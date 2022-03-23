"Укрзализныця" открывает продажу билетов на поезд Киев - Перемышль

"Укрзализныця" открывает продажу билетов на поезд категории "Интерсити+" сообщением Киев-Перемышль.

Об этом перевозчик сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Поезд №715 будет отправляться из Киева каждый день в 8:30.

Билеты доступны для продажи на сайте booking.uz.gov.ua и в чат-ботах "Укрзализныци" в Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages.

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