Центробанк РФ вирішив відновити торги на Мосбіржі з 24 березня

Після майже місячної перерви Центробанк вирішив відновити торги на ринку акцій Мосбіржі 24 березня.

Про це йдеться у повідомленні Центробанку, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що на торгах будуть доступні 33 найліквідніші папери. У тому числі держкомпанії, такі як "Аэрофлот", "Сбербанк", "Газпром". Торговий день буде скороченим. За вказаними паперами буде встановлено заборону коротких продажів.

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