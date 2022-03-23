УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9205 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Санкції проти Росії Війна
50 589 278
Абрамович (70) Байден (2324) війна (56444) Зеленський (17450) санкції (6845)

Зеленський попросив Байдена не запроваджувати санкції проти Абрамовича, - WSJ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський попросив Джо Байдена не запроваджувати санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича.

Про це пише видання The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський під час нещодавньої телефонної розмови порадив президенту Байдену почекати з санкціями проти Абрамовича, оскільки він може виявитися важливим посередником із Росією у сприянні мирним переговорам, зазначає видання.

"Ми не збираємося зачитувати приватні розмови між президентом Байденом та президентом Зеленським", – заявила прессекретар Ради національної безпеки Білого дому Емілі Хорн. 

Читайте: Подоляк про вимоги РФ до країн Європи платити за газ в російських рублях: Росія офіційно відкрила повноцінний антиєвропейський фронт, поки що фінансовий

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+127
Зеля,якщо це правда,то ти зрадник та ідіот!
показати весь коментар
23.03.2022 20:15
+81
абрямович откатил дерьмаку? противно как-то...
показати весь коментар
23.03.2022 20:16
+77
ОГО Курво... Абрамович то прямий гаманець *****. вАлодя, що ти **** робиш
показати весь коментар
23.03.2022 20:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Знову побачив мир у очах?
показати весь коментар
23.03.2022 21:17 Відповісти
Вот и вскрылась концерва
показати весь коментар
23.03.2022 21:26 Відповісти
Дайте йому вже Нобелівську премію миру для євреїв, може й війна одразу закінчиться.
показати весь коментар
23.03.2022 21:27 Відповісти
Сразу спомнил Ильфа и Петрова: "В помещении клуба «Картонажник» состоится лекция на тему: «Плодотворная дебютная идея» и Сеанс одновременной игры в шахматы на 160 досках гроссмейстера О. Бендера."
Может ЗЕ устал и его пора отправить отдохнуть в Буковль?
показати весь коментар
23.03.2022 21:27 Відповісти
абрам був одним з найголовніших, хто привів пукіна до влади! тепер абрам хай платить ПОВНІСТЮ!!!
показати весь коментар
23.03.2022 21:28 Відповісти
МОЖЕ ВБРОС? до чого тут абрамовіч і чому він повинен бути посередником?
показати весь коментар
23.03.2022 21:28 Відповісти
Нажаль, не вброс. Вам треба було пильніше спостерігать за новинами:

28 ФЕВРАЛЯ 2022. Миллиардер Роман Абрамович по просьбе Украины находится в Беларуси для помощи в переговорах между Украиной и РФ в рамках усилий по прекращению войны.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что российский миллиардер, имеющий тесные связи с еврейскими общинами Украины и России, по просьбе властей Украины находится в Беларуси для оказания помощи в переговорах. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/02/28/682970/
показати весь коментар
23.03.2022 21:36 Відповісти
...і щось не віриться, що єврейські мільярдери аж ніяк не впливають на політику Ізраїля.
показати весь коментар
23.03.2022 21:43 Відповісти
зрозуміло. жах
показати весь коментар
23.03.2022 22:05 Відповісти
А чого в тебе весь текст російською, і лише одне слово "Зрада" українською ?
показати весь коментар
23.03.2022 21:35 Відповісти
Слова "зрада" и "перемога" уже вошли в русский язык. По крайней мере все русские их понимают без перевода.
показати весь коментар
24.03.2022 05:41 Відповісти
Доки керівництво України не буде очіщене від кремлівських агентів, ні про який втуп в НАТО, ні про допомогу більш ******** озброєнням треба забути!
Тільки Стінгери, давно зняті з виробницва, та розсекречені, шо ще афганським душманам передавали 20 років тому нам довірють. Але й за те треба дякувати. Бо навіть Стугни власного виробницва кишенькові фірми влади відправляли в Африку на протязі 8-ми років війни.
показати весь коментар
23.03.2022 21:31 Відповісти
Ворон ворону око не виклює, так і юда - юді теж.
Їм головне зберегти бабки, а ось Україна та її
доля для них на другому плані.
показати весь коментар
23.03.2022 21:34 Відповісти
Просто Зєлєнскій виконує закон "Про протидію та запобігання антисемітизму".
Або прохання свого Папи Карла.
показати весь коментар
23.03.2022 21:37 Відповісти
На Армию у него времени не было, а тут прямо побежал просить за одного их главных ********** кошельков. А сколького мы еще не знаем про ****** и его команду....

