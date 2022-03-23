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Шольц: НАТО не буде стороною війни в Україні
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягає, що НАТО не стане учасником війни в Україні.
Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодня мені стурбовано пишуть громадяни і громадянки: чи не буде тут у нас війни? На це запитання може бути лише одна відповідь: за 80 років ми уникли немислимого, так і маємо залишатися! НАТО не стане стороною війни в Україні", - заявив Шольц.
Він додав, що Україна може розраховувати на допомогу у вигляді санкцій.
"Ми запровадили санкції, які працюють. Багато найтяжчих наслідків стануть очевидними лише найближчими тижнями. І ми постійно посилюємо санкції", - зазначив Шольц.
Топ коментарі
+70 whywhy
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+39 константен
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+38 Олександр Володимирович e1be3b9f
показати весь коментар23.03.2022 14:10
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Законопроект может быть принят уже на этой неделе
https://vesti-ua.net/novosti/za-rubezhom/209079-ssha-namereny-zablokirovat-zolotoy-rezerv-rf.htm
Будете участниками как миленькие.
Дешёвый газ вам ещё как икнётся, идиоты недоделанные.
Кому интересна тематика, присутствовал ли на Украине украине нацизм направленный против русскоязычного народа или с доказательства обещаний блока НАТО о НЕ-продвижении на восток с ссылками на факты, вот вам пару коротких видео для раздумий.
https://www.youtube.com/watch?v=DMDV_F6LGcA&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=JZexUVIyUmk