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Центробанк решил возобновить торги на Мосбирже с 24 марта
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
После почти месячного перерыва Центробанк решил возобновить торги на рынке акций Мосбиржи 24 марта.
Об этом говорится в сообщении Центробанка, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что на торгах будут доступны 33 наиболее ликвидных бумаги. В том числе госкомпании, такие как "Аэрофлот", "Сбербанк", "Газпром". Торговый день будет сокращен. По указанным бумагам будет установлен запрет коротких продаж.
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+28 ahuhu
показать весь комментарий23.03.2022 15:24
+24 AbOriginal_UA
показать весь комментарий23.03.2022 15:19
+16 NCG
показать весь комментарий23.03.2022 15:16
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газпром туда уже приближается так же
це ж актив ого !
в алюмінію у заготконтори
скажім, Мацкву із Мкадом
дешево, дуже дешево!
та із відтермінуванням платежів років на 300 - може тоді людьми станете
Кто не закрыл дверь и впустил животное?
10.10 - начались торги
10.12 - акции уходят в минус
10.15 - биржа закрылась
На раzzійском ринкє ценних бумаг лідіруєт туалєтная...
если только китай подешевке не выкупит
(но такие сделки не через биржу делают)
Запасся попкорном)