Это жопа...
показати весь коментар
23.03.2022 21:46 Відповісти
А ще хай про кореша Кіркорова попіклується, чому тільки про Абрамовіча і Рабіновіча переживає?
показати весь коментар
23.03.2022 23:34 Відповісти
Зе гаденыш.
показати весь коментар
23.03.2022 21:46 Відповісти
Це не новина та дуже м'яко сказано... А в цілому піаніст "напрацював" вже досить на 111-ту статтю.
показати весь коментар
23.03.2022 23:37 Відповісти
Спасибо США , что слили информацию о Зе .
показати весь коментар
23.03.2022 21:48 Відповісти
А чи Ви вже забули про Оман, "вагнергейт", недофінансування ЗСУ на 70%? Чи Ви тільки про т.з. "велике будівництво" пам'ятаєте?
показати весь коментар
23.03.2022 23:41 Відповісти
Ну що, любітєлі Зе? Какая разніца або хуже нє будєт? Поки гинули та гинуть наші хлопці, захищаючи Україну, деякі мразоти ліпили з Зе "гєроя". А воно було малоросом, малоросом і здохне, я вже мовчу про іудєйське походження.
показати весь коментар
23.03.2022 21:50 Відповісти
и почему я не удивлен?
показати весь коментар
23.03.2022 21:51 Відповісти
Кончене буратіно озвучее все що підкидають їому посіпаки, дерьмак з шоблою, треба на блазні, хоч разок ще рубануть бабла
показати весь коментар
23.03.2022 21:59 Відповісти
Зєля, та ну *** твою мать! Що за чергові мутки!? Абрамович тримає ********** гроші, проти нього санкції потрібні в першу чергу. Кошти відібрать та на армію направить. Шо ***** за ***** знову?
показати весь коментар
23.03.2022 22:06 Відповісти
Риторичне питання...
показати весь коментар
23.03.2022 22:40 Відповісти
Какой кошмар! А потом " почему мы ещё не в НАТО?!!" Зашквар конкретный
показати весь коментар
23.03.2022 22:07 Відповісти
Он что окончательно *****..я?
показати весь коментар
23.03.2022 22:08 Відповісти
Судячи зі всього, Зеленського просили із Ізраїлю. Але яким треба бути, щоб знову повестися на це.
показати весь коментар
23.03.2022 22:14 Відповісти
У цій війні не повинні страждати євреї. В Ізраїлі за одного єврейського солдата міняють на 300 палестинських бойовиків.
показати весь коментар
23.03.2022 22:15 Відповісти
зрадник зелений!
показати весь коментар
23.03.2022 22:16 Відповісти
Kavkaz Center


