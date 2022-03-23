Отдельные российские олигархи обсуждают оплату физического устранения Путина, - ГУР

Российские олигархи ищут способы повлиять на находящегося в изоляции президента РФ Владимира Путина или пути его физического устранения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным разведчиков, российский олигарх Петр Авен и казахский миллиардер Александр Машкевич провели встречу в Москве. Авен говорил, что российские олигархи крайне раздражены политикой Путина и санкциями, наложенными из-за войны войны в Украине.

"Речь шла о том, что представители российского крупного бизнеса сейчас ищут пути воздействия на диктатора или на его близкое окружение из силового блока. Но это осложняется тем, что Путин находится в жесткой изоляции и практически никого к себе не подпускает. В первую очередь, олигархов, которых он считает "ненадежными". Впрочем, крупный российский бизнес уже готов к самым радикальным шагам. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату физического устранения Путина", - сообщили в разведке.

Читайте также: ЕС может направить замороженные активы россиян на восстановление Украины, – Bloomberg

Петр Авен – российский политик и предприниматель, президент ОАО Акционерный коммерческий банк "Альфа-Банк". Занимает 30-е место в списке 200 богатейших бизнесменов РФ по версии Forbes.

Александр Машкевич – казахстанский миллиардер с гражданством Канады, проживающий в Израиле.