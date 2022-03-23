Зеленський попросив Байдена не запроваджувати санкції проти Абрамовича, - WSJ
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Президент Володимир Зеленський попросив Джо Байдена не запроваджувати санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича.
Про це пише видання The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський під час нещодавньої телефонної розмови порадив президенту Байдену почекати з санкціями проти Абрамовича, оскільки він може виявитися важливим посередником із Росією у сприянні мирним переговорам, зазначає видання.
"Ми не збираємося зачитувати приватні розмови між президентом Байденом та президентом Зеленським", – заявила прессекретар Ради національної безпеки Білого дому Емілі Хорн.
Топ коментарі
+127 Ron Ma
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Будь ласка, зачекайте...
Может ЗЕ устал и его пора отправить отдохнуть в Буковль?
28 ФЕВРАЛЯ 2022. Миллиардер Роман Абрамович по просьбе Украины находится в Беларуси для помощи в переговорах между Украиной и РФ в рамках усилий по прекращению войны.
Об этом пишет The Jerusalem Post.
Отмечается, что российский миллиардер, имеющий тесные связи с еврейскими общинами Украины и России, по просьбе властей Украины находится в Беларуси для оказания помощи в переговорах. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/02/28/682970/
Тільки Стінгери, давно зняті з виробницва, та розсекречені, шо ще афганським душманам передавали 20 років тому нам довірють. Але й за те треба дякувати. Бо навіть Стугни власного виробницва кишенькові фірми влади відправляли в Африку на протязі 8-ми років війни.
Їм головне зберегти бабки, а ось Україна та її
доля для них на другому плані.
Або прохання свого Папи Карла.
Это жопа...
@newkc14
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1 мин
WSJ: Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против Абрамовича. Якобы путинский вор содействует в переговорах. Всем известно, что Абрамович держатель путинского общака. Обращение Зеленского - это фактически просьба к США не трогать деньги Путина. Это маразм или что хуже?
то Зеленський щойно вписався в мега корупційну аферу за міжнародного афериста,
особистого гаманця керівників Кремля.
Коломойський далі крутить цим клоуном , як циган сонцем…
Сподіваємося, що Байдену вистачить розуму зробити правильні висновки про Зе😡
А заодно и прекратить криминальное преследование Бени Коломойского...
Нет слов, одни выражения!
Интересно..... Олигархи против *****? Договорняк хотят?
Пархаті?
О чем там говорили? Если токо не о капитуляции Украины?Ну встретились они там 4-5-6 раз и что это дало?Ничего,когда просили переговоры надо было говорить, остановить все боевые действия, разблокирование всех городов,выпустить беженцев, и так далее. Соглашаются говорить,нет так послать их дальше за своим военным кораблем.
Зеля наш президент! Він знає що робить. А його рейтинг знову за 70% ! Бо він як ніколи рятує країну від *****. Слава Зеленському !!!
А порохоботам, как людям разумным, понятно, что для таких действий Зеленского могут быть важные причины.
ау!! Терроборона, мочите !! Держзрада формализирована!!!