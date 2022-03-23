"Укрзализныця" открывает продажу билетов на поезд Киев - Перемышль
Новости Цензор.НЕТ Общество
"Укрзализныця" открывает продажу билетов на поезд категории "Интерсити+" сообщением Киев-Перемышль.
Об этом перевозчик сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Поезд №715 будет отправляться из Киева каждый день в 8:30.
Билеты доступны для продажи на сайте booking.uz.gov.ua и в чат-ботах "Укрзализныци" в Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Евакуйованих жінок і дітей вивозять безкоштовно, а чоловіків за межі України не випускають
Первое направление в РФ, второе в Польшу!
Редактора в такое время за такие ошибки нужно наказывать.