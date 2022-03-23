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Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против Абрамовича, - WSJ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский попросил Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха Романа Абрамовича.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский во время недавнего телефонного разговора посоветовал президенту Байдену подождать с санкциями против Абрамовича, поскольку он может оказаться важным посредником с Россией в содействии мирным переговорам, отмечает издание.

"Мы не собираемся зачитывать приватные разговоры между президентом Байденом и президентом Зеленским", - заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

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Топ комментарии
+127
Зеля,якщо це правда,то ти зрадник та ідіот!
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23.03.2022 20:15
+81
абрямович откатил дерьмаку? противно как-то...
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23.03.2022 20:16
+77
ОГО Курво... Абрамович то прямий гаманець *****. вАлодя, що ти **** робиш
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23.03.2022 20:17
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Страница 3 из 3
Знову побачив мир у очах?
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23.03.2022 21:17 Ответить
Вот и вскрылась концерва
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23.03.2022 21:26 Ответить
Дайте йому вже Нобелівську премію миру для євреїв, може й війна одразу закінчиться.
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23.03.2022 21:27 Ответить
Сразу спомнил Ильфа и Петрова: "В помещении клуба «Картонажник» состоится лекция на тему: «Плодотворная дебютная идея» и Сеанс одновременной игры в шахматы на 160 досках гроссмейстера О. Бендера."
Может ЗЕ устал и его пора отправить отдохнуть в Буковль?
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23.03.2022 21:27 Ответить
абрам був одним з найголовніших, хто привів пукіна до влади! тепер абрам хай платить ПОВНІСТЮ!!!
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23.03.2022 21:28 Ответить
МОЖЕ ВБРОС? до чого тут абрамовіч і чому він повинен бути посередником?
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23.03.2022 21:28 Ответить
Нажаль, не вброс. Вам треба було пильніше спостерігать за новинами:

28 ФЕВРАЛЯ 2022. Миллиардер Роман Абрамович по просьбе Украины находится в Беларуси для помощи в переговорах между Украиной и РФ в рамках усилий по прекращению войны.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что российский миллиардер, имеющий тесные связи с еврейскими общинами Украины и России, по просьбе властей Украины находится в Беларуси для оказания помощи в переговорах. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/02/28/682970/
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23.03.2022 21:36 Ответить
...і щось не віриться, що єврейські мільярдери аж ніяк не впливають на політику Ізраїля.
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23.03.2022 21:43 Ответить
зрозуміло. жах
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23.03.2022 22:05 Ответить
А чого в тебе весь текст російською, і лише одне слово "Зрада" українською ?
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23.03.2022 21:35 Ответить
Слова "зрада" и "перемога" уже вошли в русский язык. По крайней мере все русские их понимают без перевода.
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24.03.2022 05:41 Ответить
Доки керівництво України не буде очіщене від кремлівських агентів, ні про який втуп в НАТО, ні про допомогу більш ******** озброєнням треба забути!
Тільки Стінгери, давно зняті з виробницва, та розсекречені, шо ще афганським душманам передавали 20 років тому нам довірють. Але й за те треба дякувати. Бо навіть Стугни власного виробницва кишенькові фірми влади відправляли в Африку на протязі 8-ми років війни.
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23.03.2022 21:31 Ответить
Ворон ворону око не виклює, так і юда - юді теж.
Їм головне зберегти бабки, а ось Україна та її
доля для них на другому плані.
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23.03.2022 21:34 Ответить
Просто Зєлєнскій виконує закон "Про протидію та запобігання антисемітизму".
Або прохання свого Папи Карла.
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23.03.2022 21:37 Ответить
На Армию у него времени не было, а тут прямо побежал просить за одного их главных ********** кошельков. А сколького мы еще не знаем про ****** и его команду....

