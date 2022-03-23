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Россия (91262) Чубайс (15)

Чубайс ушел с должности советника Путина и уехал из РФ, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

чубайс

Представитель президента РФ по устойчивому развитию в международных организациях ушел в отставку и уехал из страны.

Об этом со ссылкой на два источника сообщает агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, Чубайс объяснил свои действия тем, что не поддерживает войну против Украины.

Российские СМИ сообщают, что Чубайс находится в Стамбуле вместе с женой, режиссером Авдотьей Смирновой.

Чубайс был одним из немногих реформаторов 1990-х, продолжавших работать при президентстве Владимира Путина.

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Он последовательно занимал должности представителя президента РФ по связям с международными финансовыми организациями, главы "Роснано" и "специального представителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития".
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Топ комментарии
+73
Даже чубака, со своим стажем выживаемости в этом зоопарке понял - пора валить.
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23.03.2022 14:46
+63
этот чует перемены
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23.03.2022 14:45
+36
То есть они сами собрались отрубить Европу от газа? Оригинальный метод выстрелить себе в ногу.
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23.03.2022 14:48
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Чубайс должен готовиться к тому, что его найдут и отобьют почки.
Чтобы не очень радовался жизни.
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23.03.2022 19:18 Ответить
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23.03.2022 19:58 Ответить
Слабак
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23.03.2022 21:13 Ответить
скоро ****** *****.самые верные псы его покинули!
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23.03.2022 21:41 Ответить
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