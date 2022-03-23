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Існує реальна загроза застосування Росією хімзброї в Україні, - Байден
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент США Джо Байден наголосив, що загроза застосування хімічної зброї російськими військами в Україні є реальною.
Про це він сказав у середу, під час підходу до журналістів перед посадкою до президентського гелікоптера, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я думаю, що це реальна загроза", - зауважив глава Білого дому у відповідь на запитання про загрозу хімічної атаки.
Президент США Джо Байден у середу вирушив у європейське турне, під час якого запланована його участь у саміті НАТО в Брюсселі, засіданні Ради Європи, а також саміті G7 у Брюсселі. Крім того, президент США відвідає з візитом Республіку Польща.
Топ коментарі
+24 Saskia Jansen
показати весь коментар23.03.2022 18:06
+11 Костянтин Пелагін
показати весь коментар23.03.2022 18:04
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Будь ласка, зачекайте...
За даними журналістів The Guardian та The Washington Post, Ізраїль побоюється, що надання Україні можливості прослуховувати телефони орди через Pegasus розглядатиметься як акт агресії проти спецслужб орди.
https://t.me/operativnoZSU/15209
может выразить швейцарцам ФЕ - страна содействует кровавим убийствам ?
Звучит как приглашение для врага. Еще 150 раз повтори что НАДО вмешиваться не будет. Чтобы уже наверняка.
Питаю:
- Ну, как дєла? Путєшествуєш?
- Ну да... Я щас в Польше.
- Та ти шо! А как же "самоє бєзопасноє мєсто"?
- Ну, на тот момєнт Суми билі бєзопасним мєстом.
- Та ***** оні нє билі самим бєзопасним мєстом... ні тогда, ні сєйчас! Тут апріорі нє могло бить бєзопасно, начіная с 2014-го.
Декому доходить дуууже туго, а декому не доходить взагалі.
Але нащадки Перунові і так їм вже всі плани поламали!
Не всремось!!! Все буде Україна!!!
Покладаємся лише на ЗСУ і Творця!!!
Когда в США снова будет президент, который будет делать, а не мямлить?