НАТО усилит помощь Украине, но войска не будут отправлять, - Столтенберг

НАТО увеличит военную помощь Украине для противостояния российской агрессии, но Альянс не будет посылать свои войска в Украину.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение последнего месяца союзники нарастили военную поддержку, оказали противотанковое оружие и противовоздушные системы, дроны, горючее и боеприпасы, а также финансовую помощь, приняли у себя миллионы беженцев. Завтра, как я ожидаю, союзники согласятся на выделение дополнительной поддержки, включая помощь в сфере кибернетической безопасности, а также оборудования, которое должно помочь Украине в защите против химических, биологических, радиологических и ядерных угроз", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналистов об отношении к идее направления в Украину миротворцев НАТО или созданию коалиции союзников, которые могли бы действовать в Украине отдельно от Альянса, Столтенберг опроверг такие возможности.

По словам Столтенберга, НАТО не является стороной конфликта.

"Важно предотвратить превращение этого конфликта в полномасштабную войну между НАТО и россией. Поэтому это было очень четкое послание от союзников по НАТО – мы не будем направлять свои войска в Украину", – добавил генсек Альянса.

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