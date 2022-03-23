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Існує реальна загроза застосування Росією хімзброї в Україні, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден наголосив, що загроза застосування хімічної зброї російськими військами в Україні є реальною.

Про це він сказав у середу, під час підходу до журналістів перед посадкою до президентського гелікоптера, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що це реальна загроза", - зауважив глава Білого дому у відповідь на запитання про загрозу хімічної атаки.

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Президент США Джо Байден у середу вирушив у європейське турне, під час якого запланована його участь у саміті НАТО в Брюсселі, засіданні Ради Європи, а також саміті G7 у Брюсселі. Крім того, президент США відвідає з візитом Республіку Польща.
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Топ коментарі
+24
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23.03.2022 18:06
+11
ну то чего вы телитесь?
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23.03.2022 18:04
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ну то чего вы телитесь?
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23.03.2022 18:04 Відповісти
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23.03.2022 18:06 Відповісти
Так томагавки давай уже или че другое наступательное..
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23.03.2022 18:06 Відповісти
І що далі, дали, припустмо, томахавк (саме BGM-109, а не індєйську сокирку), що ти з ним будеш робити?
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23.03.2022 18:27 Відповісти
Ізраїль заборонив Україні купувати шпигунське програмне забезпечення Pegasus, побоюючись, що офіційні особи орди будуть незадоволені продажем.

За даними журналістів The Guardian та The Washington Post, Ізраїль побоюється, що надання Україні можливості прослуховувати телефони орди через Pegasus розглядатиметься як акт агресії проти спецслужб орди.
https://t.me/operativnoZSU/15209
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23.03.2022 18:06 Відповісти
Как швейцарцы могут спокойно смотреть ЧТО КАБАЕВА С ДЕТЕНЫШАМИ ОТ ХИТЛЕРА ХОДИТ ПО ИХ СТРАНЕ , когда в Украине гибнут дети и женщины ????

может выразить швейцарцам ФЕ - страна содействует кровавим убийствам ?
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23.03.2022 18:24 Відповісти
єврєі харошиє - ізраіль плахой
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23.03.2022 18:25 Відповісти
Саме Pegasus не дуже і потрібний
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23.03.2022 18:28 Відповісти
весь ANINYMOUS на нашому боці! Шо нам з тої ж-дви?!
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23.03.2022 18:52 Відповісти
С соседом идиотом уже ко всему готов..
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23.03.2022 18:06 Відповісти
А мы озаботимся ,и будем смотреть с пивом и чипсами,сцикуны
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23.03.2022 18:07 Відповісти
ми не знали..добре шо сказали
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23.03.2022 18:08 Відповісти
скорее всего это сигнал роCCии.
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23.03.2022 18:23 Відповісти
Ну і фіг з того, вони дістали зі своїми загрозами, Байден, НАТО повторяють те саме, не даючи відповіді, що робити нам...
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23.03.2022 18:08 Відповісти
Розберемося якось без вас козломордих
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23.03.2022 18:29 Відповісти
А що ти пропонуєш робити Заходу? Замість тебе іти воювати? Чи захід замість нас буде будувати ракети, поки ви будете ржати з відосіків одного клоуна?
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23.03.2022 18:41 Відповісти
то не спить
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23.03.2022 18:18 Відповісти
Ето наглядный пример всему миру чего стоят бумажки с гарантиями безопасности и ненападения, вместо ЯО
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23.03.2022 18:21 Відповісти
Заявления как и перед 24.02.2022. Зачем об этом говорить по открытым источникам???

Звучит как приглашение для врага. Еще 150 раз повтори что НАДО вмешиваться не будет. Чтобы уже наверняка.
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23.03.2022 18:22 Відповісти
Зброя масового(не невібиркового, а, саме, масового) знищення - хімзброя - страшний злочин проти людяності, навіть у другий світовій не застосовувалась. Світ, ООН повинні негайно відповісти, що робити з тими недобитими комуністами!
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23.03.2022 18:24 Відповісти
Наша українська влада нагадує мені мого знайомого, з яким я працював. 23-го лютого я був на роботі і сказав йому, що незабаром почнеться *******. 24-го числа, коли кацапи в'їбали ракетами, я його попередив, що нам прилетить також. Він сказав, що я перебільшую, що "всьо буіт нармальна" і що "Суми - самоє бєзопасноє мєсто". Позавчора нарешті зміг до нього додзвонитися. Перед тим, як він взяв слухавку, я почув робота, що щось прощебетав... польською мовою і я все зрозумів.
Питаю:
- Ну, как дєла? Путєшествуєш?
- Ну да... Я щас в Польше.
- Та ти шо! А как же "самоє бєзопасноє мєсто"?
- Ну, на тот момєнт Суми билі бєзопасним мєстом.
- Та ***** оні нє билі самим бєзопасним мєстом... ні тогда, ні сєйчас! Тут апріорі нє могло бить бєзопасно, начіная с 2014-го.

Декому доходить дуууже туго, а декому не доходить взагалі.
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23.03.2022 18:30 Відповісти
Все просто - визнати так звану РФ терористичною організацією, що підлягає знищенню.
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23.03.2022 18:33 Відповісти
И что? Озаботимся опять?
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23.03.2022 18:36 Відповісти
Меня это настораживает…Байден ещё в своих предположениях ,что касается действий раши-не ошибался…значит он «что то»знает,что не все знают..
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23.03.2022 18:38 Відповісти
звичайно знає! Бо Бго ізбґані ляльководи бідона й ***** вже все прорахували

Але нащадки Перунові і так їм вже всі плани поламали!

Не всремось!!! Все буде Україна!!!
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23.03.2022 19:00 Відповісти
не покладайте ніяких особливих надій на маріонеток ілюмінатів! Їх мета світове панування - і чим більше жертв - тим жирніший цимес.

Покладаємся лише на ЗСУ і Творця!!!
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23.03.2022 18:55 Відповісти
И тогда ваша озабоченность так вырастит, что её придётся ампутировать, как когда-то ампутировали ваши яйца?
Когда в США снова будет президент, который будет делать, а не мямлить?
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23.03.2022 19:11 Відповісти
***** може застосувати хімічну зброю. Це дійсно страшна зброя. А як він збирається її доставити до місця застосування? З кукурузників оббризкає територію України чи з пожежних літаків "Айджент Оранжем"? Інша справа, якщо хімзброю застосують диверсанти у закритому приміщенні, на кшталт секти Аум Синріке в Японії. Чи снарядами з хлором обстріляє наші позиції, як це було в Першу Світову війну? ***** тільки "новічком" здатен дверну ручку намазать або палоній в чай підсипать. Так проти диверсантів у нас є своя зброя - СБУ. Результат від можливої хімічної атаки буде локальним і жодним чином на результат нашої перемоги над ворогом не вплине. Навіть якби ***** вчинив техногенну катастрофу з допомогою хімічних речовин, що використовуються у промисловості, це його не врятує.
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23.03.2022 20:17 Відповісти
А ВЫ ЧТО !!!???
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23.03.2022 22:21 Відповісти
 
 