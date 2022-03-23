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Новини За кордоном
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Окремі російські олігархи обговорюють оплату фізичного усунення Путіна, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путин

Російські олігархи шукають способи вплинути на президента РФ Володимира Путіна, який перебуває в ізоляції, чи шляхи його фізичного усунення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

За даними розвідників, російський олігарх Петро Авен та казахський мільярдер Олександр Машкевич провели зустріч у Москві. Авен говорив, що російські олігархи вкрай роздратовані політикою Путіна та санкціями, накладеними через війну в Україні.

"Йшлося про те, що представники російського великого бізнесу наразі шукають шляхи впливу на диктатора або на його близьке оточення з силового блоку. Але це ускладнюється тим, що Путін перебуває в жорсткій ізоляції та практично нікого до себе не підпускає. В першу чергу, олігархів, яких він вважає "ненадійними". Втім, великий російський бізнес вже готовий до найрадикальніших кроків. Окремі олігархи навіть обговорюють оплату фізичного усунення Путіна", - повідомили в розвідці.

Також читайте: Путін втрачає підтримку олігархів з найближчого оточення, - Центр протидії дезінформації

Петро Авен - російський політик та підприємець, президент ВАТ Акціонерний комерційний банк "Альфа-Банк". Посідає 30-е місце у списку 200 найбагатших бізнесменів РФ за версією Forbes.

Олександр Машкевич - казахстанський мільярдер з громадянством Канади, який мешкає в Ізраїлі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+32
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23.03.2022 15:31
+30
Как это стало достоянием гласности? Хреновый какой-то заговор. Или ГУР МО Украины работает на путлера?
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23.03.2022 15:30
+17
Залейте бункер ***** бетоном и поставьте сверху большой крест. ***** мечтало оказаться в мавзолее так пускай привыкает
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23.03.2022 15:32
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Как это стало достоянием гласности? Хреновый какой-то заговор. Или ГУР МО Украины работает на путлера?
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23.03.2022 15:30 Відповісти
ні просто дві хитрі потвори .. одної дуже підлої національності (вони ще і сцикуни бо бояться признати це -один москаль а другиуй тіпа казах)) попали під санкції через співпрацю з путіним- і тепер треба показати що вони тіпа боряться з ******!! але на цей фокус тварин вибраного народу ніхто не купиться
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23.03.2022 15:46 Відповісти
Это наши закидывают дезу, чтобы ФСБ немного посуетилось, а паранойя путлера усилилась - чем больше они там расшатаны между собой, тем лучше.
Такую же дезу примерно, как и слив операции кадыровцев по устранению Зеленского неким сотрудником ФСБ. Ведь будь в ФСБ сотрудник, который мог делать такие утечки во благо Украины - наши бы наоборот, сделали всё, чтобы ФСБ ни о каких утечках не догадалось, ведь тот сотрудник может снова организовать какую-нибудь утечку.
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23.03.2022 15:57 Відповісти
Та з чого таємницю робити? ***** й сам знає що він вже труп.
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23.03.2022 16:31 Відповісти
А з чого таємниці робити? ***** й сам знає що він вже труп.
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23.03.2022 16:32 Відповісти
зачем же об этом заранее рассказывать?
вот когда сделали дело бы, тогда обсудили и порадовались бы
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23.03.2022 15:30 Відповісти
бо показуха .!!! зтоб що буде робити якщо вони кореша і за одне з ним
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23.03.2022 15:48 Відповісти
потому что это вранье и никто их за это вранье не осудит
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23.03.2022 16:32 Відповісти
Хіба в охороні Путіна немає людей, які хочуть стати мільйонерами ?
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23.03.2022 15:31 Відповісти
За мильярд и Шойгу хутина замочит
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23.03.2022 16:15 Відповісти
Тільки, ясно, що не рублів...
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23.03.2022 21:50 Відповісти
Нашо про таке писать? Шоб ***** узнав? Має ж буть якась воєнна таємниця!
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23.03.2022 15:31 Відповісти
На понт берут пуйло. Психологически давят, вынуждают сомневатся в каждом. Это хороший ход, при затрате на копейку, эффект на гривну!
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23.03.2022 15:44 Відповісти
правильно, пусть вкидывают, что бы смуту навести в тех кругах
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23.03.2022 15:45 Відповісти
та вони все одно ні чого б не змогли зробити...а от розсварити верхівку,шоб один на одного оглядались-це дуже добре
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23.03.2022 15:48 Відповісти
Сдали спалили пацанов ..тут нужно по тихому ...
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23.03.2022 15:31 Відповісти
почему ликвидацией того от коготого страдает вся рашка и русские
должны заниматься 2 еврея))
а где же багатыри в русских селениях?
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23.03.2022 15:31 Відповісти
Унитазы вывозят из оставленных квартир на оккупированных территориях...
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23.03.2022 16:25 Відповісти
Ну президент Украины и Польши тоже евреи кстати.
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23.03.2022 16:25 Відповісти
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23.03.2022 15:31 Відповісти
Don't mess with Bashtanka!
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23.03.2022 15:39 Відповісти
Та навіщо ще з ними возитись.
У мундирах зваримо.
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23.03.2022 15:48 Відповісти
Просто отрубите Ямантау от цивилизации и все.
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23.03.2022 15:32 Відповісти
Вся страна-помойка давно отключена от цивилизации. Еще со времен Ваньки Ужасного.
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23.03.2022 16:06 Відповісти
Залейте бункер ***** бетоном и поставьте сверху большой крест. ***** мечтало оказаться в мавзолее так пускай привыкает
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23.03.2022 15:32 Відповісти
Зачем антихристу крест? Пентаграмму с подписью ЗДЕСЬ БЫЛ ВОВА
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23.03.2022 15:47 Відповісти
Багато галасу, такі справи робляться тихесенько і влучно.
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23.03.2022 15:35 Відповісти
Бред.
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23.03.2022 15:35 Відповісти
Як би хотіли то вже би давно знищили пуйла.
А так зараз, це лише розмови для бідних.
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23.03.2022 15:36 Відповісти
Авен, нахрена ж ты этого утырка от тюрьмы отмазывал в 90-х.? Уже б издох давно...
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23.03.2022 15:37 Відповісти
Если это правда,то радует…Но такие вещи (устранение царя)обычно подготавливаются и проводятся-секретно…поэтому может какая то часть правды в этом и есть(недовольство олигархов ),но они не будут это делать с участием сми..поэтому врядли..
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23.03.2022 15:37 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2022/3/23/460363/
В Москве неизвестный поджег стену Кремля

