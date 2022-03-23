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Воздушные силы Украины сбили два вражеских самолета в Харьковской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

літак

У российских оккупантов благодаря работе воздушных сил Украины стало на 2 самолета меньше.

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток" в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Юго-восточный регион Харьковщины становится второй Чернобаевкой. Благодаря зенитным ракетным комплексам Воздушных Сил уже традиционно изо дня в день на этом направлении враг теряет свои самолеты. Сегодня утром воины противовоздушной обороны "приземлили" еще две птицы оккупантов, несшие смерть мирным городам", - говорится в сообщении.

Читайте: ВСУ подтвердили ракетный удар по складу в Ивано-Франковской области, но не знают "Кинжал" ли это: "У нас есть повреждение, разрушение, детонация боеприпасов"
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Топ комментарии
+40






Маю інформацію, що вчора на Київщині(!!!!)(не уточнюю) Дудаївці, які боронять Україну зробили з 4-ьох 300-их "рузьке" ----- 4- 200-их, причому не вогнепальною зброєю......"холодною зброєю".
Полон НЕ ЦІКАВИЙ!!!)))
Сафарі на "рузьке" почалося!
Слава Нохчі!!!
Слава Вільній Ічкерії!!!
Слава Україні!!!
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23.03.2022 14:25
+35
Зачорнобаїли.
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23.03.2022 14:21
+25
отлично..., даешь 200..., это хорошее число для оккупантов, знаковое
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23.03.2022 14:22
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- 103 !!!!
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23.03.2022 14:19 Ответить
аферестович каже, що 105 на сьогоднішній ранок
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23.03.2022 14:29 Ответить
може, вже 107? Але багато не буде. Навпаки, треба ще.
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23.03.2022 14:30 Ответить
103 вчера было .Значит сегодня с утра уже 105
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23.03.2022 14:31 Ответить
Ну що можна сказати, красівоє.
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23.03.2022 14:21 Ответить
Головне, що кацапські літуни з подивом переконуються, що їхні аероплан таки важчі за повітря.
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23.03.2022 14:36 Ответить
Зачорнобаїли.
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23.03.2022 14:21 Ответить
Героям слава!
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23.03.2022 14:22 Ответить
отлично..., даешь 200..., это хорошее число для оккупантов, знаковое
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23.03.2022 14:22 Ответить
чорноїбашнули
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23.03.2022 14:23 Ответить
Це не ті два, про які командування "Схід" вчора казало"?
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23.03.2022 14:24 Ответить
Добре хлопці... Добре. Ще бицте рашистів.
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23.03.2022 14:24 Ответить
Кожна смерть окупанта, це радість. Але збиття повітряних терористів це щастя.
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23.03.2022 14:24 Ответить
Это Харьков, детка!
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23.03.2022 14:25 Ответить






Маю інформацію, що вчора на Київщині(!!!!)(не уточнюю) Дудаївці, які боронять Україну зробили з 4-ьох 300-их "рузьке" ----- 4- 200-их, причому не вогнепальною зброєю......"холодною зброєю".
Полон НЕ ЦІКАВИЙ!!!)))
Сафарі на "рузьке" почалося!
Слава Нохчі!!!
Слава Вільній Ічкерії!!!
Слава Україні!!!
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23.03.2022 14:25 Ответить
то ше зранку
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23.03.2022 14:26 Ответить
Okazaljisj tjazheleje vozduha.
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23.03.2022 14:28 Ответить
В океані є Бермудський трикутник, а у нас Чорнобаївсько-Харківсько-Миколаївський трикутник.
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23.03.2022 14:28 Ответить
за 27 днів 103 літаки, приблизно 4 літаків в день падають. Вони камікадзе там?
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23.03.2022 14:35 Ответить
руZZкая рулетка со всегда полным барабаном!
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23.03.2022 14:45 Ответить
настоящме рузки опицеры в нее играют с пистолетом
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23.03.2022 15:23 Ответить
Без разницы! Выстрел гарантирован!
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24.03.2022 08:45 Ответить
Льотчиків мінуснули?!
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23.03.2022 14:36 Ответить
в Одесі здається збили -4-5 ..але всі дружно..хоч і бомбили місто -але впали в море..і утонули..і кінці вводу..Чорне море велике -можна збити і десять тисяч ..а може і стотисяч..на дні місця вистачить..
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23.03.2022 14:38 Ответить
Де той кадира... він уже хреститься чи ще ні? Ждем..сссс
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23.03.2022 14:39 Ответить
з вівцями милується.
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23.03.2022 15:30 Ответить
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23.03.2022 15:35 Ответить
Это уже курсанты пошли...
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23.03.2022 15:22 Ответить
Ну что сказать аэродромов нет летчиков тоже и все еще сбивают пересохранились SAVE & LOAD и начали уровень сначала п....т как дышут
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23.03.2022 15:50 Ответить
 
 