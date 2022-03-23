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Швеция предоставит Украине дополнительно 5 тысяч гранатометов, - министр обороны Гультквист

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

швеція

Швеция предоставит Украине дополнительно 5000 единиц противотанкового оружия для борьбы с российским вторжением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Петер Гультквист, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Шведполское радио.

По словам министра, новый пакет военной поддержки также будет включать оборудование для разминирования.

Во второй половине дня финансовый комитет парламента Швеции обсудит новый пакет военной поддержки.

Швеция ранее уже послала Украине 5000 единиц противотанкового оружия, а также другую военную помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция поставит Украине 5 тыс. единиц противотанкового оружия
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Топ комментарии
+83
спасибо. хорошее средство для декацапизации
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23.03.2022 19:13
+57
Шведское - знак качества 💪
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23.03.2022 19:14
+47
Давайте . Давайте. Все що можете
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23.03.2022 19:13
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спасибо. хорошее средство для декацапизации
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23.03.2022 19:13 Ответить
Шведам нравятся ролики Азова, где дырявят рашистские танки.
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23.03.2022 19:20 Ответить
а кому это может не нравится?
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23.03.2022 19:25 Ответить
Бурятам
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23.03.2022 19:27 Ответить
О-о-о-о-о- !!!!!!!!

дякуємо шведам !
наші хлоці вміють користуватись цими "плюшами Карлссонів" -
один постріл - один танк
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23.03.2022 19:39 Ответить
Давайте . Давайте. Все що можете
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23.03.2022 19:13 Ответить
Шведское - знак качества 💪
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23.03.2022 19:14 Ответить
Самоходные гаубицы "Archer" тоже не помешали бы.
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23.03.2022 19:27 Ответить
Система классная, но у шведской армии их всего 2 дивизиона.
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23.03.2022 19:30 Ответить
Ну так они там стоят без дела, а Украинцы бы их взяли на полевые испытания в реальных боевых условиях. Бесплатно, к обоюдной выгоде.
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23.03.2022 19:37 Ответить
Салям, Максе !

"без дела" оружия в нормальном государстве не бывает - сам по США знаеш
Арчеры, конечно, - супер!
но что-они не зашли в мировой рынок вооружений - дорогая может быть.
но у нас же разработали свою "Богдану" - 80 км дальности !!!
если бы ее не "заасвальтировали" - сейчас не было бы обстрелов Чернигова и Харькова
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23.03.2022 19:45 Ответить
Ва-Алейкум Селям, друже. Та хрен с ними, с "Арчерами",в ЗСУ своих гаубиц вполне хватает, вот боеприпасов бы побольше.
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23.03.2022 19:48 Ответить
таки да !
численні відео про роботу нашої арти по колонам танків та іншого хламу просто дивують !
дай Бог щоб вистачило снарядів !
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23.03.2022 20:25 Ответить
Если бы, да кабы во рту... . Сам знаешь что. Опираться нужно на то, что есть. А не заниматься беспродуктивным критиканством в военное время.
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23.03.2022 20:52 Ответить
Уявляю яку їм потім рекламу можна зробити ....
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23.03.2022 20:13 Ответить
АТ 4 мало не бывает. Спасибо друзья, за Карл Густав еще больше спасибо скажем).
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23.03.2022 19:14 Ответить
хорошая гармата
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23.03.2022 19:16 Ответить
там ещё шведская рпг новая себя уже хорошо показала- их ещё отгружают а карлы тоже вроде в номенклатуре поставок с тандемной бч
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23.03.2022 19:18 Ответить
США закупили 6000 АТ 4 для нас, все путем).
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23.03.2022 19:22 Ответить
Странный вопрос. ВСУ на первом месте, дальше по списку.
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23.03.2022 20:05 Ответить
Всего выпущено
более 600 тыс
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23.03.2022 19:56 Ответить
Спасибо Швеци!
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23.03.2022 19:15 Ответить
Шведам-респект...
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23.03.2022 19:15 Ответить
дякую Швеції,будь як Швеція не будь як Ізраїль
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23.03.2022 19:16 Ответить
Что-то на меня икота напала. - бурятский танкист, который едет на учения.
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23.03.2022 19:16 Ответить
Это те самые шведские nlaw или другие какие -нибудь ?
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23.03.2022 19:16 Ответить
и то и одноразовые русне гореть будет весело
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23.03.2022 19:20 Ответить
а камикадзе дроны будут еще? а то говорят беларуское мясо готовится на поставку - нужны шампуры..
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23.03.2022 19:32 Ответить
А вот ізраильским контрацептивам ми всё припомним
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23.03.2022 19:17 Ответить
Дуже цікава сторінка фейсбуку "ЕВРЕИ ЕВРЕЯМ О ЕВРЕЯХ".
Одкровення!
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23.03.2022 19:21 Ответить
а шо ві хатєлі?))))вони он в Мостиська Льв.Обл.в центрі міста Польовий госпіталь відкрили..ПОЛЬОВИЙ/назва то яка ого-го/ в центрі Мостиська..То майже на полі бою ,той польовий..тільки з іншої сторони кордону)))) Кажуть спасають людей..напевно там хіба шо ,зуби лікують
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23.03.2022 19:30 Ответить
І не факт що безкоштовно , якщо не з людей гроші напряму , то вже рахунок Україні виставили ((
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23.03.2022 20:16 Ответить
Невзоров в Ізраїлі виступав..то зімість запитання з залу йому поступила пропозиція--шоб той папірець з його помітками він залишив на память або продав
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23.03.2022 20:32 Ответить
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23.03.2022 19:17 Ответить
не допоможе !
будуть витиратись із лайкою "проклятий Бендера!"