23.03.2022, 16:32

1,904
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23.03.2022 15:40 Відповісти
Прямо байки Арестовича. Все всі знають, а пуйло ні в зуб ногою. Ходить по вулицях, стоїть в чергах за цукром та туалетним папером. От він такий дурень, при його то параноїдальній шизофренії.
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23.03.2022 15:41 Відповісти
Яка патріотична розвідка у зе, через медія доповідає х**лу про можливі замахі та їх замовників.
Х**ло захоче подякувати зе, а воно терміново домовиться про закінчення війни.
Шікарний зеплан!
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23.03.2022 15:41 Відповісти
Осталось по тв расскажать
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23.03.2022 15:45 Відповісти
Дружко пригласить, тот наведёт жахив
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23.03.2022 17:31 Відповісти
наверное "очень секретная" информация ,шо о ней так быстро написали...
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23.03.2022 15:45 Відповісти
скиньте 2 мегатонных бомбы на бункер одну за одной, гора Ямантау, координаты в гугле есть
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23.03.2022 15:47 Відповісти
Ой, фсьо!
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23.03.2022 15:50 Відповісти
ЯК БИ ЦЯ ЖАДАНА НОВИНА СТАЛАСЯ!
ЗДАТИ ГЕРОЇВ! ІДІОТИЗМ!
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23.03.2022 15:53 Відповісти
Странная новость какая-то . . .

Если правда, то утечка данных подписывает этим людям смертный приговор + срывает операцию.

Если неправда - то это очередная попытка наших спецслужб поссорить окружение диктатора с самим диктатором, вроде подобных "сливов" про заговор со стороны военного министра Шойгу или про план переворота с приходом ко власти директора ФСБ Бортникова. Типа сеют неуверенность в "сплочённости рядов".

Чёрт его знает, может и целесообразная информационно-психологическая спецоперация. Но выглядит как-то неестественно.
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23.03.2022 15:54 Відповісти
"Мы начали спецоперацию в Украине, чтобы уничтожить Россию": Песков оконфузился в интервью CNN
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23.03.2022 15:55 Відповісти
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23.03.2022 16:06 Відповісти
Агаворка па фрейду, и сдать чайникам.
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23.03.2022 16:30 Відповісти
Меньше бы ото трындели
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23.03.2022 15:55 Відповісти
Может, Буданов прекратит сочинять сказки и займётся тем, чем занимались его предшественники? Напомнить фельдмаршала захерченко, моторылу, гивисраку?
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23.03.2022 16:04 Відповісти
Гадаю що навіть якщо його усунуть ще тиждень-два будуть це приховувати, вирішувати що робити далі та боротися за владу.
Може його вже і немає...
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23.03.2022 16:07 Відповісти
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23.03.2022 16:10 Відповісти
Навіть ,якщо і правда, нахріна про це писати?
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23.03.2022 16:12 Відповісти
Та переходьте вже до діла, чи що
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23.03.2022 16:13 Відповісти
Казка про солом'яного бичка... таке не обговорюється, таке робиться мовчки!
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23.03.2022 16:17 Відповісти
А з чого секрет робити? ***** й сам знає що він вже труп.
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23.03.2022 16:30 Відповісти
Відрізати від керування країною. Заарештувати усіх путлерастів.
Проголосити капітуляцію й повернення Українських земель. .... можливо тоді голод на рф трохи вийде пом'якшити.
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23.03.2022 16:29 Відповісти
Не забуваймо - 24 березня на росії - ДЕНЬ ТАБАКЕРКИ! 24 березня 1801 пристукнули табакеркою, а потім і додушили Павла І.
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23.03.2022 17:22 Відповісти
Пуйло - экскомьюникадо.
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23.03.2022 17:31 Відповісти
вы не разведка... вы п*здоболы, возглавляемые крышевателем наркотрафика для "наимудреважнейшего" с временно оккупированных территорий... ЕСТЬ ДВЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ТИШИНУ -РАЗВЕДКА И ФИНАНСЫ... а вы - не разведка ... вы ********* будановские... провести одну операцию и заниматься серьезной разведкой - это небо и земля...
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23.03.2022 17:49 Відповісти
Долларовые миллиардеры могут купить любые ракеты, в том числе для поражения укреплённых подземных целей. Наносить удары можно и с применением частных самолётов.
Давно пора было решить этот вопрос радикально.
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23.03.2022 19:16 Відповісти
Отличное предложение. Создать всемирный фонд уничтожения мрази -путина. Скинемся. Кто сколько даст денег в копилку- тому и разрешат оторвать у него какой-то органон.
Моих накоплений хватит чтобы оторвать ему нос. Эко будет радостно! Отпразднуем с пивом и воблой.
А коню- оторвать хобот...
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23.03.2022 19:34 Відповісти
давайте все по доллару скинемся на киллеров!
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23.03.2022 21:39 Відповісти
 
 