Это жопа...
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23.03.2022 21:46 Ответить
А ще хай про кореша Кіркорова попіклується, чому тільки про Абрамовіча і Рабіновіча переживає?
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23.03.2022 23:34 Ответить
Зе гаденыш.
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23.03.2022 21:46 Ответить
Це не новина та дуже м'яко сказано... А в цілому піаніст "напрацював" вже досить на 111-ту статтю.
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23.03.2022 23:37 Ответить
Спасибо США , что слили информацию о Зе .
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23.03.2022 21:48 Ответить
А чи Ви вже забули про Оман, "вагнергейт", недофінансування ЗСУ на 70%? Чи Ви тільки про т.з. "велике будівництво" пам'ятаєте?
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23.03.2022 23:41 Ответить
Ну що, любітєлі Зе? Какая разніца або хуже нє будєт? Поки гинули та гинуть наші хлопці, захищаючи Україну, деякі мразоти ліпили з Зе "гєроя". А воно було малоросом, малоросом і здохне, я вже мовчу про іудєйське походження.
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23.03.2022 21:50 Ответить
и почему я не удивлен?
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23.03.2022 21:51 Ответить
Кончене буратіно озвучее все що підкидають їому посіпаки, дерьмак з шоблою, треба на блазні, хоч разок ще рубануть бабла
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23.03.2022 21:59 Ответить
Зєля, та ну *** твою мать! Що за чергові мутки!? Абрамович тримає ********** гроші, проти нього санкції потрібні в першу чергу. Кошти відібрать та на армію направить. Шо ***** за ***** знову?
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23.03.2022 22:06 Ответить
Риторичне питання...
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23.03.2022 22:40 Ответить
Какой кошмар! А потом " почему мы ещё не в НАТО?!!" Зашквар конкретный
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23.03.2022 22:07 Ответить
Он что окончательно *****..я?
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23.03.2022 22:08 Ответить
Судячи зі всього, Зеленського просили із Ізраїлю. Але яким треба бути, щоб знову повестися на це.
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23.03.2022 22:14 Ответить
У цій війні не повинні страждати євреї. В Ізраїлі за одного єврейського солдата міняють на 300 палестинських бойовиків.
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23.03.2022 22:15 Ответить
зрадник зелений!
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23.03.2022 22:16 Ответить
Kavkaz Center


@newkc14

·
1 мин



WSJ: Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против Абрамовича. Якобы путинский вор содействует в переговорах. Всем известно, что Абрамович держатель путинского общака. Обращение Зеленского - это фактически просьба к США не трогать деньги Путина. Это маразм или что хуже?
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23.03.2022 22:23 Ответить
Или политика и вбивание клина между олигархами и Путиным. Мне кажется, что это очевидно. А "общак" Путина явно давно уже не у олигархов: для этого у ***** слишком большая паранойя.
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23.03.2022 22:25 Ответить
Зелена сопля
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23.03.2022 22:26 Ответить
немає чого тут цю інфу обмірковувати. Я в це не дуже вірю, але якщо попросив, значить так треба. Хто на верховного головнокомандувача котить бочку під час війни - зрадник. В козацький час таких страчували .
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23.03.2022 22:28 Ответить
Щось не дуже віриться в цю інфу. Але якщо так, то значть так треба. Верховному головнокомандувачу краще знати. А всі, хто тут такими негарними словами кидається про Зеленського є зрадниками і москальською п'ятою колоною. Такі коментарі є зрадою і повинні бути видалені. В козацьку добу тих, хто Гетьмана огульно обзивав, наводив наклеп , під час війни страчували дуже швидко.
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23.03.2022 22:32 Ответить
🤯
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23.03.2022 22:41 Ответить
Угу. Дайтє єму єщьо сто днєй. Коли вже до вас дійде? Він же просто ортіст! Він просто красується-який він сміливий, сматрі как я магу! А воює ЗСУ яке він три роки нищив.
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23.03.2022 22:51 Ответить
+++++
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23.03.2022 22:53 Ответить
Тих, хто під час війни каже , що воєначальник щось неправильно робить, треба позбавити такої можливості. Думаю, що до керівництва Держави це невдовзі дійде.
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23.03.2022 22:58 Ответить
Может иХерсон предлагаешь уничтожить,который твоя зеля отдала ,видимо надеясь,что пуйло успокоится на этом
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24.03.2022 08:12 Ответить
яка віддала? Ви про що?
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25.03.2022 20:36 Ответить
Шо саме боляче, що тупий виборець зЕ-яневтіка, 73% довбой...б нічого не зрозуміє.
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23.03.2022 22:39 Ответить
Якщо це теж виявиться правдою,
то Зеленський щойно вписався в мега корупційну аферу за міжнародного афериста,
особистого гаманця керівників Кремля.

Коломойський далі крутить цим клоуном , як циган сонцем…

Сподіваємося, що Байдену вистачить розуму зробити правильні висновки про Зе😡
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23.03.2022 22:50 Ответить
Президент Володимир Зеленський попросив Джо Байдена не запроваджувати санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича. Джерело: https://censor.net/ua/n3328025

А заодно и прекратить криминальное преследование Бени Коломойского...

