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"Укрзализныця" открывает продажу билетов на поезд Киев - Перемышль

Новости Цензор.НЕТ Общество

интерсити,інтерсіті

"Укрзализныця" открывает продажу билетов на поезд категории "Интерсити+" сообщением Киев-Перемышль.

Об этом перевозчик сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Поезд №715 будет отправляться из Киева каждый день в 8:30.

Билеты доступны для продажи на сайте booking.uz.gov.ua и в чат-ботах "Укрзализныци" в Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages.

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І хто на нього квитки купуватиме?
Евакуйованих жінок і дітей вивозять безкоштовно, а чоловіків за межі України не випускають
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23.03.2022 13:06 Ответить
Сірожа Лезщенко мабуть запускає свій бізнеспроект?
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23.03.2022 13:19 Ответить
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23.03.2022 13:22 Ответить
Не "Киев-Перемышль", а "Київ - Пшемисль".

Первое направление в РФ, второе в Польшу!

Редактора в такое время за такие ошибки нужно наказывать.
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23.03.2022 13:24 Ответить
 
 