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Новости За рубежом
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Отдельные российские олигархи обсуждают оплату физического устранения Путина, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путин

Российские олигархи ищут способы повлиять на находящегося в изоляции президента РФ Владимира Путина или пути его физического устранения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным разведчиков, российский олигарх Петр Авен и казахский миллиардер Александр Машкевич провели встречу в Москве. Авен говорил, что российские олигархи крайне раздражены политикой Путина и санкциями, наложенными из-за войны войны в Украине.

"Речь шла о том, что представители российского крупного бизнеса сейчас ищут пути воздействия на диктатора или на его близкое окружение из силового блока. Но это осложняется тем, что Путин находится в жесткой изоляции и практически никого к себе не подпускает. В первую очередь, олигархов, которых он считает "ненадежными". Впрочем, крупный российский бизнес уже готов к самым радикальным шагам. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату физического устранения Путина", - сообщили в разведке.

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Петр Авен – российский политик и предприниматель, президент ОАО Акционерный коммерческий банк "Альфа-Банк". Занимает 30-е место в списке 200 богатейших бизнесменов РФ по версии Forbes.

Александр Машкевич – казахстанский миллиардер с гражданством Канады, проживающий в Израиле.
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Топ комментарии
+32
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23.03.2022 15:31
+30
Как это стало достоянием гласности? Хреновый какой-то заговор. Или ГУР МО Украины работает на путлера?
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23.03.2022 15:30
+17
Залейте бункер ***** бетоном и поставьте сверху большой крест. ***** мечтало оказаться в мавзолее так пускай привыкает
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23.03.2022 15:32
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Как это стало достоянием гласности? Хреновый какой-то заговор. Или ГУР МО Украины работает на путлера?
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23.03.2022 15:30 Ответить
ні просто дві хитрі потвори .. одної дуже підлої національності (вони ще і сцикуни бо бояться признати це -один москаль а другиуй тіпа казах)) попали під санкції через співпрацю з путіним- і тепер треба показати що вони тіпа боряться з ******!! але на цей фокус тварин вибраного народу ніхто не купиться
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23.03.2022 15:46 Ответить
Это наши закидывают дезу, чтобы ФСБ немного посуетилось, а паранойя путлера усилилась - чем больше они там расшатаны между собой, тем лучше.
Такую же дезу примерно, как и слив операции кадыровцев по устранению Зеленского неким сотрудником ФСБ. Ведь будь в ФСБ сотрудник, который мог делать такие утечки во благо Украины - наши бы наоборот, сделали всё, чтобы ФСБ ни о каких утечках не догадалось, ведь тот сотрудник может снова организовать какую-нибудь утечку.
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23.03.2022 15:57 Ответить
Та з чого таємницю робити? ***** й сам знає що він вже труп.
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23.03.2022 16:31 Ответить
А з чого таємниці робити? ***** й сам знає що він вже труп.
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23.03.2022 16:32 Ответить
зачем же об этом заранее рассказывать?
вот когда сделали дело бы, тогда обсудили и порадовались бы
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23.03.2022 15:30 Ответить
бо показуха .!!! зтоб що буде робити якщо вони кореша і за одне з ним
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23.03.2022 15:48 Ответить
потому что это вранье и никто их за это вранье не осудит
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23.03.2022 16:32 Ответить
Хіба в охороні Путіна немає людей, які хочуть стати мільйонерами ?
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23.03.2022 15:31 Ответить
За мильярд и Шойгу хутина замочит
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23.03.2022 16:15 Ответить
Тільки, ясно, що не рублів...
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23.03.2022 21:50 Ответить
Нашо про таке писать? Шоб ***** узнав? Має ж буть якась воєнна таємниця!
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23.03.2022 15:31 Ответить
На понт берут пуйло. Психологически давят, вынуждают сомневатся в каждом. Это хороший ход, при затрате на копейку, эффект на гривну!
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23.03.2022 15:44 Ответить
правильно, пусть вкидывают, что бы смуту навести в тех кругах
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23.03.2022 15:45 Ответить
та вони все одно ні чого б не змогли зробити...а от розсварити верхівку,шоб один на одного оглядались-це дуже добре
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23.03.2022 15:48 Ответить
Сдали спалили пацанов ..тут нужно по тихому ...
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23.03.2022 15:31 Ответить
почему ликвидацией того от коготого страдает вся рашка и русские
должны заниматься 2 еврея))
а где же багатыри в русских селениях?
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23.03.2022 15:31 Ответить
Унитазы вывозят из оставленных квартир на оккупированных территориях...
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23.03.2022 16:25 Ответить
Ну президент Украины и Польши тоже евреи кстати.
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23.03.2022 16:25 Ответить
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23.03.2022 15:31 Ответить
Don't mess with Bashtanka!
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23.03.2022 15:39 Ответить
Та навіщо ще з ними возитись.
У мундирах зваримо.
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23.03.2022 15:48 Ответить
Просто отрубите Ямантау от цивилизации и все.
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23.03.2022 15:32 Ответить
Вся страна-помойка давно отключена от цивилизации. Еще со времен Ваньки Ужасного.
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23.03.2022 16:06 Ответить
Залейте бункер ***** бетоном и поставьте сверху большой крест. ***** мечтало оказаться в мавзолее так пускай привыкает
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23.03.2022 15:32 Ответить
Зачем антихристу крест? Пентаграмму с подписью ЗДЕСЬ БЫЛ ВОВА
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23.03.2022 15:47 Ответить
Багато галасу, такі справи робляться тихесенько і влучно.
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23.03.2022 15:35 Ответить
Бред.
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23.03.2022 15:35 Ответить
Як би хотіли то вже би давно знищили пуйла.
А так зараз, це лише розмови для бідних.
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23.03.2022 15:36 Ответить
Авен, нахрена ж ты этого утырка от тюрьмы отмазывал в 90-х.? Уже б издох давно...
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23.03.2022 15:37 Ответить
Если это правда,то радует…Но такие вещи (устранение царя)обычно подготавливаются и проводятся-секретно…поэтому может какая то часть правды в этом и есть(недовольство олигархов ),но они не будут это делать с участием сми..поэтому врядли..
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23.03.2022 15:37 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2022/3/23/460363/
В Москве неизвестный поджег стену Кремля