Нет слов, одни выражения!
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23.03.2022 22:53 Ответить
все кто сейчас проклял В. Зеленского вы уверены, что это правда или скажу по другому займитесь собой В.Зеленский уже доказал, что он патриот, а вы просто боты
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23.03.2022 22:54 Ответить
Где опровержение ,причем убедительное?звиздец зеле после нашей Победы ...и за Херсон тоже...
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24.03.2022 08:08 Ответить
переворот в раше?

Интересно..... Олигархи против *****? Договорняк хотят?
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23.03.2022 22:54 Ответить
И как олигархы могуть совершить переворот, если армейцы их ненавидят..
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23.03.2022 23:13 Ответить
Опровергните это, скажите, что фейк! ***, если правда, Зелинский - гандон
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23.03.2022 23:26 Ответить
"Комитет по разведке" Демченко-Ермака предоставил Зеленскому достоверную развединформацию, что Абрамович - идеальный фасилитатор переговоров с путиным. И Президент купился на эту туфту?
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23.03.2022 23:31 Ответить
**** продажна...
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24.03.2022 00:34 Ответить
Так а що таке? Кореш?
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24.03.2022 00:35 Ответить
Що,стосовно гнусного кодла???
Пархаті?
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24.03.2022 00:36 Ответить
Гнусна тварина...
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24.03.2022 00:42 Ответить
Ох клоун и мудак, ох мудак! Это ж какая-то ФСБшная **** типа Ермака посоветовала клоуну, а тот и повелся - своей же башки нету! Ведь придавленная эта гусеница будет еще больше "содействовать", даже минет строчить..
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24.03.2022 00:49 Ответить
Фрідман став першим великим російським бізнесменом, хто публічно виступив проти війни в Росії проти України. Досі бізнесмен утримувався від політичних заяв.
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24.03.2022 01:34 Ответить
ворон ворону глаз не выклюет
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24.03.2022 02:27 Ответить
Обычно переговоры предлагает одна из сторон конфликта которая имеет значительный перевес в противостоянии. Так в 1995 году когда Шамиль Басаев со своими бойцами захватил больницу в городе Буденовске,и вынудил русских кафиров пойти на переговоры. Я не понимаю какого хера Зе вообще на эти переговоры отправил делегацию? Вы представьте идет война, эти кафиры не забирают свои трупы, не прекращают обстрелы,не пропускают колонны с гум помощью, расстреливают колонны беженцев. Как можно просить Абромовича организовать переговоры?
О чем там говорили? Если токо не о капитуляции Украины?Ну встретились они там 4-5-6 раз и что это дало?Ничего,когда просили переговоры надо было говорить, остановить все боевые действия, разблокирование всех городов,выпустить беженцев, и так далее. Соглашаются говорить,нет так послать их дальше за своим военным кораблем.
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24.03.2022 04:36 Ответить
Шо воно несе?
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24.03.2022 05:47 Ответить
Ну що, викусили порохоботи?!
Зеля наш президент! Він знає що робить. А його рейтинг знову за 70% ! Бо він як ніколи рятує країну від *****. Слава Зеленському !!!
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24.03.2022 07:23 Ответить
По ходу выкусит зесрань после победы...
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24.03.2022 08:05 Ответить
Ты идиотом родился - идиотом и умрёшь.
А порохоботам, как людям разумным, понятно, что для таких действий Зеленского могут быть важные причины.
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24.03.2022 09:46 Ответить
Десь я вже чув подібне...
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24.03.2022 09:52 Ответить
Вже був один такий переговорщик в нашій недавній історії- метверчук .і що з того вийшло- здавали наших хлопців разом з Дапом і Іловайськом.
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24.03.2022 10:02 Ответить
Так вот для чего маленькая ЯХТА абрама зашла в Турецкие воды. Не хреново так мотивировали хрипатую крысу.
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24.03.2022 11:44 Ответить
ЁЁБъ!!! это ж "кошелек" прутина , один из ведущих миллиардеров, на которых все оформлено ..

ау!! Терроборона, мочите !! Держзрада формализирована!!!
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24.03.2022 12:12 Ответить
Як колись сказав Кузьма, це все бабло
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27.06.2022 10:17 Ответить
Війна для народу, а для влади гроші
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27.06.2022 10:19 Ответить
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