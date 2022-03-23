НАТО посилить допомогу Україні, але війська не відправлятиме, - Столтенберг
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НАТО збільшить військову допомогу Україні для протистояння російській агресії, але Альянс не надсилатиме свої війська в Україну.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Протягом останнього місяця союзники наростили військову підтримку, надали протитанкову зброю та протиповітряні системи, дрони, пальне та боєприпаси, а також фінансову допомогу, прийняли у себе мільйони біженців. Завтра, як я очікую, союзники погодяться на виділення додаткової підтримки, включаючи допомогу у сфері кібернетичної безпеки, а також обладнання, яке має допомогти Україні у захисті проти хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз", - наголосив він.
Відповідаючи на запитання журналістів про ставлення до ідеї направлення в Україну миротворців НАТО або до створення коаліції союзників, які могли б діяти в Україні окремо від Альянсу, Столтенберг заперечив такі можливості.
За словами Столтенберга, НАТО не є стороною конфлікту.
"Важливо запобігти перетворенню цього конфлікту на повномасштабну війну між НАТО і росією. Тож це було дуже чітке послання від союзників по НАТО - ми не будемо направляти свої війська в Україну", - додав генсек Альянсу.
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Одним з ключових питань на зустрічі НАТО, крім надання Україні зброї від ядерної, хімічної та іншої важкої атаки (аж цікаво), буде КНР.
НАТО та союзники звинувачують Пекін у політичній підтримці Кремля, і топ-фейках (про що я розповідав).
Буде й закрита зустріч з Японією ще.
Засобів захисту,а не зброї.
Сер Уінстон Черчиль
Для чого по 10 раз на день про це нагадувати?
Що ж то за обладнання таке, прям тіряюсь в догадках
На місті рашки має утворитися 10-15 окремих держав з умовою повної демілітаризації. Перші 10 років влада в цих державах має контролюватися ставлениками країн Заходу і Японії
Без образ, та на такій посаді має бути більш жорстка і більш брутальна особистість.
По этому нужны ракеты способные разбивать их группировки, авиация.
Как видите нам много не надо....
Повторяя с таким завидным упорством, что НАТО боится воевать против россии, эти гниды всё больше провоцируют и развязывают ***** руки.
Может, Подоляк и Арестович проплатили Столтенберга, чтобы он сделал отличную антирекламу НАТО для украинцев? Договорятся эти евнухи из НАТО, что ***** угрозами применения ЯО заставит их сначала снять санкции, а потом и выгнать из НАТО прибалтов и поляков. Какое же дебильное время довелось застать...
Працюєте боти не на життя, а на смерть!
Кстати, а знаете, кому это послание? ПОЛЬШЕ! Польша же хотела инициировать отправку миротворцев НАТО в Украину. Это "послание", чтобы Польша завтра и не рыпалась на саммите НАТО с этим вопросом.
Столтенберг, конечно - просто пресс-секретарь по сути Байдена, потому можно так не обкладывать буями Столтенберга, это - позиция Байдена и сильнейших стран НАТО.
Байден - это позор Соединённых Штатов, так опустить имидж сильнейшей страны в мире - это надо постараться.