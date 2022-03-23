Повітряні сили України збили два ворожі літаки на Харківщині
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В російських окупантів завдяки роботі повітряних сил України стало на 2 літаки менше.
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід" у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ
"Південно-східний регіон Харківщини стає другою Чорнобаївкою. Завдяки зенітним ракетним комплексам Повітряних Сил вже традиційно день за днем на цьому напрямку ворог втрачає свої літаки. Сьогодні зранку воїни протиповітряної оборони "приземлили" ще дві пташки окупантів, що несли смерть мирним містам", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+40 John Mitchel
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+35 MausMike
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+25 Hanka Panyanka
показати весь коментар23.03.2022 14:22
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Маю інформацію, що вчора на Київщині(!!!!)(не уточнюю) Дудаївці, які боронять Україну зробили з 4-ьох 300-их "рузьке" ----- 4- 200-их, причому не вогнепальною зброєю......"холодною зброєю".
Полон НЕ ЦІКАВИЙ!!!)))
Сафарі на "рузьке" почалося!
Слава Нохчі!!!
Слава Вільній Ічкерії!!!
Слава Україні!!!