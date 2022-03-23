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Шольц: НАТО не будет стороной войны в Украине
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает, что НАТО не станет участником войны в Украине.
Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Ежедневно мне озабочено пишут граждане и гражданки: не будет ли здесь у нас войны? На этот вопрос может быть только один ответ: за 80 лет мы избежали немыслимого, так и должны оставаться! НАТО не станет стороной войны в Украине", - заявил Шольц. .
Он добавил, что Украина может рассчитывать на пособие в виде санкций.
"Мы ввели санкции, которые работают. Многие тяжелые последствия станут очевидными лишь в ближайшие недели. И мы постоянно усиливаем санкции", - отметил Шольц.
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Законопроект может быть принят уже на этой неделе
https://vesti-ua.net/novosti/za-rubezhom/209079-ssha-namereny-zablokirovat-zolotoy-rezerv-rf.htm
Будете участниками как миленькие.
Дешёвый газ вам ещё как икнётся, идиоты недоделанные.
Кому интересна тематика, присутствовал ли на Украине украине нацизм направленный против русскоязычного народа или с доказательства обещаний блока НАТО о НЕ-продвижении на восток с ссылками на факты, вот вам пару коротких видео для раздумий.
https://www.youtube.com/watch?v=DMDV_F6LGcA&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=JZexUVIyUmk