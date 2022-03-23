Центробанк решил возобновить торги на Мосбирже с 24 марта

После почти месячного перерыва Центробанк решил возобновить торги на рынке акций Мосбиржи 24 марта.

Об этом говорится в сообщении Центробанка, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что на торгах будут доступны 33 наиболее ликвидных бумаги. В том числе госкомпании, такие как "Аэрофлот", "Сбербанк", "Газпром". Торговый день будет сокращен. По указанным бумагам будет установлен запрет коротких продаж.

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