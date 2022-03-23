РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15443 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
1 446 11
война (46763) Литва (2123) помощь (6145) Науседа Гитанас (193)

Литва выделит дополнительные 10 млн евро на военную поддержку Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

литва

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна продолжит увеличивать военную поддержку Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы решили усилить военную поддержку Украины. Как известно, мы постоянно контактируем с украинскими властями, получаем перечень их конкретных потребностей и многое - от приборов ночного видения до дронов - производят литовские компании, поэтому мы будем продолжать оказывать эту помощь, и мы решили выделить на это не менее 10 миллионов евро", – сказал Науседа.

При этом он добавил, что эта сумма может быть увеличена.

"Наша конкретная помощь зависит не столько от того, сколько денег мы решили выделить, сколько от производственных мощностей и возможности доставить это оборудование в кратчайшие сроки", – уточнил президент Литвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путину нельзя разрешать зарабатывать на нефти и газе, пора выдернуть шнур, - МИД Литвы

В четверг в Брюсселе состоится саммит НАТО. По словам Науседы, там будут оговариваться дополнительные санкции против России.

"Завтра мы поговорим с нашими союзниками об ужесточении санкций против России, включая дальнейшие торговые ограничения", - сказал он.

По словам Науседы, на саммите НАТО он также поднимет вопрос усиления восточного фланга НАТО.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Ačiū broliškai Lietuvai!
показать весь комментарий
23.03.2022 14:09
+5
ВСУ в девятый раз разгромили оккупантов в Чернобаевке.!!!
Феєричні барани! Але, нехай так і продовжують. Чим більше здамо на фарш кацапського м'яса, тим краще. Повітря буде чистішим. Так що наші воїни не тільки воїни, а й борці за чистоту середовища.
показать весь комментарий
23.03.2022 14:09
+4
Как-то так. Эстония к примеру только в этом году поставляла помощи больше чем на 200 миллионов евро. Чтоб с этим сравниться, США должны были бы поставлят на 49,9 миллиардов евро, т.е. на 54,84 миллиардов долларов, а учитывая размер экономики, 140 миллиардов. Но мы, страны Балтии, ведь знаем и понимаем сущность нашего общего с Украиной Врага, у нас с ним свои давние кровные счеты.
показать весь комментарий
23.03.2022 15:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ačiū broliškai Lietuvai!
показать весь комментарий
23.03.2022 14:09 Ответить
ВСУ в девятый раз разгромили оккупантов в Чернобаевке.!!!
Феєричні барани! Але, нехай так і продовжують. Чим більше здамо на фарш кацапського м'яса, тим краще. Повітря буде чистішим. Так що наші воїни не тільки воїни, а й борці за чистоту середовища.
показать весь комментарий
23.03.2022 14:09 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2022 15:27 Ответить
Ačiū broliškai Lietuvai
показать весь комментарий
23.03.2022 14:10 Ответить
Poluchajetsha cto strani Baltii s svoih mizernih budzetov posle kovida v pomosch Ukraine dajot otnositelno bolse cem starije zapadnije strani.
показать весь комментарий
23.03.2022 14:24 Ответить
Как-то так. Эстония к примеру только в этом году поставляла помощи больше чем на 200 миллионов евро. Чтоб с этим сравниться, США должны были бы поставлят на 49,9 миллиардов евро, т.е. на 54,84 миллиардов долларов, а учитывая размер экономики, 140 миллиардов. Но мы, страны Балтии, ведь знаем и понимаем сущность нашего общего с Украиной Врага, у нас с ним свои давние кровные счеты.
показать весь комментарий
23.03.2022 15:07 Ответить
Эстония это страна достоинства и чести:

для Эстонии всегда был угрозой проклятый варварский сосед, который сам не способен жить по-человечески, но к тому же ещё и не даёт жить своим соседям.
показать весь комментарий
22.07.2022 19:50 Ответить
Почему такая мизерная сумма? Это не помощь, а издевательство.
показать весь комментарий
23.03.2022 15:49 Ответить
Спроси зебилов сколько перечислили они
показать весь комментарий
23.03.2022 16:00 Ответить
poprosi u svoego baidena šob 49 ili 140 ljardov dobavil, kak v komente vyše pišet estonskij brat.
показать весь комментарий
23.03.2022 17:14 Ответить
Дякуємо. Щиро.
показать весь комментарий
23.03.2022 16:17 Ответить
 
 