Швеція надасть Україні додатково 5 тисяч гранатометів, - міністр оборони Гультквіст

Швеція надасть Україні додатково 5000 одиниць протитанкової зброї для боротьби із російським вторгненням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Петер Гультквіст, пише "Європейська правда" із посиланням на Шведське радіо.

За словами міністра, новий пакет військової підтримки також включатиме обладнання для розмінування.

У другій половині дня фінансовий комітет парламенту Швеції обговорить новий пакет воєнної підтримки.

Швеція раніше вже надіслала Україні 5000 одиниць протитанкової зброї, а також іншу військову допомогу.

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