Окремі російські олігархи обговорюють оплату фізичного усунення Путіна, - ГУР
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російські олігархи шукають способи вплинути на президента РФ Володимира Путіна, який перебуває в ізоляції, чи шляхи його фізичного усунення.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.
За даними розвідників, російський олігарх Петро Авен та казахський мільярдер Олександр Машкевич провели зустріч у Москві. Авен говорив, що російські олігархи вкрай роздратовані політикою Путіна та санкціями, накладеними через війну в Україні.
"Йшлося про те, що представники російського великого бізнесу наразі шукають шляхи впливу на диктатора або на його близьке оточення з силового блоку. Але це ускладнюється тим, що Путін перебуває в жорсткій ізоляції та практично нікого до себе не підпускає. В першу чергу, олігархів, яких він вважає "ненадійними". Втім, великий російський бізнес вже готовий до найрадикальніших кроків. Окремі олігархи навіть обговорюють оплату фізичного усунення Путіна", - повідомили в розвідці.
Петро Авен - російський політик та підприємець, президент ВАТ Акціонерний комерційний банк "Альфа-Банк". Посідає 30-е місце у списку 200 найбагатших бізнесменів РФ за версією Forbes.
Олександр Машкевич - казахстанський мільярдер з громадянством Канади, який мешкає в Ізраїлі.
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Такую же дезу примерно, как и слив операции кадыровцев по устранению Зеленского неким сотрудником ФСБ. Ведь будь в ФСБ сотрудник, который мог делать такие утечки во благо Украины - наши бы наоборот, сделали всё, чтобы ФСБ ни о каких утечках не догадалось, ведь тот сотрудник может снова организовать какую-нибудь утечку.
вот когда сделали дело бы, тогда обсудили и порадовались бы
должны заниматься 2 еврея))
а где же багатыри в русских селениях?
У мундирах зваримо.
А так зараз, це лише розмови для бідних.
В Москве неизвестный поджег стену Кремля
23.03.2022, 16:32
1,904
Х**ло захоче подякувати зе, а воно терміново домовиться про закінчення війни.
Шікарний зеплан!
ЗДАТИ ГЕРОЇВ! ІДІОТИЗМ!
Если правда, то утечка данных подписывает этим людям смертный приговор + срывает операцию.
Если неправда - то это очередная попытка наших спецслужб поссорить окружение диктатора с самим диктатором, вроде подобных "сливов" про заговор со стороны военного министра Шойгу или про план переворота с приходом ко власти директора ФСБ Бортникова. Типа сеют неуверенность в "сплочённости рядов".
Чёрт его знает, может и целесообразная информационно-психологическая спецоперация. Но выглядит как-то неестественно.
Може його вже і немає...
Проголосити капітуляцію й повернення Українських земель. .... можливо тоді голод на рф трохи вийде пом'якшити.
Давно пора было решить этот вопрос радикально.
Моих накоплений хватит чтобы оторвать ему нос. Эко будет радостно! Отпразднуем с пивом и воблой.
А коню- оторвать хобот...