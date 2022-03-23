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НАТО усилит помощь Украине, но войска не будут отправлять, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

нато,столтенберг

НАТО увеличит военную помощь Украине для противостояния российской агрессии, но Альянс не будет посылать свои войска в Украину.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение последнего месяца союзники нарастили военную поддержку, оказали противотанковое оружие и противовоздушные системы, дроны, горючее и боеприпасы, а также финансовую помощь, приняли у себя миллионы беженцев. Завтра, как я ожидаю, союзники согласятся на выделение дополнительной поддержки, включая помощь в сфере кибернетической безопасности, а также оборудования, которое должно помочь Украине в защите против химических, биологических, радиологических и ядерных угроз", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналистов об отношении к идее направления в Украину миротворцев НАТО или созданию коалиции союзников, которые могли бы действовать в Украине отдельно от Альянса, Столтенберг опроверг такие возможности.

По словам Столтенберга, НАТО не является стороной конфликта.

"Важно предотвратить превращение этого конфликта в полномасштабную войну между НАТО и россией. Поэтому это было очень четкое послание от союзников по НАТО – мы не будем направлять свои войска в Украину", – добавил генсек Альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО призывает Беларусь прекратить поддерживать агрессию России против Украины
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Топ комментарии
+17
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23.03.2022 19:26
+15
зброя нам потрібна. далі ми і без їхніх військ таким піндюлей вломимо......
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23.03.2022 19:28
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23.03.2022 19:26 Ответить
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

·
43 мин



Одним з ключових питань на зустрічі НАТО, крім надання Україні зброї від ядерної, хімічної та іншої важкої атаки (аж цікаво), буде КНР.
НАТО та союзники звинувачують Пекін у політичній підтримці Кремля, і топ-фейках (про що я розповідав).
Буде й закрита зустріч з Японією ще.
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23.03.2022 19:28 Ответить
Що, невже висловлять _максимальну_ стурбованість Китаю, та дуже-дуже попросять більше не підтримувати рашиста? Оце так да, оце так робота оборонного блоку.
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23.03.2022 19:30 Ответить
shto to mutjat ani tam v tihuju
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23.03.2022 19:30 Ответить
Одним з ключових питань на зустрічі НАТО, крім надання Україні зброї від ядерної, хімічної та іншої важкої атаки (аж цікаво), буде КНР.

Засобів захисту,а не зброї.
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23.03.2022 19:34 Ответить
зброя нам потрібна. далі ми і без їхніх військ таким піндюлей вломимо......
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23.03.2022 19:28 Ответить
"Дайте нам зброю, решту ми зробимо самі !"
Сер Уінстон Черчиль
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23.03.2022 19:36 Ответить
Послухайте! https://www.facebook.com/idealistmedia/videos/485589186578753/
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23.03.2022 19:29 Ответить
ти зброю давай а там хоч раком голий в мацкву прилети
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23.03.2022 19:31 Ответить
еще канистру соляры подгоните? да вы прям сверхблок, ваша щедрость не имеет границ
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23.03.2022 19:32 Ответить
Ну не будете і не будете.

Для чого по 10 раз на день про це нагадувати?
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23.03.2022 19:32 Ответить
"допомогли тим що прийняли біженців" - що він меле, чим він хвалиться, себто і біженців могли не приймати, це що представник цивілізації ?
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23.03.2022 19:33 Ответить
Ну формально да, они могли занять такую же позицию, как Китай, типа разбирайтесь там между собой сами. Не думаю, что Китай принимает украинских беженцев
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23.03.2022 19:52 Ответить
як військові НАТО допомагають приймати біженців, буквально - от як ?
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23.03.2022 19:35 Ответить
NATO - это военно-политический блок.
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23.03.2022 19:53 Ответить
обладнання, яке має допомогти Україні у захисті проти хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз

Що ж то за обладнання таке, прям тіряюсь в догадках
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23.03.2022 19:35 Ответить
Протигази і таблетки з йодом.
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23.03.2022 19:39 Ответить
Це не обладнання. Протигази - це засоби індивідуального захисту, а таблетки з йодом, взагалі - препарати.
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23.03.2022 21:46 Ответить
Самая серливая организация!!!!! Что ещё должно случиться чтобы вы своими жопами начали шевелить!!!!!
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23.03.2022 19:36 Ответить
Настав час поділити світ по-новому. Не Захід з Японією це почав - та Заходу з Японією з цим доведеться розібратися.
На місті рашки має утворитися 10-15 окремих держав з умовою повної демілітаризації. Перші 10 років влада в цих державах має контролюватися ставлениками країн Заходу і Японії
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23.03.2022 19:37 Ответить
Навіщо цей офісний щур постійно повторяє цю мантру? Він себе так заспокоює чи думає ***** так заспокоїть? Найбільше репутаційних втрат у нАТО саме із-за столтенберга,який постійно виглядає обісраним,і мямле одне і теж, а коли його запитують про Україну, то він стає так жалюгідно виглядати що це просто гидко. Ось до чого доводить коли на такі посади обирають не війскових, а якихось офісних недорозумінь які і зброю в руках не тримали.
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23.03.2022 19:37 Ответить
Його зовнішній вигляд не вселяє поваги.