не вірите ?
щойно:
ховать рашкова із України
бабушка голосить - проклятиє бендеровци, внука убілі !
про *****, який внучка командіровал, навіть і не подумали
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23.03.2022 20:31 Ответить
в них той самий колір, що і в нас. Дякую Швеція!!!
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23.03.2022 19:18 Ответить
Хорошая новость .
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23.03.2022 19:19 Ответить
Тепер з москви будуть грозить і шведу.
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23.03.2022 19:20 Ответить
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23.03.2022 19:24 Ответить
будемо сподіватися
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23.03.2022 19:25 Ответить
Охота становится всё интересней..
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23.03.2022 19:25 Ответить
якщо не важко- видайте нас всіх касабів що там у вас окопались
плачу 1 бакс
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23.03.2022 19:25 Ответить
Bofors L60-will
also
be appreciated
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23.03.2022 19:26 Ответить
Я, **** блть, дочекаюся вже зброю в теробороні коли-небудь?
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23.03.2022 19:26 Ответить
средство для депутинизации
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23.03.2022 19:33 Ответить
Не ссы в труссы,хрюсский,будет и тебе черенок от гранатомета....
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23.03.2022 19:42 Ответить
А навіщо теробороні Джавеліни ? ТрО попереду ЗСУ іде ?
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23.03.2022 20:19 Ответить
Спробуй перевести кількість гранатометів для початку в довжину лінії зіткненя та кордону України в пару тисяч км, плюс міста, резерви і т.д.
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23.03.2022 20:13 Ответить
Тому що в першу чергу забезпечуються тяжкими і складними системами регулярні підрозділи, які проходять злагодження і опанування нової техніки. Тероборона має інше призначення і тому має на своєму озброєнні легку і менш складну зброю. Але по мірі насичення зброєю основних сил і покращенню злагодженості тербатрів більш складна зброя буде поставлятися і туди. У нас тербатри теж максимум на даний час мають РПГ і теж не так давно отримали. Всьому свій час, не розводьте паніку, питання не туди спрямовуєте.
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23.03.2022 22:03 Ответить
По перше, вашою термінологією я Порохобот і ніколи не був прихильником Зеленського, мої пости на Цензорі знайти не тяжко. Але зараз не на часі роздувати внутрішньополітичні чвари, розбори після війни.
По друге, про території, катування та вбивства це правда, але не впевнений, що на даний час ми спроможні зробити більше, ніж робимо, ми і так зупиняємо майже місяць і наносимо суттєві втрати 2-й армії світу. Йти в сліпу атаку і класти неймовірну кількість людей як робили радянські командири це очевидний і безрезультатний тупик, я вірю в Залужного.
По третє, я вважаю що паніка точно не допоможе, а точніше тільки нашкодить, і так було завжди, треба мати тверезий ум без пелени сумнівів, за нами правда і вихід тільки смиренно робити кожному свою справу.
В четверте, я ні кому в світі не бажаю опинитися на їх місті враховуючи і тебе, крім москалів, їм смерть та ганьба на десятиліття.
Вдалого дня, все буде Україна.
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24.03.2022 08:48 Ответить
Кто ни будь объяснит мне зачем они эту инфу выкладывают в СМИ?
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23.03.2022 19:35 Ответить
Шоб ***** подражнить, а что?
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23.03.2022 19:38 Ответить
чтобы рашисты не только ссались, но и срались
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23.03.2022 19:41 Ответить
Нормально... Какая-то инфа вбрасывается специально для воя с болот, а какая-то передается тихим шепотом по защищенным каналам связи...
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23.03.2022 19:49 Ответить
Згадалося...
Сатана. Ваня, а може вона щас прийде, то ми їй Швецію зробимо?
Іван Опанасович. Яку це Швецію?
Сатана (спокусливо). Ну, хе… Це коли один вафлями годує, а другий в жопу ї...е!

Ото будуть робити москалям Швецію!
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23.03.2022 19:38 Ответить
Эх, на бы еще Арчеров дивизонов несколько ...
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23.03.2022 19:41 Ответить
Благаю, не тримайте на складах! ТерОбороні вони дуже потрібні!
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23.03.2022 19:44 Ответить
О! Карл Густав подъезжает! Густавами можно не только технику но кацапов в укрытиях дешево мочить! 800 метров штука стреляет! Подрыв на высоте над окопом врага и прочее. Супер!
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23.03.2022 19:46 Ответить
Дякуємо! Шведи - брати!
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23.03.2022 19:57 Ответить
Вот это дело... Спасибо Швеция! Спасибо всем кто помогает Украине!
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23.03.2022 20:00 Ответить
Пора б уже і Криму напрягтися.
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23.03.2022 20:03 Ответить
Оце дійсно гарна новина! Бо як ви думаю знаєте шо отой класний NLAW шо нам підкинули наші британські друзі є виробом шведських компаній і розробкою саме їх інженерів. А ще в них є просто чудовий гранатомет Carl Gustaf, він багаторазового використання і має файну лінійку підвидів *********** : від кумулятивного до скалково -фугасного👌👍
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23.03.2022 20:09 Ответить
шведы молодцы!
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23.03.2022 21:31 Ответить
Новая полтавская битва
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23.03.2022 23:03 Ответить
 
 