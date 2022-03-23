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Повітряні сили України збили два ворожі літаки на Харківщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

літак

В російських окупантів завдяки роботі повітряних сил України стало на 2 літаки менше.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід" у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ

"Південно-східний регіон Харківщини стає другою Чорнобаївкою. Завдяки зенітним ракетним комплексам Повітряних Сил вже традиційно день за днем на цьому напрямку ворог втрачає свої літаки. Сьогодні зранку воїни протиповітряної оборони "приземлили" ще дві пташки окупантів, що несли смерть мирним містам", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: За добу 22 березня збито 5 ворожих літаків, 1 гелікоптер, 5 безпілотників та 5 крилатих ракет, - Повітряні сили

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+40






Маю інформацію, що вчора на Київщині(!!!!)(не уточнюю) Дудаївці, які боронять Україну зробили з 4-ьох 300-их "рузьке" ----- 4- 200-их, причому не вогнепальною зброєю......"холодною зброєю".
Полон НЕ ЦІКАВИЙ!!!)))
Сафарі на "рузьке" почалося!
Слава Нохчі!!!
Слава Вільній Ічкерії!!!
Слава Україні!!!
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23.03.2022 14:25
+35
Зачорнобаїли.
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23.03.2022 14:21
+25
отлично..., даешь 200..., это хорошее число для оккупантов, знаковое
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23.03.2022 14:22
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- 103 !!!!
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23.03.2022 14:19 Відповісти
аферестович каже, що 105 на сьогоднішній ранок
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23.03.2022 14:29 Відповісти
може, вже 107? Але багато не буде. Навпаки, треба ще.
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23.03.2022 14:30 Відповісти
103 вчера было .Значит сегодня с утра уже 105
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23.03.2022 14:31 Відповісти
Ну що можна сказати, красівоє.
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23.03.2022 14:21 Відповісти
Головне, що кацапські літуни з подивом переконуються, що їхні аероплан таки важчі за повітря.
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23.03.2022 14:36 Відповісти
Зачорнобаїли.
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23.03.2022 14:21 Відповісти
Героям слава!
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23.03.2022 14:22 Відповісти
отлично..., даешь 200..., это хорошее число для оккупантов, знаковое
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23.03.2022 14:22 Відповісти
чорноїбашнули
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23.03.2022 14:23 Відповісти
Це не ті два, про які командування "Схід" вчора казало"?
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23.03.2022 14:24 Відповісти
Добре хлопці... Добре. Ще бицте рашистів.
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23.03.2022 14:24 Відповісти
Кожна смерть окупанта, це радість. Але збиття повітряних терористів це щастя.
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23.03.2022 14:24 Відповісти
Это Харьков, детка!
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23.03.2022 14:25 Відповісти






Маю інформацію, що вчора на Київщині(!!!!)(не уточнюю) Дудаївці, які боронять Україну зробили з 4-ьох 300-их "рузьке" ----- 4- 200-их, причому не вогнепальною зброєю......"холодною зброєю".
Полон НЕ ЦІКАВИЙ!!!)))
Сафарі на "рузьке" почалося!
Слава Нохчі!!!
Слава Вільній Ічкерії!!!
Слава Україні!!!
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23.03.2022 14:25 Відповісти
то ше зранку
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23.03.2022 14:26 Відповісти
Okazaljisj tjazheleje vozduha.
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23.03.2022 14:28 Відповісти
В океані є Бермудський трикутник, а у нас Чорнобаївсько-Харківсько-Миколаївський трикутник.
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23.03.2022 14:28 Відповісти
за 27 днів 103 літаки, приблизно 4 літаків в день падають. Вони камікадзе там?
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23.03.2022 14:35 Відповісти
руZZкая рулетка со всегда полным барабаном!
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23.03.2022 14:45 Відповісти
настоящме рузки опицеры в нее играют с пистолетом
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23.03.2022 15:23 Відповісти
Без разницы! Выстрел гарантирован!
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24.03.2022 08:45 Відповісти
Льотчиків мінуснули?!
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23.03.2022 14:36 Відповісти
в Одесі здається збили -4-5 ..але всі дружно..хоч і бомбили місто -але впали в море..і утонули..і кінці вводу..Чорне море велике -можна збити і десять тисяч ..а може і стотисяч..на дні місця вистачить..
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23.03.2022 14:38 Відповісти
Де той кадира... він уже хреститься чи ще ні? Ждем..сссс
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23.03.2022 14:39 Відповісти
з вівцями милується.
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23.03.2022 15:30 Відповісти
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23.03.2022 15:35 Відповісти
Это уже курсанты пошли...
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23.03.2022 15:22 Відповісти
Ну что сказать аэродромов нет летчиков тоже и все еще сбивают пересохранились SAVE & LOAD и начали уровень сначала п....т как дышут
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23.03.2022 15:50 Відповісти
 
 