Окремі російські олігархи обговорюють оплату фізичного усунення Путіна, - ГУР

Російські олігархи шукають способи вплинути на президента РФ Володимира Путіна, який перебуває в ізоляції, чи шляхи його фізичного усунення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

За даними розвідників, російський олігарх Петро Авен та казахський мільярдер Олександр Машкевич провели зустріч у Москві. Авен говорив, що російські олігархи вкрай роздратовані політикою Путіна та санкціями, накладеними через війну в Україні.

"Йшлося про те, що представники російського великого бізнесу наразі шукають шляхи впливу на диктатора або на його близьке оточення з силового блоку. Але це ускладнюється тим, що Путін перебуває в жорсткій ізоляції та практично нікого до себе не підпускає. В першу чергу, олігархів, яких він вважає "ненадійними". Втім, великий російський бізнес вже готовий до найрадикальніших кроків. Окремі олігархи навіть обговорюють оплату фізичного усунення Путіна", - повідомили в розвідці.

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Петро Авен - російський політик та підприємець, президент ВАТ Акціонерний комерційний банк "Альфа-Банк". Посідає 30-е місце у списку 200 найбагатших бізнесменів РФ за версією Forbes.

Олександр Машкевич - казахстанський мільярдер з громадянством Канади, який мешкає в Ізраїлі.