 Відповісти
у них и с бумагой проблемы. бумага с краской дороже банкноты окажется
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22.03.2022 22:11 Відповісти
А тачки будуть давати що б їх перевозити?
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22.03.2022 21:25 Відповісти
Санкцій мало не буває. Ще б і януковича завезли, половину в Херсон, половину в Мелітополь...
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22.03.2022 21:26 Відповісти
🤣🤣🤣
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22.03.2022 21:28 Відповісти
Для Януковоча зараз би дуже добре було б, якщо б він прибив ***** власноруч. В історію увійшов би -- 100 відсотків... Але ж воно сцикливіше за *****, на жаль...
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22.03.2022 21:56 Відповісти
Так то воно так але якщо нІчого не робити вонИ будут туди стягувати війска і крипити оборону.Тут не гасла потрібні а шукати рішення.
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22.03.2022 21:36 Відповісти
НІХУА ! 300 тис місто,тримає в заручниках якихось пару сотень орків.
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22.03.2022 21:34 Відповісти
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22.03.2022 21:34 Відповісти
Позвони в МО и спроси Потом всем расскажешь Если сможешь......
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22.03.2022 21:41 Відповісти
Хіба що, як туалетний папір, чи одноразові салфетки. Бо вони значно дорожчі.
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22.03.2022 21:26 Відповісти
i shto s nimi delat etimi fubljami ? kostri razzegatj ?
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22.03.2022 21:27 Відповісти
А вони вкурсі , що відбувається з дерев"яним у "них на родине!"
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22.03.2022 21:27 Відповісти
канєшно, ЗСУ не дали підібратися.
а тебе Анонімуси завтра викриють і ми взнаємо твоє прізвище і адресу, зраднику.
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22.03.2022 21:29 Відповісти
ну и нахер ты тут грузишь Что там вам втирает скабеева?Естестественно зсу не пустили Сначала сами разбомбили потом не пустили А освободители ублюдочные пришли их спасать Куда корабль пошел знаешь?Тебе ту да же
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22.03.2022 21:39 Відповісти
лавров выехал в чили. что-то пошло не так. в кремле один шойгу. дочку лаврова высылают из голандии.
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22.03.2022 21:28 Відповісти
за кокаїном поїхав. я десь читала, що вже Колумбія і Афганістан відмовилися постачати наркоту рашистам, ггг

про шойгу комічно)))
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22.03.2022 21:30 Відповісти
санкції? )
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22.03.2022 21:34 Відповісти
там еще. австрияки арестовали гору путина в симеринге. 3 млрд долл. там шале на 1000 мест.
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22.03.2022 21:37 Відповісти
ім треба для картинки..для пропагандонів показати...100 відсотків по ТВ будуть транслювати
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22.03.2022 21:32 Відповісти
Щас будут памятники ленину ставить
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22.03.2022 21:33 Відповісти
Везуть на "бронєпоєздє" кілька десятків...
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22.03.2022 21:36 Відповісти
Вітаю,"нову адміністрацію хнр" із зарплатою в фублях.Надіюсь,по курсу 1-1 до гривні.
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22.03.2022 21:33 Відповісти
До квітня ще треба дожити, окупантики...
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22.03.2022 21:35 Відповісти
Гроші краще зберігати в рублях, бо ніхто не буде шукати гроші в купі рублів
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22.03.2022 21:38 Відповісти
Рубь накуй .. Доллар ! Не спеши жить раШа...
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22.03.2022 21:39 Відповісти
Понты это всё, у них на свои бумаги не хватит из за назревающего дефолта
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22.03.2022 21:40 Відповісти
Короче, сделают о границы рф на востоке страны и до Херсона какую-то малопидаросию, объявят, что цели достигнуты и ********. А если Украина попытается отвоёвывать - пригрозят ядрёной боНбой.
Потом 9 мая, парад победобесия, деды на палках вместе с внуками на палках.
Как-то так.
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22.03.2022 21:40 Відповісти
Путєн:
"посилаю 100 рублєй на ввєдєніє рублєй"
Виконавці:
"93 рублі пропілІ і проє*лі,
остайотся 7 рублєй на ввєдєніє рублєй"
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22.03.2022 21:45 Відповісти
"таврическую губернию" делают - "компромисс" для Подоляка...
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22.03.2022 21:51 Відповісти
В Херсоні туалетний папір закінчився?
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22.03.2022 21:51 Відповісти
Херня яка,горітимуть і рублі як буряти.
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22.03.2022 21:51 Відповісти
РуZZкий рубль!
Иди на х@й!!
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22.03.2022 21:54 Відповісти
Рубли? Лучше бусы!
https://www.youtube.com/watch?v=gJc7wiEE0Gk
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22.03.2022 22:03 Відповісти
Единственное что можно сделать в этой ситуации это вооруженным силам Украины освободить Херсон. Иного тут не дано, рублёвая зона по всему югу так или иначе состоится.
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22.03.2022 22:08 Відповісти
оналітєг лєгато
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22.03.2022 22:13 Відповісти
Москальський рубль можна використовувати як туалетний папір і то поганий.
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22.03.2022 22:29 Відповісти
Зараз рулон туалетного паперу в Україні дорожче коштує ніж пачка фублей. Краще б рашисти вводили нову грошову одиницю - один рулон.
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22.03.2022 22:35 Відповісти
Зеля штовхає патриотичні відосіки,перемежовуючи їх зрадницькими.
Щось за ВІСІМ РОКІВ ВІЙНИ не чув від нього що треба звільняти ВСІ окуповані території України!
Тільки поговорити про захоплені території!
До речі,як там ся має разпіарена "кримська платформа"? Готує деокупацію,чи тихо сконала?
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22.03.2022 23:11 Відповісти
 
 