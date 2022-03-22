УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6936 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 739 26
Білорусь (5968) війна (56406) Арестович Олексій (372)

60% білоруських військових не хочуть воювати проти України, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Більшість білоруських військових не бажають жодним чином брати участь у конфлікті з Україною.

Про це під час телемарафону повідомив радник глави ОП Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання, на скільки він оцінює йомвірність того, що самопроголошений "президент" Білорусі Лукашенко ухвалить рішення щодо участі білорусів у війні проти України, він сказав: "15-20%. За нашими даними і за даними білоруської сторони, яку ми знаємо від опозиції, наприклад, понад 60% білоруських військовослужбовців білоруських не бажають жодним чином брати участь в конфлікті з Україною. Звісно, якщо їм віддадуть наказ, вони люди військові, вони перейдуть кордон, частина навіть буде воювати. Але мені здається, ця частина, яка буде воювати, навіть отримати військовий досвід не встигне".

Також читайте: Арестович: Чорнобаївка 7,5. Вночі наші влучили у ворожий "Смерч". Вдень окупанти запустили ракету, але вона впала на скупчення їхньої техніки. Почалась пожежа

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
показати весь коментар
22.03.2022 23:43
+13
Нехай заходять і відразу ж здають техніку, а краще включаються і воюють за нас.А потім валити Луку
показати весь коментар
22.03.2022 23:45
+7
bulbadezintegrator
показати весь коментар
22.03.2022 23:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
22.03.2022 23:43 Відповісти
bulbadezintegrator
показати весь коментар
22.03.2022 23:46 Відповісти
Пля...
показати весь коментар
22.03.2022 23:48 Відповісти
Дерунами закидають?
показати весь коментар
22.03.2022 23:55 Відповісти
Ні, кацапам м'ясорубка, а ябацькам терка)))
показати весь коментар
23.03.2022 00:17 Відповісти
До речі, ти хто прагне напасти на Україну звідти, я би називав саме "лукашенківцями", а не білорусами. Справжні білоруси на Україну не нападуть.
показати весь коментар
23.03.2022 14:43 Відповісти
Нехай заходять і відразу ж здають техніку, а краще включаються і воюють за нас.А потім валити Луку
показати весь коментар
22.03.2022 23:45 Відповісти
Я ж казав - в кращому варіанті для луки - 50х50.
А я думаю буде 70х30 в нашу користь.
показати весь коментар
22.03.2022 23:50 Відповісти
Люсікові бреханути - як дурному з гори збігти. Але тут я з ним можу цілком погодитись.
показати весь коментар
22.03.2022 23:46 Відповісти
Як кацапи Ізюм брали:

https://www.youtube.com/watch?v=IfuAR1J6Gw4
показати весь коментар
22.03.2022 23:46 Відповісти
ну то й не треба...
показати весь коментар
22.03.2022 23:48 Відповісти
Запад опять сопли жует... Давно пора огласить список санкций против Белоруси и лично бульбофюрера за вступление в войну. Такой себе списочек на 3 страницы...
показати весь коментар
22.03.2022 23:50 Відповісти
прошелся ради интереса по нескольким белорусским форумам - там мрак наверно похлеще чем на кацапских
показати весь коментар
22.03.2022 23:50 Відповісти
Не, они против Хунты, но умирать за это не хотят. Вот в чем дело.
показати весь коментар
22.03.2022 23:55 Відповісти
Каких скинь, если не трудно
показати весь коментар
22.03.2022 23:57 Відповісти
да я их не запоминал зашел через vpn набрал в поисковике "форумы белорссии " и прошелся по ним , везде одно и то же , может и есть где то вменяемые форумы но они наверно засекреченные
показати весь коментар
23.03.2022 00:06 Відповісти
Эти белорусы - такая же вата, как и кацапня. Единственное что - у них имперскость прикручена и не лезет так явно со всех щелей. А так шо то говно, шо другое.
показати весь коментар
23.03.2022 00:04 Відповісти
це все багаторічна пропаганда і "зомбоящик"
показати весь коментар
23.03.2022 14:45 Відповісти
После первой атаки их будет 100%.
показати весь коментар
22.03.2022 23:54 Відповісти
За правилом: чим більше самогубців, тим їх менше.
показати весь коментар
23.03.2022 00:06 Відповісти
В інших 40 думки про самогубство
показати весь коментар
23.03.2022 00:10 Відповісти
Военным Беларуси есть вариант получше - гнать военных России из Беларуси в Россию.
показати весь коментар
23.03.2022 01:09 Відповісти
Не треба помирати за Росію.
показати весь коментар
23.03.2022 01:12 Відповісти
Не хочуть воювати і дохнути на Українській землі - нехай скидають свого бульбо-диктатора.
показати весь коментар
23.03.2022 01:15 Відповісти
***** прикажет своей халяве лукашенке и пойдут беларусы --- может сразу командиры вступят в переговоры с нашими командирами . если ума хватит и не будут наступать . а если нет будет мясорубка для бульбашей . и за что должны они убивать нас . а мы их . за двух уродов . за их вечное сидение на троне . за их яхты и счета в банках . ЗА ЧТО БЕЛАРУСЫ ДОЛЖНЫ ВОЕВАТЬ
показати весь коментар
23.03.2022 06:24 Відповісти
Було 90%, тепер вже 60%, і "не хочуть", ще не означає, що "не будуть"
показати весь коментар
23.03.2022 09:44 Відповісти
 
 