Воздушные силы Украины сбили два вражеских самолета в Харьковской области
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
У российских оккупантов благодаря работе воздушных сил Украины стало на 2 самолета меньше.
Об этом сообщает Воздушное командование "Восток" в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Юго-восточный регион Харьковщины становится второй Чернобаевкой. Благодаря зенитным ракетным комплексам Воздушных Сил уже традиционно изо дня в день на этом направлении враг теряет свои самолеты. Сегодня утром воины противовоздушной обороны "приземлили" еще две птицы оккупантов, несшие смерть мирным городам", - говорится в сообщении.
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+40 John Mitchel
показать весь комментарий23.03.2022 14:25
+35 MausMike
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+25 Hanka Panyanka
показать весь комментарий23.03.2022 14:22
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Маю інформацію, що вчора на Київщині(!!!!)(не уточнюю) Дудаївці, які боронять Україну зробили з 4-ьох 300-их "рузьке" ----- 4- 200-их, причому не вогнепальною зброєю......"холодною зброєю".
Полон НЕ ЦІКАВИЙ!!!)))
Сафарі на "рузьке" почалося!
Слава Нохчі!!!
Слава Вільній Ічкерії!!!
Слава Україні!!!