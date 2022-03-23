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Чубайс пішов з посади радника Путіна та поїхав з РФ, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

чубайс

Представник президента РФ з питань стійкого розвитку в міжнародних організаціях пішов у відставку та поїхав з країни.

Про це з посиланням на два джерела повідомляє агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, Чубайс пояснив свої дії тим, що не підтримує війну проти України.

Російські ЗМІ повідомляють, що Чубайс перебуває в Стамбулі разм з дружиною, режисеркою Авдотьєю Смірновою.

Чубайс був одним з небагатьох реформаторів 1990-х, які продовжували працювати за президентства Володимира Путіна.

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Він послідовно обіймав посади представника президента РФ по зв’язках з міжнародними фінансовими організаціями, голови "Роснано" та "спеціального представника у зв'язках з міжнародними організаціями для досягнення цілей сталого розвитку".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+73
Даже чубака, со своим стажем выживаемости в этом зоопарке понял - пора валить.
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23.03.2022 14:46
+63
этот чует перемены
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23.03.2022 14:45
+36
То есть они сами собрались отрубить Европу от газа? Оригинальный метод выстрелить себе в ногу.
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23.03.2022 14:48
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Чубайс должен готовиться к тому, что его найдут и отобьют почки.
Чтобы не очень радовался жизни.
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23.03.2022 19:18 Відповісти
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23.03.2022 19:58 Відповісти
Слабак
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23.03.2022 21:13 Відповісти
скоро ****** *****.самые верные псы его покинули!
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23.03.2022 21:41 Відповісти
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