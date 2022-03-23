Чубайс пішов з посади радника Путіна та поїхав з РФ, - Bloomberg

Представник президента РФ з питань стійкого розвитку в міжнародних організаціях пішов у відставку та поїхав з країни.

Про це з посиланням на два джерела повідомляє агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, Чубайс пояснив свої дії тим, що не підтримує війну проти України.

Російські ЗМІ повідомляють, що Чубайс перебуває в Стамбулі разм з дружиною, режисеркою Авдотьєю Смірновою.

Чубайс був одним з небагатьох реформаторів 1990-х, які продовжували працювати за президентства Володимира Путіна.

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Він послідовно обіймав посади представника президента РФ по зв’язках з міжнародними фінансовими організаціями, голови "Роснано" та "спеціального представника у зв'язках з міжнародними організаціями для досягнення цілей сталого розвитку".