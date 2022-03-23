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Центробанк РФ вирішив відновити торги на Мосбіржі з 24 березня

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мосбіржа

Після майже місячної перерви Центробанк вирішив відновити торги на ринку акцій Мосбіржі 24 березня.

Про це йдеться у повідомленні Центробанку, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що на торгах будуть доступні 33 найліквідніші папери. У тому числі держкомпанії, такі як "Аэрофлот", "Сбербанк", "Газпром". Торговий день буде скороченим. За вказаними паперами буде встановлено заборону коротких продажів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Торги на Мосбіржі не відкривають уже два тижні, бо знають, що обвал неминучий, - Байден
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Топ коментарі
+28
Возвращєніє к істокам.
На раzzійском ринкє ценних бумаг лідіруєт туалєтная...

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23.03.2022 15:24
+24
10.00 - биржа открылась
10.10 - начались торги
10.12 - акции уходят в минус
10.15 - биржа закрылась
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23.03.2022 15:19
+16
аэрофлот вообще считай мусорные акции
газпром туда уже приближается так же
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23.03.2022 15:16
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Ага Гай ликвидные после ДНА ПОД САНКЦИЯМИ РАЗ ПО 5 КАЖДЫЙ ЛОТ
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23.03.2022 15:15 Відповісти
Торгівля є*алами - теж торгівля.
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23.03.2022 15:32 Відповісти
аэрофлот вообще считай мусорные акции
газпром туда уже приближается так же
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23.03.2022 15:16 Відповісти
так аерофлот націоналізував 700 літаків !
це ж актив ого !
в алюмінію у заготконтори
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23.03.2022 15:18 Відповісти
Акции Аэрофлота обеспечены ломом алюминия.
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23.03.2022 15:19 Відповісти
Сбербанка акции в последний день работы биржи были по 0.02$, в течение минуты были вообще 0.00$. В тот день рыночная стоимость главного банка смехдержавы была.... 45 млн$
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23.03.2022 16:12 Відповісти
прикуплю трішки раZZки !
скажім, Мацкву із Мкадом
дешево, дуже дешево!
та із відтермінуванням платежів років на 300 - може тоді людьми станете
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23.03.2022 15:16 Відповісти
Це вже не біржа, а БАРАХОЛКА....Де будуть торгувати краденим(тобто націоналізованим)...
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23.03.2022 15:17 Відповісти
Пускають з молотка ? Може каламойський купить трохи акцій ?
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23.03.2022 15:17 Відповісти
жду с нетерпением, интересно деревянненький сколько стоит, 200 или 300 за один доллар
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23.03.2022 15:17 Відповісти
и че? думаете ваши нарезные рубли кому то нужны?
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23.03.2022 15:27 Відповісти
А знаєш ,хто останній так робив? Саддам Хусейн. Напав на сусідів ,а потім намагався продавати нафту за дінари.
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23.03.2022 15:30 Відповісти
Как ты сюда попал?
Кто не закрыл дверь и впустил животное?
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23.03.2022 15:42 Відповісти
Налітай -подешевіло.Тільки то вже не біржа а ломбард.
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23.03.2022 15:19 Відповісти
10.00 - биржа открылась
10.10 - начались торги
10.12 - акции уходят в минус
10.15 - биржа закрылась
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23.03.2022 15:19 Відповісти
Они говорят, что сейчас их можно купить дешево, а вот потом, когда нибудь, они подорожают сказочно. У них хорошие наркотики.
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23.03.2022 15:19 Відповісти
Там завжди був колосальний відрив від реальності.
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23.03.2022 15:21 Відповісти
Це той випадок, коли макака за гранатою лякає цивілізованих людей. На жаль. Але ми самі голосовали за ківу.
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23.03.2022 15:22 Відповісти
Ми не голосувади за Киву. За Киву читачі цензора ну ніяк не могли проголосувати
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23.03.2022 16:04 Відповісти
Возвращєніє к істокам.
На раzzійском ринкє ценних бумаг лідіруєт туалєтная...

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23.03.2022 15:24 Відповісти
Істину глаголиш
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23.03.2022 15:32 Відповісти
Нявеста с приданым, багатая.
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23.03.2022 15:43 Відповісти
А таке ж було...Iноземцi в москвi дуже були здивованi...😁
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23.03.2022 17:05 Відповісти
Скупка туалетной бумаги называется торгами.
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23.03.2022 15:34 Відповісти
Суть в тому, що можна лише купувати (довгі транзакції), а не продавати. Зацініть цей шик!
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23.03.2022 15:36 Відповісти
надо быть полным идиотом чтобы покупать их акции))
если только китай подешевке не выкупит
(но такие сделки не через биржу делают)
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23.03.2022 15:46 Відповісти
МОЛОДЬ, ХАКЕРИ НАШІ! ЦЕ ВАШ ЧАС, ВАША РОБОТА. ЗРОБІТЬ ЇМ "ТОРГИ НА МОСБІРЖІ" 24 БЕРЕЗНЯ!
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23.03.2022 15:47 Відповісти
Куплю квартиру в Крыму! Дорого! За 200 долларов!!!)
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23.03.2022 16:01 Відповісти
ой... ДОМ!!!
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23.03.2022 16:02 Відповісти
Рогатка яку натягували цілий місяць завтра вистрілить з страшною силою. Рубль буде дешевший зімбабвійського доляра.
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23.03.2022 16:06 Відповісти
Завтра буде шоу - як на мос біржі, сміттям торгували. Дуже цікаво сільки хвилин пройде, перед тим, як ********* за серце хапатися.
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23.03.2022 16:20 Відповісти
Ну ну)))))
Запасся попкорном)
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23.03.2022 18:38 Відповісти
 
 