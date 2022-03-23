Швеція надасть Україні додатково 5 тисяч гранатометів, - міністр оборони Гультквіст
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Швеція надасть Україні додатково 5000 одиниць протитанкової зброї для боротьби із російським вторгненням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Петер Гультквіст, пише "Європейська правда" із посиланням на Шведське радіо.
За словами міністра, новий пакет військової підтримки також включатиме обладнання для розмінування.
У другій половині дня фінансовий комітет парламенту Швеції обговорить новий пакет воєнної підтримки.
Швеція раніше вже надіслала Україні 5000 одиниць протитанкової зброї, а також іншу військову допомогу.
Топ коментарі
+83 Dmitri 18251fb2
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+57 Шимус
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+47 Ksenia VB
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Будь ласка, зачекайте...
дякуємо шведам !
наші хлоці вміють користуватись цими "плюшами Карлссонів" -
один постріл - один танк
"без дела" оружия в нормальном государстве не бывает - сам по США знаеш
Арчеры, конечно, - супер!
но что-они не зашли в мировой рынок вооружений - дорогая может быть.
но у нас же разработали свою "Богдану" - 80 км дальности !!!
если бы ее не "заасвальтировали" - сейчас не было бы обстрелов Чернигова и Харькова
численні відео про роботу нашої арти по колонам танків та іншого хламу просто дивують !
дай Бог щоб вистачило снарядів !
более 600 тыс
Одкровення!
будуть витиратись із лайкою "проклятий Бендера!"
не вірите ?
щойно:
ховать рашкова із України
бабушка голосить - проклятиє бендеровци, внука убілі !
про *****, який внучка командіровал, навіть і не подумали
плачу 1 бакс
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be appreciated
По друге, про території, катування та вбивства це правда, але не впевнений, що на даний час ми спроможні зробити більше, ніж робимо, ми і так зупиняємо майже місяць і наносимо суттєві втрати 2-й армії світу. Йти в сліпу атаку і класти неймовірну кількість людей як робили радянські командири це очевидний і безрезультатний тупик, я вірю в Залужного.
По третє, я вважаю що паніка точно не допоможе, а точніше тільки нашкодить, і так було завжди, треба мати тверезий ум без пелени сумнівів, за нами правда і вихід тільки смиренно робити кожному свою справу.
В четверте, я ні кому в світі не бажаю опинитися на їх місті враховуючи і тебе, крім москалів, їм смерть та ганьба на десятиліття.
Вдалого дня, все буде Україна.
Сатана. Ваня, а може вона щас прийде, то ми їй Швецію зробимо?
Іван Опанасович. Яку це Швецію?
Сатана (спокусливо). Ну, хе… Це коли один вафлями годує, а другий в жопу ї...е!
Ото будуть робити москалям Швецію!