УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8761 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
8 021 52
війна (56444) НАТО (5132) Столтенберг Єнс (1343)

НАТО посилить допомогу Україні, але війська не відправлятиме, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

нато,столтенберг

НАТО збільшить військову допомогу Україні для протистояння російській агресії, але Альянс не надсилатиме свої війська в Україну.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом останнього місяця союзники наростили військову підтримку, надали протитанкову зброю та протиповітряні системи, дрони, пальне та боєприпаси, а також фінансову допомогу, прийняли у себе мільйони біженців. Завтра, як я очікую, союзники погодяться на виділення додаткової підтримки, включаючи допомогу у сфері кібернетичної безпеки, а також обладнання, яке має допомогти Україні у захисті проти хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання журналістів про ставлення до ідеї направлення в Україну миротворців НАТО або до створення коаліції союзників, які могли б діяти в Україні окремо від Альянсу, Столтенберг заперечив такі можливості.

За словами Столтенберга, НАТО не є стороною конфлікту.

"Важливо запобігти перетворенню цього конфлікту на повномасштабну війну між НАТО і росією. Тож це було дуже чітке послання від союзників по НАТО - ми не будемо направляти свої війська в Україну", - додав генсек Альянсу.

Також читайте: НАТО закликає Білорусь припинити підтримувати агресію Росії проти України

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
23.03.2022 19:26
+15
зброя нам потрібна. далі ми і без їхніх військ таким піндюлей вломимо......
показати весь коментар
23.03.2022 19:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
23.03.2022 19:26 Відповісти
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

·
43 мин



Одним з ключових питань на зустрічі НАТО, крім надання Україні зброї від ядерної, хімічної та іншої важкої атаки (аж цікаво), буде КНР.
НАТО та союзники звинувачують Пекін у політичній підтримці Кремля, і топ-фейках (про що я розповідав).
Буде й закрита зустріч з Японією ще.
показати весь коментар
23.03.2022 19:28 Відповісти
Що, невже висловлять _максимальну_ стурбованість Китаю, та дуже-дуже попросять більше не підтримувати рашиста? Оце так да, оце так робота оборонного блоку.
показати весь коментар
23.03.2022 19:30 Відповісти
shto to mutjat ani tam v tihuju
показати весь коментар
23.03.2022 19:30 Відповісти
Одним з ключових питань на зустрічі НАТО, крім надання Україні зброї від ядерної, хімічної та іншої важкої атаки (аж цікаво), буде КНР.

Засобів захисту,а не зброї.
показати весь коментар
23.03.2022 19:34 Відповісти
зброя нам потрібна. далі ми і без їхніх військ таким піндюлей вломимо......
показати весь коментар
23.03.2022 19:28 Відповісти
"Дайте нам зброю, решту ми зробимо самі !"
Сер Уінстон Черчиль
показати весь коментар
23.03.2022 19:36 Відповісти
Послухайте! https://www.facebook.com/idealistmedia/videos/485589186578753/
показати весь коментар
23.03.2022 19:29 Відповісти
ти зброю давай а там хоч раком голий в мацкву прилети
показати весь коментар
23.03.2022 19:31 Відповісти
еще канистру соляры подгоните? да вы прям сверхблок, ваша щедрость не имеет границ
показати весь коментар
23.03.2022 19:32 Відповісти
Ну не будете і не будете.

Для чого по 10 раз на день про це нагадувати?
показати весь коментар
23.03.2022 19:32 Відповісти
"допомогли тим що прийняли біженців" - що він меле, чим він хвалиться, себто і біженців могли не приймати, це що представник цивілізації ?
показати весь коментар
23.03.2022 19:33 Відповісти
Ну формально да, они могли занять такую же позицию, как Китай, типа разбирайтесь там между собой сами. Не думаю, что Китай принимает украинских беженцев
показати весь коментар
23.03.2022 19:52 Відповісти
як військові НАТО допомагають приймати біженців, буквально - от як ?
показати весь коментар
23.03.2022 19:35 Відповісти
NATO - это военно-политический блок.
показати весь коментар
23.03.2022 19:53 Відповісти
обладнання, яке має допомогти Україні у захисті проти хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз

Що ж то за обладнання таке, прям тіряюсь в догадках
показати весь коментар
23.03.2022 19:35 Відповісти
Протигази і таблетки з йодом.
показати весь коментар
23.03.2022 19:39 Відповісти
Це не обладнання. Протигази - це засоби індивідуального захисту, а таблетки з йодом, взагалі - препарати.
показати весь коментар
23.03.2022 21:46 Відповісти
Самая серливая организация!!!!! Что ещё должно случиться чтобы вы своими жопами начали шевелить!!!!!
показати весь коментар
23.03.2022 19:36 Відповісти
Настав час поділити світ по-новому. Не Захід з Японією це почав - та Заходу з Японією з цим доведеться розібратися.
На місті рашки має утворитися 10-15 окремих держав з умовою повної демілітаризації. Перші 10 років влада в цих державах має контролюватися ставлениками країн Заходу і Японії
показати весь коментар
23.03.2022 19:37 Відповісти
Навіщо цей офісний щур постійно повторяє цю мантру? Він себе так заспокоює чи думає ***** так заспокоїть? Найбільше репутаційних втрат у нАТО саме із-за столтенберга,який постійно виглядає обісраним,і мямле одне і теж, а коли його запитують про Україну, то він стає так жалюгідно виглядати що це просто гидко. Ось до чого доводить коли на такі посади обирають не війскових, а якихось офісних недорозумінь які і зброю в руках не тримали.
показати весь коментар
23.03.2022 19:37 Відповісти
Його зовнішній вигляд не вселяє поваги.

