На Херсонщині окупанти планують вводити в обіг рублі, - депутат Хлань

У Херсонській області з квітня російські окупанти планують вводити в обіг рублі.

Як пофідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив депутат облради Сергій Хлань.

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"Будуть змушувати приймати рублі в магазинах, і скоріш за все виплачувати зарплати "новій адміністрації". Думаю, врешті дійде справа і до рублевих зарплат у діючих бюджетних та комунальних установах", - розповів він.

Депутат закликав ігнорувати розрахунок в рублях, адже "рублі це нікчемний папір", а головне, що Херсонщина – це Україна!"

"Потроху Херсонщину втягують у рублеву зону. ХНР все ближче, але відправимо цей "ХНР" за російським кораблем!", - додав Сергій Хлань.

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Нагадаємо, у Херсоні на площі Свободи щодня відбуваються мирні акції проти російських окупантів. 21 березня на мітингу російські військові застосували зброю проти людей.

У вівторок херсонці знову вийшли на мирний мітинг проти російської агресії, і російські військові знову використали проти них силу. Є постраждалі та затримані.