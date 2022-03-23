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Литва виділить додаткові 10 млн євро на військову підтримку України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

литва

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна продовжить збільшувати військову підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми вирішили посилити військову підтримку України. Як відомо, ми постійно контактуємо з українською владою, отримуємо перелік їхніх конкретних потреб і багато чого - від приладів нічного бачення до дронів - виробляють литовські компанії, тому ми будемо продовжувати надавати цю допомогу, і ми вирішили виділити на це щонайменше 10 мільйонів євро", – сказав Науседа.

При цьому він додав, що цю суму може бути збільшено.

"Наша конкретна допомога залежить не стільки від того, скільки грошей ми вирішили виділити, скільки від виробничих потужностей і можливості доставити це обладнання в найкоротші терміни", - сказав президент Литви.

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У четвер у Брюсселі відбудеться саміт НАТО. За словами Науседи, там будуть обговорюватися додаткові санкції проти Росії.

"Завтра ми поговоримо з нашими союзниками про посилення санкцій проти Росії, включаючи подальші торговельні обмеження", - сказав він.

За словами Науседи, на саміті НАТО він також порушить питання посилення східного флангу НАТО.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Ačiū broliškai Lietuvai!
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23.03.2022 14:09
+5
ВСУ в девятый раз разгромили оккупантов в Чернобаевке.!!!
Феєричні барани! Але, нехай так і продовжують. Чим більше здамо на фарш кацапського м'яса, тим краще. Повітря буде чистішим. Так що наші воїни не тільки воїни, а й борці за чистоту середовища.
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23.03.2022 14:09
+4
Как-то так. Эстония к примеру только в этом году поставляла помощи больше чем на 200 миллионов евро. Чтоб с этим сравниться, США должны были бы поставлят на 49,9 миллиардов евро, т.е. на 54,84 миллиардов долларов, а учитывая размер экономики, 140 миллиардов. Но мы, страны Балтии, ведь знаем и понимаем сущность нашего общего с Украиной Врага, у нас с ним свои давние кровные счеты.
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23.03.2022 15:07
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Ačiū broliškai Lietuvai!
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23.03.2022 14:09 Відповісти
ВСУ в девятый раз разгромили оккупантов в Чернобаевке.!!!
Феєричні барани! Але, нехай так і продовжують. Чим більше здамо на фарш кацапського м'яса, тим краще. Повітря буде чистішим. Так що наші воїни не тільки воїни, а й борці за чистоту середовища.
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23.03.2022 14:09 Відповісти
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23.03.2022 15:27 Відповісти
Ačiū broliškai Lietuvai
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23.03.2022 14:10 Відповісти
Poluchajetsha cto strani Baltii s svoih mizernih budzetov posle kovida v pomosch Ukraine dajot otnositelno bolse cem starije zapadnije strani.
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23.03.2022 14:24 Відповісти
Как-то так. Эстония к примеру только в этом году поставляла помощи больше чем на 200 миллионов евро. Чтоб с этим сравниться, США должны были бы поставлят на 49,9 миллиардов евро, т.е. на 54,84 миллиардов долларов, а учитывая размер экономики, 140 миллиардов. Но мы, страны Балтии, ведь знаем и понимаем сущность нашего общего с Украиной Врага, у нас с ним свои давние кровные счеты.
показати весь коментар
23.03.2022 15:07 Відповісти
Эстония это страна достоинства и чести:

для Эстонии всегда был угрозой проклятый варварский сосед, который сам не способен жить по-человечески, но к тому же ещё и не даёт жить своим соседям.
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22.07.2022 19:50 Відповісти
Почему такая мизерная сумма? Это не помощь, а издевательство.
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23.03.2022 15:49 Відповісти
Спроси зебилов сколько перечислили они
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23.03.2022 16:00 Відповісти
poprosi u svoego baidena šob 49 ili 140 ljardov dobavil, kak v komente vyše pišet estonskij brat.
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23.03.2022 17:14 Відповісти
Дякуємо. Щиро.
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23.03.2022 16:17 Відповісти
 
 