23.03.2022, 16:32

1,904
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23.03.2022 15:40 Ответить
Прямо байки Арестовича. Все всі знають, а пуйло ні в зуб ногою. Ходить по вулицях, стоїть в чергах за цукром та туалетним папером. От він такий дурень, при його то параноїдальній шизофренії.
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23.03.2022 15:41 Ответить
Яка патріотична розвідка у зе, через медія доповідає х**лу про можливі замахі та їх замовників.
Х**ло захоче подякувати зе, а воно терміново домовиться про закінчення війни.
Шікарний зеплан!
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23.03.2022 15:41 Ответить
Осталось по тв расскажать
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23.03.2022 15:45 Ответить
Дружко пригласить, тот наведёт жахив
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23.03.2022 17:31 Ответить
наверное "очень секретная" информация ,шо о ней так быстро написали...
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23.03.2022 15:45 Ответить
скиньте 2 мегатонных бомбы на бункер одну за одной, гора Ямантау, координаты в гугле есть
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23.03.2022 15:47 Ответить
Ой, фсьо!
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23.03.2022 15:50 Ответить
ЯК БИ ЦЯ ЖАДАНА НОВИНА СТАЛАСЯ!
ЗДАТИ ГЕРОЇВ! ІДІОТИЗМ!
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23.03.2022 15:53 Ответить
Странная новость какая-то . . .

Если правда, то утечка данных подписывает этим людям смертный приговор + срывает операцию.

Если неправда - то это очередная попытка наших спецслужб поссорить окружение диктатора с самим диктатором, вроде подобных "сливов" про заговор со стороны военного министра Шойгу или про план переворота с приходом ко власти директора ФСБ Бортникова. Типа сеют неуверенность в "сплочённости рядов".

Чёрт его знает, может и целесообразная информационно-психологическая спецоперация. Но выглядит как-то неестественно.
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23.03.2022 15:54 Ответить
"Мы начали спецоперацию в Украине, чтобы уничтожить Россию": Песков оконфузился в интервью CNN
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23.03.2022 15:55 Ответить
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23.03.2022 16:06 Ответить
Агаворка па фрейду, и сдать чайникам.
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23.03.2022 16:30 Ответить
Меньше бы ото трындели
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23.03.2022 15:55 Ответить
Может, Буданов прекратит сочинять сказки и займётся тем, чем занимались его предшественники? Напомнить фельдмаршала захерченко, моторылу, гивисраку?
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23.03.2022 16:04 Ответить
Гадаю що навіть якщо його усунуть ще тиждень-два будуть це приховувати, вирішувати що робити далі та боротися за владу.
Може його вже і немає...
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23.03.2022 16:07 Ответить
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23.03.2022 16:10 Ответить
Навіть ,якщо і правда, нахріна про це писати?
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23.03.2022 16:12 Ответить
Та переходьте вже до діла, чи що
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23.03.2022 16:13 Ответить
Казка про солом'яного бичка... таке не обговорюється, таке робиться мовчки!
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23.03.2022 16:17 Ответить
А з чого секрет робити? ***** й сам знає що він вже труп.
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23.03.2022 16:30 Ответить
Відрізати від керування країною. Заарештувати усіх путлерастів.
Проголосити капітуляцію й повернення Українських земель. .... можливо тоді голод на рф трохи вийде пом'якшити.
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23.03.2022 16:29 Ответить
Не забуваймо - 24 березня на росії - ДЕНЬ ТАБАКЕРКИ! 24 березня 1801 пристукнули табакеркою, а потім і додушили Павла І.
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23.03.2022 17:22 Ответить
Пуйло - экскомьюникадо.
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23.03.2022 17:31 Ответить
вы не разведка... вы п*здоболы, возглавляемые крышевателем наркотрафика для "наимудреважнейшего" с временно оккупированных территорий... ЕСТЬ ДВЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ТИШИНУ -РАЗВЕДКА И ФИНАНСЫ... а вы - не разведка ... вы ********* будановские... провести одну операцию и заниматься серьезной разведкой - это небо и земля...
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23.03.2022 17:49 Ответить
Долларовые миллиардеры могут купить любые ракеты, в том числе для поражения укреплённых подземных целей. Наносить удары можно и с применением частных самолётов.
Давно пора было решить этот вопрос радикально.
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23.03.2022 19:16 Ответить
Отличное предложение. Создать всемирный фонд уничтожения мрази -путина. Скинемся. Кто сколько даст денег в копилку- тому и разрешат оторвать у него какой-то органон.
Моих накоплений хватит чтобы оторвать ему нос. Эко будет радостно! Отпразднуем с пивом и воблой.
А коню- оторвать хобот...
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23.03.2022 19:34 Ответить
давайте все по доллару скинемся на киллеров!
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23.03.2022 21:39 Ответить
 
 