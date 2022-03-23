НАТО усилит помощь Украине, но войска не будут отправлять, - Столтенберг
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НАТО увеличит военную помощь Украине для противостояния российской агрессии, но Альянс не будет посылать свои войска в Украину.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В течение последнего месяца союзники нарастили военную поддержку, оказали противотанковое оружие и противовоздушные системы, дроны, горючее и боеприпасы, а также финансовую помощь, приняли у себя миллионы беженцев. Завтра, как я ожидаю, союзники согласятся на выделение дополнительной поддержки, включая помощь в сфере кибернетической безопасности, а также оборудования, которое должно помочь Украине в защите против химических, биологических, радиологических и ядерных угроз", - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос журналистов об отношении к идее направления в Украину миротворцев НАТО или созданию коалиции союзников, которые могли бы действовать в Украине отдельно от Альянса, Столтенберг опроверг такие возможности.
По словам Столтенберга, НАТО не является стороной конфликта.
"Важно предотвратить превращение этого конфликта в полномасштабную войну между НАТО и россией. Поэтому это было очень четкое послание от союзников по НАТО – мы не будем направлять свои войска в Украину", – добавил генсек Альянса.
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Одним з ключових питань на зустрічі НАТО, крім надання Україні зброї від ядерної, хімічної та іншої важкої атаки (аж цікаво), буде КНР.
НАТО та союзники звинувачують Пекін у політичній підтримці Кремля, і топ-фейках (про що я розповідав).
Буде й закрита зустріч з Японією ще.
Засобів захисту,а не зброї.
Сер Уінстон Черчиль
Для чого по 10 раз на день про це нагадувати?
Що ж то за обладнання таке, прям тіряюсь в догадках
На місті рашки має утворитися 10-15 окремих держав з умовою повної демілітаризації. Перші 10 років влада в цих державах має контролюватися ставлениками країн Заходу і Японії
Без образ, та на такій посаді має бути більш жорстка і більш брутальна особистість.
По этому нужны ракеты способные разбивать их группировки, авиация.
Как видите нам много не надо....
Повторяя с таким завидным упорством, что НАТО боится воевать против россии, эти гниды всё больше провоцируют и развязывают ***** руки.
Может, Подоляк и Арестович проплатили Столтенберга, чтобы он сделал отличную антирекламу НАТО для украинцев? Договорятся эти евнухи из НАТО, что ***** угрозами применения ЯО заставит их сначала снять санкции, а потом и выгнать из НАТО прибалтов и поляков. Какое же дебильное время довелось застать...
Працюєте боти не на життя, а на смерть!
Кстати, а знаете, кому это послание? ПОЛЬШЕ! Польша же хотела инициировать отправку миротворцев НАТО в Украину. Это "послание", чтобы Польша завтра и не рыпалась на саммите НАТО с этим вопросом.
Столтенберг, конечно - просто пресс-секретарь по сути Байдена, потому можно так не обкладывать буями Столтенберга, это - позиция Байдена и сильнейших стран НАТО.
Байден - это позор Соединённых Штатов, так опустить имидж сильнейшей страны в мире - это надо постараться.