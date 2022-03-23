"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на потяг Київ - Перемишль

"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на потяг категорії "Інтерсіті+" сполученням Київ-Перемишль.

Про це перевізник повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Потяг №715 вирушатиме з Києва щодня о 8:30.

Квитки доступні для продажу на сайті booking.uz.gov.ua і в чат-ботах "Укрзалізниці" у Viber, Telegram, Facebook Messenger і Apple Messages.

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