Без образ, та на такій посаді має бути більш жорстка і більш брутальна особистість.
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23.03.2022 19:42 Ответить
Следующим ген секом НАТО будет Зеленский. Очень брутальный мужчина!!! А его замом будет Ермак
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23.03.2022 19:50 Ответить
Оружие дальнего действия! Кацапы в ближние столкновения идти не будут. Они хотят безнаказанно бомбить и разрушать города.
По этому нужны ракеты способные разбивать их группировки, авиация.
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23.03.2022 19:37 Ответить
нато как то обосралось по полной. пока оружие поставляют отдельные страны, даже не члены наты.
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23.03.2022 19:37 Ответить
0 днів з моменту як Столтенберг плазував перед Рашкою.
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23.03.2022 19:39 Ответить
Позорники вы серливые а не НАТО ...
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23.03.2022 19:41 Ответить
Достаточно шт 10 ядерных зарядов сред мощности и современные их носители...
Как видите нам много не надо....
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23.03.2022 19:46 Ответить
Ребята, ЗРК средней дальности нужны....... много........, а не ваши солдаты. Потом можете распускать НАТО с чистой совестью, 4 страны справятся.
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23.03.2022 19:46 Ответить
Ты, *******, тогда уже добавь, что что бы ***** ни использовало против Украины - биологическое, химическое, ядерное оружие - НАТО всё равно не вмешается!
Повторяя с таким завидным упорством, что НАТО боится воевать против россии, эти гниды всё больше провоцируют и развязывают ***** руки.

Может, Подоляк и Арестович проплатили Столтенберга, чтобы он сделал отличную антирекламу НАТО для украинцев? Договорятся эти евнухи из НАТО, что ***** угрозами применения ЯО заставит их сначала снять санкции, а потом и выгнать из НАТО прибалтов и поляков. Какое же дебильное время довелось застать...
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23.03.2022 19:49 Ответить
Ну, ти, підріла, мрійник! Твоє ***** не буде використовувати проти України ядерне озброєння, воно його використає проти країни НАТО, а НАТО потім використає своє проти московіі і фсьо!
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23.03.2022 20:18 Ответить
То усьо фігня у порівнянні з тим, що наш Порох вбив та з'їв рідного брата.

Працюєте боти не на життя, а на смерть!
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23.03.2022 20:01 Ответить
"Тож це було дуже чітке послання від союзників по НАТО - ми не будемо направляти свої війська в Україну"

Кстати, а знаете, кому это послание? ПОЛЬШЕ! Польша же хотела инициировать отправку миротворцев НАТО в Украину. Это "послание", чтобы Польша завтра и не рыпалась на саммите НАТО с этим вопросом.
Столтенберг, конечно - просто пресс-секретарь по сути Байдена, потому можно так не обкладывать буями Столтенберга, это - позиция Байдена и сильнейших стран НАТО.
Байден - это позор Соединённых Штатов, так опустить имидж сильнейшей страны в мире - это надо постараться.
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23.03.2022 19:55 Ответить
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23.03.2022 19:59 Ответить
Україні не потрібні чужі війська, потрібна ******* ЗБРОЯ і багато, багато.
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23.03.2022 20:03 Ответить
Смотрите ***** не надорвитесь помогая
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23.03.2022 20:03 Ответить
Хоть так, мальчики-ссыкунчики.
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23.03.2022 20:07 Ответить
Да поняли уже это поняли. Что по 20 раз повторять то?
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23.03.2022 20:19 Ответить
ну какие же они трусливые? причина войны в их трусости и непоследовательности.
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23.03.2022 20:24 Ответить
Потрібна серьозна зброя,воювати ми самі вміємо!
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23.03.2022 20:51 Ответить
Лохи-шо тут скажешь, правильно Путин это заценит
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23.03.2022 22:23 Ответить
Не время раздоров в Украине, но почему Зе команда за два года не хрена не выделил на вооружение армии? Почему значительную часть бюджета,, закопал,, и роздал друзьям через тендеры ., Сколько денег отдал папе- Коломойскому? Понятно, что сейчас и один патрон и один танк ,, за счастье,, Сейчас он ,, мегагерой,,нужно помнить , что он хороший актёр..К нему есть много вопросов. Пусть Бог нам помогает и даёт победу над зверосвинособаками - людоедами.
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03.04.2022 17:17 Ответить
 
 