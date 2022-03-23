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"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на потяг Київ - Перемишль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

интерсити,інтерсіті

"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на потяг категорії "Інтерсіті+" сполученням Київ-Перемишль.

Про це перевізник повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Потяг №715 вирушатиме з Києва щодня о 8:30.

Квитки доступні для продажу на сайті booking.uz.gov.ua і в чат-ботах "Укрзалізниці" у Viber, Telegram, Facebook Messenger і Apple Messages.

Також читайте: Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси на 23 березня

Автор: Ольга Лузан
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І хто на нього квитки купуватиме?
Евакуйованих жінок і дітей вивозять безкоштовно, а чоловіків за межі України не випускають
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23.03.2022 13:06 Відповісти
Сірожа Лезщенко мабуть запускає свій бізнеспроект?
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23.03.2022 13:19 Відповісти
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23.03.2022 13:22 Відповісти
Не "Киев-Перемышль", а "Київ - Пшемисль".

Первое направление в РФ, второе в Польшу!

Редактора в такое время за такие ошибки нужно наказывать.
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23.03.2022 13:24 Відповісти
 
 