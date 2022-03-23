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Центробанк РФ вирішив відновити торги на Мосбіржі з 24 березня
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Після майже місячної перерви Центробанк вирішив відновити торги на ринку акцій Мосбіржі 24 березня.
Про це йдеться у повідомленні Центробанку, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що на торгах будуть доступні 33 найліквідніші папери. У тому числі держкомпанії, такі як "Аэрофлот", "Сбербанк", "Газпром". Торговий день буде скороченим. За вказаними паперами буде встановлено заборону коротких продажів.
Топ коментарі
+28 ahuhu
показати весь коментар23.03.2022 15:24
+24 AbOriginal_UA
показати весь коментар23.03.2022 15:19
+16 NCG
показати весь коментар23.03.2022 15:16
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Будь ласка, зачекайте...
газпром туда уже приближается так же
це ж актив ого !
в алюмінію у заготконтори
скажім, Мацкву із Мкадом
дешево, дуже дешево!
та із відтермінуванням платежів років на 300 - може тоді людьми станете
Кто не закрыл дверь и впустил животное?
10.10 - начались торги
10.12 - акции уходят в минус
10.15 - биржа закрылась
На раzzійском ринкє ценних бумаг лідіруєт туалєтная...
если только китай подешевке не выкупит
(но такие сделки не через биржу делают)
Запасся попкорном)