Без образ, та на такій посаді має бути більш жорстка і більш брутальна особистість.
показати весь коментар
23.03.2022 19:42 Відповісти
Следующим ген секом НАТО будет Зеленский. Очень брутальный мужчина!!! А его замом будет Ермак
показати весь коментар
23.03.2022 19:50 Відповісти
Оружие дальнего действия! Кацапы в ближние столкновения идти не будут. Они хотят безнаказанно бомбить и разрушать города.
По этому нужны ракеты способные разбивать их группировки, авиация.
показати весь коментар
23.03.2022 19:37 Відповісти
нато как то обосралось по полной. пока оружие поставляют отдельные страны, даже не члены наты.
показати весь коментар
23.03.2022 19:37 Відповісти
0 днів з моменту як Столтенберг плазував перед Рашкою.
показати весь коментар
23.03.2022 19:39 Відповісти
Позорники вы серливые а не НАТО ...
показати весь коментар
23.03.2022 19:41 Відповісти
Достаточно шт 10 ядерных зарядов сред мощности и современные их носители...
Как видите нам много не надо....
показати весь коментар
23.03.2022 19:46 Відповісти
Ребята, ЗРК средней дальности нужны....... много........, а не ваши солдаты. Потом можете распускать НАТО с чистой совестью, 4 страны справятся.
показати весь коментар
23.03.2022 19:46 Відповісти
Ты, *******, тогда уже добавь, что что бы ***** ни использовало против Украины - биологическое, химическое, ядерное оружие - НАТО всё равно не вмешается!
Повторяя с таким завидным упорством, что НАТО боится воевать против россии, эти гниды всё больше провоцируют и развязывают ***** руки.

Может, Подоляк и Арестович проплатили Столтенберга, чтобы он сделал отличную антирекламу НАТО для украинцев? Договорятся эти евнухи из НАТО, что ***** угрозами применения ЯО заставит их сначала снять санкции, а потом и выгнать из НАТО прибалтов и поляков. Какое же дебильное время довелось застать...
показати весь коментар
23.03.2022 19:49 Відповісти
Ну, ти, підріла, мрійник! Твоє ***** не буде використовувати проти України ядерне озброєння, воно його використає проти країни НАТО, а НАТО потім використає своє проти московіі і фсьо!
показати весь коментар
23.03.2022 20:18 Відповісти
То усьо фігня у порівнянні з тим, що наш Порох вбив та з'їв рідного брата.

Працюєте боти не на життя, а на смерть!
показати весь коментар
23.03.2022 20:01 Відповісти
"Тож це було дуже чітке послання від союзників по НАТО - ми не будемо направляти свої війська в Україну"

Кстати, а знаете, кому это послание? ПОЛЬШЕ! Польша же хотела инициировать отправку миротворцев НАТО в Украину. Это "послание", чтобы Польша завтра и не рыпалась на саммите НАТО с этим вопросом.
Столтенберг, конечно - просто пресс-секретарь по сути Байдена, потому можно так не обкладывать буями Столтенберга, это - позиция Байдена и сильнейших стран НАТО.
Байден - это позор Соединённых Штатов, так опустить имидж сильнейшей страны в мире - это надо постараться.
показати весь коментар
23.03.2022 19:55 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2022 19:59 Відповісти
Україні не потрібні чужі війська, потрібна ******* ЗБРОЯ і багато, багато.
показати весь коментар
23.03.2022 20:03 Відповісти
Смотрите ***** не надорвитесь помогая
показати весь коментар
23.03.2022 20:03 Відповісти
Хоть так, мальчики-ссыкунчики.
показати весь коментар
23.03.2022 20:07 Відповісти
Да поняли уже это поняли. Что по 20 раз повторять то?
показати весь коментар
23.03.2022 20:19 Відповісти
ну какие же они трусливые? причина войны в их трусости и непоследовательности.
показати весь коментар
23.03.2022 20:24 Відповісти
Потрібна серьозна зброя,воювати ми самі вміємо!
показати весь коментар
23.03.2022 20:51 Відповісти
Лохи-шо тут скажешь, правильно Путин это заценит
показати весь коментар
23.03.2022 22:23 Відповісти
Не время раздоров в Украине, но почему Зе команда за два года не хрена не выделил на вооружение армии? Почему значительную часть бюджета,, закопал,, и роздал друзьям через тендеры ., Сколько денег отдал папе- Коломойскому? Понятно, что сейчас и один патрон и один танк ,, за счастье,, Сейчас он ,, мегагерой,,нужно помнить , что он хороший актёр..К нему есть много вопросов. Пусть Бог нам помогает и даёт победу над зверосвинособаками - людоедами.
показати весь коментар
03.04.2022 17:17 Відповісти
 
 