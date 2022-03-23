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Существует реальная угроза применения Россией химоружия в Украине, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден подчеркнул, что угроза применения химического оружия российскими войсками в Украине реальна.

Об этом он сказал в среду, во время подхода к журналистам перед посадкой в ​​президентский вертолет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что это реальная угроза", - заметил глава Белого дома, отвечая на вопрос об угрозе химической атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предупредил о радиоактивной и химической опасности на фоне боевых действий в Украине

Президент США Джо Байден в среду отправился в европейское турне, в ходе которого запланировано его участие в саммите НАТО в Брюсселе, заседании Совета Европы, а также саммите G7 в Брюсселе. Кроме того, президент США посетит с визитом Республику Польша.
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Топ комментарии
+24
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23.03.2022 18:06
+11
ну то чего вы телитесь?
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23.03.2022 18:04
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ну то чего вы телитесь?
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23.03.2022 18:04 Ответить
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23.03.2022 18:06 Ответить
Так томагавки давай уже или че другое наступательное..
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23.03.2022 18:06 Ответить
І що далі, дали, припустмо, томахавк (саме BGM-109, а не індєйську сокирку), що ти з ним будеш робити?
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23.03.2022 18:27 Ответить
Ізраїль заборонив Україні купувати шпигунське програмне забезпечення Pegasus, побоюючись, що офіційні особи орди будуть незадоволені продажем.

За даними журналістів The Guardian та The Washington Post, Ізраїль побоюється, що надання Україні можливості прослуховувати телефони орди через Pegasus розглядатиметься як акт агресії проти спецслужб орди.
https://t.me/operativnoZSU/15209
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23.03.2022 18:06 Ответить
Как швейцарцы могут спокойно смотреть ЧТО КАБАЕВА С ДЕТЕНЫШАМИ ОТ ХИТЛЕРА ХОДИТ ПО ИХ СТРАНЕ , когда в Украине гибнут дети и женщины ????

может выразить швейцарцам ФЕ - страна содействует кровавим убийствам ?
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23.03.2022 18:24 Ответить
єврєі харошиє - ізраіль плахой
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23.03.2022 18:25 Ответить
Саме Pegasus не дуже і потрібний
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23.03.2022 18:28 Ответить
весь ANINYMOUS на нашому боці! Шо нам з тої ж-дви?!
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23.03.2022 18:52 Ответить
С соседом идиотом уже ко всему готов..
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23.03.2022 18:06 Ответить
А мы озаботимся ,и будем смотреть с пивом и чипсами,сцикуны
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23.03.2022 18:07 Ответить
ми не знали..добре шо сказали
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23.03.2022 18:08 Ответить
скорее всего это сигнал роCCии.
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23.03.2022 18:23 Ответить
Ну і фіг з того, вони дістали зі своїми загрозами, Байден, НАТО повторяють те саме, не даючи відповіді, що робити нам...
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23.03.2022 18:08 Ответить
Розберемося якось без вас козломордих
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23.03.2022 18:29 Ответить
А що ти пропонуєш робити Заходу? Замість тебе іти воювати? Чи захід замість нас буде будувати ракети, поки ви будете ржати з відосіків одного клоуна?
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23.03.2022 18:41 Ответить
то не спить
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23.03.2022 18:18 Ответить
Ето наглядный пример всему миру чего стоят бумажки с гарантиями безопасности и ненападения, вместо ЯО
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23.03.2022 18:21 Ответить
Заявления как и перед 24.02.2022. Зачем об этом говорить по открытым источникам???

Звучит как приглашение для врага. Еще 150 раз повтори что НАДО вмешиваться не будет. Чтобы уже наверняка.
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23.03.2022 18:22 Ответить
Зброя масового(не невібиркового, а, саме, масового) знищення - хімзброя - страшний злочин проти людяності, навіть у другий світовій не застосовувалась. Світ, ООН повинні негайно відповісти, що робити з тими недобитими комуністами!
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23.03.2022 18:24 Ответить
Наша українська влада нагадує мені мого знайомого, з яким я працював. 23-го лютого я був на роботі і сказав йому, що незабаром почнеться *******. 24-го числа, коли кацапи в'їбали ракетами, я його попередив, що нам прилетить також. Він сказав, що я перебільшую, що "всьо буіт нармальна" і що "Суми - самоє бєзопасноє мєсто". Позавчора нарешті зміг до нього додзвонитися. Перед тим, як він взяв слухавку, я почув робота, що щось прощебетав... польською мовою і я все зрозумів.
Питаю:
- Ну, как дєла? Путєшествуєш?
- Ну да... Я щас в Польше.
- Та ти шо! А как же "самоє бєзопасноє мєсто"?
- Ну, на тот момєнт Суми билі бєзопасним мєстом.
- Та ***** оні нє билі самим бєзопасним мєстом... ні тогда, ні сєйчас! Тут апріорі нє могло бить бєзопасно, начіная с 2014-го.

Декому доходить дуууже туго, а декому не доходить взагалі.
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23.03.2022 18:30 Ответить
Все просто - визнати так звану РФ терористичною організацією, що підлягає знищенню.
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23.03.2022 18:33 Ответить
И что? Озаботимся опять?
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23.03.2022 18:36 Ответить
Меня это настораживает…Байден ещё в своих предположениях ,что касается действий раши-не ошибался…значит он «что то»знает,что не все знают..
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23.03.2022 18:38 Ответить
звичайно знає! Бо Бго ізбґані ляльководи бідона й ***** вже все прорахували

Але нащадки Перунові і так їм вже всі плани поламали!

Не всремось!!! Все буде Україна!!!
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23.03.2022 19:00 Ответить
не покладайте ніяких особливих надій на маріонеток ілюмінатів! Їх мета світове панування - і чим більше жертв - тим жирніший цимес.

Покладаємся лише на ЗСУ і Творця!!!
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23.03.2022 18:55 Ответить
И тогда ваша озабоченность так вырастит, что её придётся ампутировать, как когда-то ампутировали ваши яйца?
Когда в США снова будет президент, который будет делать, а не мямлить?
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23.03.2022 19:11 Ответить
***** може застосувати хімічну зброю. Це дійсно страшна зброя. А як він збирається її доставити до місця застосування? З кукурузників оббризкає територію України чи з пожежних літаків "Айджент Оранжем"? Інша справа, якщо хімзброю застосують диверсанти у закритому приміщенні, на кшталт секти Аум Синріке в Японії. Чи снарядами з хлором обстріляє наші позиції, як це було в Першу Світову війну? ***** тільки "новічком" здатен дверну ручку намазать або палоній в чай підсипать. Так проти диверсантів у нас є своя зброя - СБУ. Результат від можливої хімічної атаки буде локальним і жодним чином на результат нашої перемоги над ворогом не вплине. Навіть якби ***** вчинив техногенну катастрофу з допомогою хімічних речовин, що використовуються у промисловості, це його не врятує.
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23.03.2022 20:17 Ответить
А ВЫ ЧТО !!!???
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23.03.2022 22:21 Ответить
 
 