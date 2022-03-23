Отдельные российские олигархи обсуждают оплату физического устранения Путина, - ГУР
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российские олигархи ищут способы повлиять на находящегося в изоляции президента РФ Владимира Путина или пути его физического устранения.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
По данным разведчиков, российский олигарх Петр Авен и казахский миллиардер Александр Машкевич провели встречу в Москве. Авен говорил, что российские олигархи крайне раздражены политикой Путина и санкциями, наложенными из-за войны войны в Украине.
"Речь шла о том, что представители российского крупного бизнеса сейчас ищут пути воздействия на диктатора или на его близкое окружение из силового блока. Но это осложняется тем, что Путин находится в жесткой изоляции и практически никого к себе не подпускает. В первую очередь, олигархов, которых он считает "ненадежными". Впрочем, крупный российский бизнес уже готов к самым радикальным шагам. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату физического устранения Путина", - сообщили в разведке.
Петр Авен – российский политик и предприниматель, президент ОАО Акционерный коммерческий банк "Альфа-Банк". Занимает 30-е место в списке 200 богатейших бизнесменов РФ по версии Forbes.
Александр Машкевич – казахстанский миллиардер с гражданством Канады, проживающий в Израиле.
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Такую же дезу примерно, как и слив операции кадыровцев по устранению Зеленского неким сотрудником ФСБ. Ведь будь в ФСБ сотрудник, который мог делать такие утечки во благо Украины - наши бы наоборот, сделали всё, чтобы ФСБ ни о каких утечках не догадалось, ведь тот сотрудник может снова организовать какую-нибудь утечку.
вот когда сделали дело бы, тогда обсудили и порадовались бы
должны заниматься 2 еврея))
а где же багатыри в русских селениях?
У мундирах зваримо.
А так зараз, це лише розмови для бідних.
В Москве неизвестный поджег стену Кремля
23.03.2022, 16:32
1,904
Х**ло захоче подякувати зе, а воно терміново домовиться про закінчення війни.
Шікарний зеплан!
ЗДАТИ ГЕРОЇВ! ІДІОТИЗМ!
Если правда, то утечка данных подписывает этим людям смертный приговор + срывает операцию.
Если неправда - то это очередная попытка наших спецслужб поссорить окружение диктатора с самим диктатором, вроде подобных "сливов" про заговор со стороны военного министра Шойгу или про план переворота с приходом ко власти директора ФСБ Бортникова. Типа сеют неуверенность в "сплочённости рядов".
Чёрт его знает, может и целесообразная информационно-психологическая спецоперация. Но выглядит как-то неестественно.
Може його вже і немає...
Проголосити капітуляцію й повернення Українських земель. .... можливо тоді голод на рф трохи вийде пом'якшити.
Давно пора было решить этот вопрос радикально.
Моих накоплений хватит чтобы оторвать ему нос. Эко будет радостно! Отпразднуем с пивом и воблой.
А коню- оторвать хобот...