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война (46763) Германия (6015) НАТО (8939) Шольц Олаф (546)

Шольц: НАТО не будет стороной войны в Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает, что НАТО не станет участником войны в Украине.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно мне озабочено пишут граждане и гражданки: не будет ли здесь у нас войны? На этот вопрос может быть только один ответ: за 80 лет мы избежали немыслимого, так и должны оставаться! НАТО не станет стороной войны в Украине", - заявил Шольц. .

Он добавил, что Украина может рассчитывать на пособие в виде санкций.

"Мы ввели санкции, которые работают. Многие тяжелые последствия станут очевидными лишь в ближайшие недели. И мы постоянно усиливаем санкции", - отметил Шольц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отправка миротворцев в Украину будет означать прямое столкновение России и НАТО, - Лавров
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Топ комментарии
+70
Дурачек между войной и позором выбирает позор, а получит и войну и позор
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23.03.2022 14:11
+39
Йод пейте...

очередной российский мародер не довез хабар.

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23.03.2022 14:11
+38
Даже если на страну НАТО нападут?
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23.03.2022 14:10
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Страница 2 из 2
Так я не одружуюсь на ідіотках (тим більш кацапських), отже не маю таких проблем
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24.03.2022 16:19 Ответить
Та ми вже все зрозуміли хто ти .Тобі ніхто не пропонує одружуватися,хай Господь милує .
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24.03.2022 16:44 Ответить
Я навіть не думав, що мені хтось щось пропонує, я ж не шейх
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24.03.2022 18:35 Ответить
Ліля, це бот. Дуже агресивний і небезпечний. Генератор срачу та холівару. Одне з його колишніх ніків - Володимир Горбатько, україномовний елітний ольгинський троль. Воно знаходить собі жертву та починає працювати наповну, з матюками, образами.
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24.03.2022 16:19 Ответить
Воно ще і хворе на усю голову.Звісно що кацап,я вже зрозуміла
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24.03.2022 16:40 Ответить
От і добре, поспілкуйтеся між собою, дівчатка, а я краще відчалю
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24.03.2022 18:36 Ответить
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24.03.2022 19:22 Ответить
США намерены заблокировать золотой резерв РФ

Законопроект может быть принят уже на этой неделе

https://vesti-ua.net/novosti/za-rubezhom/209079-ssha-namereny-zablokirovat-zolotoy-rezerv-rf.htm
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23.03.2022 14:42 Ответить
Тому насоіднику штаZzі анжели шМеркель напевно в 90-х також берлінська стіна на голову впала
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23.03.2022 14:44 Ответить
"Ми запровадили санкції, які працюють .(протів України і її народу,на користь українського окупанта- рашиста)німецький холуй Шольц-"Північний потік "- 2 на користь окупанта.для фінансування війни з Україною.Про це вказував і Трамп і Байден .Створення ордло по вказівці рашиста під тиском агента Меркель протів України і її народу.і основа майбутньої війни з Україною.Турбіни "сіменс" .втрата України щорічно до 3 млр доларів у випадку запуску труби.санкції проти України і її народу.Блокування Меркель і Німеччиною поставок озброєннь із країн НАТО - німецька ворожа санкція протів України і її народу.В кожній українській смерті ,в кожному зруйнованому українському домі в кожній краплині безневинно пролитої україноської крові є частка провини фріців і французів.в тому числі
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23.03.2022 14:44 Ответить
это уже не Германия, а ********** подстилка
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23.03.2022 14:45 Ответить
Немцы как были нацистами, так нацистами и остались. Немецкие нацисты всегда поддерживали русских нацистов. Это вообще одно целое. НАТО должно быть стыдно за таких членов. А лучше выкинуть немцев из НАТО. Пусть сами себя защищают.
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23.03.2022 14:48 Ответить
после победы бошам и мадьярам придется за все ответить
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23.03.2022 14:51 Ответить
це ж настільки треба бути імбіцилом, щоб постійно наголошувати, що НАТО байдуже... Звісно, все це провокує ка цапського фюрера йти далі і бомбити наші міста і вбивати наших дітей... Ненавиджу німчур і все те шобло західних боягузів... це просто паскуда гнилосна
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23.03.2022 14:51 Ответить
Это пока,сейчас кацапы ***** Польше,потом посмотрим.
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23.03.2022 14:53 Ответить
Бывший фашист бывшего рейха будет всегда за настоящего фашиста! Они солидарны в своей идиалогии против Украины. Слава Украине. Смерть захватчикам!
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23.03.2022 14:59 Ответить
Не удивляет..если они небо не хотят закрыть ,то определённо не будут вести войну миротворцев с войсками раши..,тем более после заявления «лаврова
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23.03.2022 15:00 Ответить
А ми й не надіялись... Чи рашисти чи фашисти - без різниці...
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23.03.2022 15:01 Ответить
у немцев договорняк с пуйлом, еще при меркель все было понятно.
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23.03.2022 15:07 Ответить
Фашисти минулого та фашисти сьогодення і зараз разом.
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23.03.2022 15:11 Ответить
Бо ната не буде)) а війна у вас 100% буде...
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23.03.2022 15:14 Ответить
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23.03.2022 15:25 Ответить
Такие деятели как Шольц, Макрон, Орбан на десятилетия вперед лишили свои народы права рассуждать о морали и поучать о каких-то "европейских ценностях".
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23.03.2022 15:30 Ответить
спросите в любой стране Европы, кто самый гнилой народец? этих гнид ненавидят все
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23.03.2022 15:31 Ответить
А стільки надій було на цього пикидька. А він вийвся маленькою Ангелою.
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23.03.2022 15:39 Ответить
там, что слева, что справа одно дерьмо.
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23.03.2022 15:47 Ответить
Военый корабль НАТО(Z) иди на ***. Украина все выдержит и все вынесит,уже немного осталось.
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23.03.2022 15:48 Ответить
Желаете быть стороной войны на территории НАТО? Ну что ж, дело ваше...
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23.03.2022 15:50 Ответить
Мы тоже мира хотели, но ********* решил по другому.
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23.03.2022 15:55 Ответить
Ні шольцам і шродерам вирішувати за НАТО шавки путлеровські.
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23.03.2022 16:38 Ответить
Закройте кто нибудь хутинской шлюхе рот.По двадцать раз в сутки гавкают в поддержку в прошлом богатого клиента.
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23.03.2022 16:42 Ответить
Фашисти = Рашисти (((
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23.03.2022 18:11 Ответить
Дебилы, куда вы денетесь ?
Будете участниками как миленькие.
Дешёвый газ вам ещё как икнётся, идиоты недоделанные.
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23.03.2022 19:21 Ответить
І де ті "санкціїї"? - 2 десятки мільярдів євро перерахував Євросоюз путлеру з початку війни за газ та нафту! SWIFT заблокували лише в 7-ми банках з 440, та й то в тих, що не впливають на торгівлю!
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23.03.2022 19:28 Ответить
Дупачёк, НАТО будет тогда стороной войны в германии же
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23.03.2022 21:33 Ответить
Ага, как бы вроде вновь посредники и "миротворцы". Мы не собираемся воевать на стороне Украины, но оружия поставим столько, что-бы хватило ещё их внуки и правнукам.
Кому интересна тематика, присутствовал ли на Украине украине нацизм направленный против русскоязычного народа или с доказательства обещаний блока НАТО о НЕ-продвижении на восток с ссылками на факты, вот вам пару коротких видео для раздумий.
https://www.youtube.com/watch?v=DMDV_F6LGcA&t=59s

https://www.youtube.com/watch?v=JZexUVIyUmk
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24.03.2022 17:17 Ответить
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