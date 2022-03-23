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60% белорусских военных не хотят воевать против Украины, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Большинство белорусских военных не желают никоим образом участвовать в конфликте с Украиной.

Об этом во время телемарафона сообщил советник главы ОП Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, на сколько он оценивает вероятность того, что самопровозглашенный "президент" Беларуси Лукашенко примет решение по поводу участия белорусов в войне против Украины, он сказал: "15-20%. По нашим данным и по данным белорусской стороны, которую мы знаем от оппозиции, например, более 60% белорусских военнослужащих не желают никоим образом участвовать в конфликте с Украиной. Конечно, если им прикажут, они люди военные, они перейдут границу, часть даже будет воевать. Но мне кажется, эта часть, которая будет воевать, даже получить военный опыт не успеет".

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Топ комментарии
+27
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22.03.2022 23:43
+13
Нехай заходять і відразу ж здають техніку, а краще включаються і воюють за нас.А потім валити Луку
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22.03.2022 23:45
+7
bulbadezintegrator
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22.03.2022 23:46
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Правила форума Совет форумчан
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22.03.2022 23:43 Ответить
bulbadezintegrator
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22.03.2022 23:46 Ответить
Пля...
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22.03.2022 23:48 Ответить
Дерунами закидають?
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22.03.2022 23:55 Ответить
Ні, кацапам м'ясорубка, а ябацькам терка)))
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23.03.2022 00:17 Ответить
До речі, ти хто прагне напасти на Україну звідти, я би називав саме "лукашенківцями", а не білорусами. Справжні білоруси на Україну не нападуть.
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23.03.2022 14:43 Ответить
Нехай заходять і відразу ж здають техніку, а краще включаються і воюють за нас.А потім валити Луку
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22.03.2022 23:45 Ответить
Я ж казав - в кращому варіанті для луки - 50х50.
А я думаю буде 70х30 в нашу користь.
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22.03.2022 23:50 Ответить
Люсікові бреханути - як дурному з гори збігти. Але тут я з ним можу цілком погодитись.
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22.03.2022 23:46 Ответить
Як кацапи Ізюм брали:

https://www.youtube.com/watch?v=IfuAR1J6Gw4
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22.03.2022 23:46 Ответить
ну то й не треба...
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22.03.2022 23:48 Ответить
Запад опять сопли жует... Давно пора огласить список санкций против Белоруси и лично бульбофюрера за вступление в войну. Такой себе списочек на 3 страницы...
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22.03.2022 23:50 Ответить
прошелся ради интереса по нескольким белорусским форумам - там мрак наверно похлеще чем на кацапских
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22.03.2022 23:50 Ответить
Не, они против Хунты, но умирать за это не хотят. Вот в чем дело.
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22.03.2022 23:55 Ответить
Каких скинь, если не трудно
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22.03.2022 23:57 Ответить
да я их не запоминал зашел через vpn набрал в поисковике "форумы белорссии " и прошелся по ним , везде одно и то же , может и есть где то вменяемые форумы но они наверно засекреченные
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23.03.2022 00:06 Ответить
Эти белорусы - такая же вата, как и кацапня. Единственное что - у них имперскость прикручена и не лезет так явно со всех щелей. А так шо то говно, шо другое.
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23.03.2022 00:04 Ответить
це все багаторічна пропаганда і "зомбоящик"
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23.03.2022 14:45 Ответить
После первой атаки их будет 100%.
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22.03.2022 23:54 Ответить
За правилом: чим більше самогубців, тим їх менше.
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23.03.2022 00:06 Ответить
В інших 40 думки про самогубство
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23.03.2022 00:10 Ответить
Военным Беларуси есть вариант получше - гнать военных России из Беларуси в Россию.
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23.03.2022 01:09 Ответить
Не треба помирати за Росію.
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23.03.2022 01:12 Ответить
Не хочуть воювати і дохнути на Українській землі - нехай скидають свого бульбо-диктатора.
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23.03.2022 01:15 Ответить
***** прикажет своей халяве лукашенке и пойдут беларусы --- может сразу командиры вступят в переговоры с нашими командирами . если ума хватит и не будут наступать . а если нет будет мясорубка для бульбашей . и за что должны они убивать нас . а мы их . за двух уродов . за их вечное сидение на троне . за их яхты и счета в банках . ЗА ЧТО БЕЛАРУСЫ ДОЛЖНЫ ВОЕВАТЬ
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23.03.2022 06:24 Ответить
Було 90%, тепер вже 60%, і "не хочуть", ще не означає, що "не будуть"
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23.03.2022 09:44 Ответить
 
 