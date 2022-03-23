Существует реальная угроза применения Россией химоружия в Украине, - Байден
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден подчеркнул, что угроза применения химического оружия российскими войсками в Украине реальна.
Об этом он сказал в среду, во время подхода к журналистам перед посадкой в президентский вертолет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я думаю, что это реальная угроза", - заметил глава Белого дома, отвечая на вопрос об угрозе химической атаки.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предупредил о радиоактивной и химической опасности на фоне боевых действий в Украине
Президент США Джо Байден в среду отправился в европейское турне, в ходе которого запланировано его участие в саммите НАТО в Брюсселе, заседании Совета Европы, а также саммите G7 в Брюсселе. Кроме того, президент США посетит с визитом Республику Польша.
Пожалуйста, подождите...
За даними журналістів The Guardian та The Washington Post, Ізраїль побоюється, що надання Україні можливості прослуховувати телефони орди через Pegasus розглядатиметься як акт агресії проти спецслужб орди.
https://t.me/operativnoZSU/15209
может выразить швейцарцам ФЕ - страна содействует кровавим убийствам ?
Звучит как приглашение для врага. Еще 150 раз повтори что НАДО вмешиваться не будет. Чтобы уже наверняка.
Питаю:
- Ну, как дєла? Путєшествуєш?
- Ну да... Я щас в Польше.
- Та ти шо! А как же "самоє бєзопасноє мєсто"?
- Ну, на тот момєнт Суми билі бєзопасним мєстом.
- Та ***** оні нє билі самим бєзопасним мєстом... ні тогда, ні сєйчас! Тут апріорі нє могло бить бєзопасно, начіная с 2014-го.
Декому доходить дуууже туго, а декому не доходить взагалі.
Але нащадки Перунові і так їм вже всі плани поламали!
Не всремось!!! Все буде Україна!!!
Покладаємся лише на ЗСУ і Творця!!!
Когда в США снова будет президент, который будет делать, а не мямлить?