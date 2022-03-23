Швеция предоставит Украине дополнительно 5 тысяч гранатометов, - министр обороны Гультквист
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Швеция предоставит Украине дополнительно 5000 единиц противотанкового оружия для борьбы с российским вторжением.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Петер Гультквист, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Шведполское радио.
По словам министра, новый пакет военной поддержки также будет включать оборудование для разминирования.
Во второй половине дня финансовый комитет парламента Швеции обсудит новый пакет военной поддержки.
Швеция ранее уже послала Украине 5000 единиц противотанкового оружия, а также другую военную помощь.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция поставит Украине 5 тыс. единиц противотанкового оружия
Топ комментарии
+83 Dmitri 18251fb2
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+57 Шимус
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+47 Ksenia VB
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Пожалуйста, подождите...
дякуємо шведам !
наші хлоці вміють користуватись цими "плюшами Карлссонів" -
один постріл - один танк
"без дела" оружия в нормальном государстве не бывает - сам по США знаеш
Арчеры, конечно, - супер!
но что-они не зашли в мировой рынок вооружений - дорогая может быть.
но у нас же разработали свою "Богдану" - 80 км дальности !!!
если бы ее не "заасвальтировали" - сейчас не было бы обстрелов Чернигова и Харькова
численні відео про роботу нашої арти по колонам танків та іншого хламу просто дивують !
дай Бог щоб вистачило снарядів !
более 600 тыс
Одкровення!
будуть витиратись із лайкою "проклятий Бендера!"
не вірите ?
щойно:
ховать рашкова із України
бабушка голосить - проклятиє бендеровци, внука убілі !
про *****, який внучка командіровал, навіть і не подумали
плачу 1 бакс
also
be appreciated
По друге, про території, катування та вбивства це правда, але не впевнений, що на даний час ми спроможні зробити більше, ніж робимо, ми і так зупиняємо майже місяць і наносимо суттєві втрати 2-й армії світу. Йти в сліпу атаку і класти неймовірну кількість людей як робили радянські командири це очевидний і безрезультатний тупик, я вірю в Залужного.
По третє, я вважаю що паніка точно не допоможе, а точніше тільки нашкодить, і так було завжди, треба мати тверезий ум без пелени сумнівів, за нами правда і вихід тільки смиренно робити кожному свою справу.
В четверте, я ні кому в світі не бажаю опинитися на їх місті враховуючи і тебе, крім москалів, їм смерть та ганьба на десятиліття.
Вдалого дня, все буде Україна.
Сатана. Ваня, а може вона щас прийде, то ми їй Швецію зробимо?
Іван Опанасович. Яку це Швецію?
Сатана (спокусливо). Ну, хе… Це коли один вафлями годує, а другий в жопу ї...е!
Ото будуть робити москалям Швецію!