@newkc14

·
1 мин



WSJ: Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против Абрамовича. Якобы путинский вор содействует в переговорах. Всем известно, что Абрамович держатель путинского общака. Обращение Зеленского - это фактически просьба к США не трогать деньги Путина. Это маразм или что хуже?
показати весь коментар
23.03.2022 22:23 Відповісти
Или политика и вбивание клина между олигархами и Путиным. Мне кажется, что это очевидно. А "общак" Путина явно давно уже не у олигархов: для этого у ***** слишком большая паранойя.
показати весь коментар
23.03.2022 22:25 Відповісти
Зелена сопля
показати весь коментар
23.03.2022 22:26 Відповісти
немає чого тут цю інфу обмірковувати. Я в це не дуже вірю, але якщо попросив, значить так треба. Хто на верховного головнокомандувача котить бочку під час війни - зрадник. В козацький час таких страчували .
показати весь коментар
23.03.2022 22:28 Відповісти
Щось не дуже віриться в цю інфу. Але якщо так, то значть так треба. Верховному головнокомандувачу краще знати. А всі, хто тут такими негарними словами кидається про Зеленського є зрадниками і москальською п'ятою колоною. Такі коментарі є зрадою і повинні бути видалені. В козацьку добу тих, хто Гетьмана огульно обзивав, наводив наклеп , під час війни страчували дуже швидко.
показати весь коментар
23.03.2022 22:32 Відповісти
🤯
показати весь коментар
23.03.2022 22:41 Відповісти
Угу. Дайтє єму єщьо сто днєй. Коли вже до вас дійде? Він же просто ортіст! Він просто красується-який він сміливий, сматрі как я магу! А воює ЗСУ яке він три роки нищив.
показати весь коментар
23.03.2022 22:51 Відповісти
+++++
показати весь коментар
23.03.2022 22:53 Відповісти
Тих, хто під час війни каже , що воєначальник щось неправильно робить, треба позбавити такої можливості. Думаю, що до керівництва Держави це невдовзі дійде.
показати весь коментар
23.03.2022 22:58 Відповісти
Может иХерсон предлагаешь уничтожить,который твоя зеля отдала ,видимо надеясь,что пуйло успокоится на этом
показати весь коментар
24.03.2022 08:12 Відповісти
яка віддала? Ви про що?
показати весь коментар
25.03.2022 20:36 Відповісти
Шо саме боляче, що тупий виборець зЕ-яневтіка, 73% довбой...б нічого не зрозуміє.
показати весь коментар
23.03.2022 22:39 Відповісти
Якщо це теж виявиться правдою,
то Зеленський щойно вписався в мега корупційну аферу за міжнародного афериста,
особистого гаманця керівників Кремля.

Коломойський далі крутить цим клоуном , як циган сонцем…

Сподіваємося, що Байдену вистачить розуму зробити правильні висновки про Зе😡
показати весь коментар
23.03.2022 22:50 Відповісти
Президент Володимир Зеленський попросив Джо Байдена не запроваджувати санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича. Джерело: https://censor.net/ua/n3328025

А заодно и прекратить криминальное преследование Бени Коломойского...

Нет слов, одни выражения!
показати весь коментар
23.03.2022 22:53 Відповісти
все кто сейчас проклял В. Зеленского вы уверены, что это правда или скажу по другому займитесь собой В.Зеленский уже доказал, что он патриот, а вы просто боты
показати весь коментар
23.03.2022 22:54 Відповісти
Где опровержение ,причем убедительное?звиздец зеле после нашей Победы ...и за Херсон тоже...
показати весь коментар
24.03.2022 08:08 Відповісти
переворот в раше?

Интересно..... Олигархи против *****? Договорняк хотят?
показати весь коментар
23.03.2022 22:54 Відповісти
И как олигархы могуть совершить переворот, если армейцы их ненавидят..
показати весь коментар
23.03.2022 23:13 Відповісти
Опровергните это, скажите, что фейк! ***, если правда, Зелинский - гандон
показати весь коментар
23.03.2022 23:26 Відповісти
"Комитет по разведке" Демченко-Ермака предоставил Зеленскому достоверную развединформацию, что Абрамович - идеальный фасилитатор переговоров с путиным. И Президент купился на эту туфту?
показати весь коментар
23.03.2022 23:31 Відповісти
**** продажна...
показати весь коментар
24.03.2022 00:34 Відповісти
Так а що таке? Кореш?
показати весь коментар
24.03.2022 00:35 Відповісти
Що,стосовно гнусного кодла???
Пархаті?
показати весь коментар
24.03.2022 00:36 Відповісти
Гнусна тварина...
показати весь коментар
24.03.2022 00:42 Відповісти
Ох клоун и мудак, ох мудак! Это ж какая-то ФСБшная **** типа Ермака посоветовала клоуну, а тот и повелся - своей же башки нету! Ведь придавленная эта гусеница будет еще больше "содействовать", даже минет строчить..
показати весь коментар
24.03.2022 00:49 Відповісти
Фрідман став першим великим російським бізнесменом, хто публічно виступив проти війни в Росії проти України. Досі бізнесмен утримувався від політичних заяв.
показати весь коментар
24.03.2022 01:34 Відповісти
ворон ворону глаз не выклюет
показати весь коментар
24.03.2022 02:27 Відповісти
Обычно переговоры предлагает одна из сторон конфликта которая имеет значительный перевес в противостоянии. Так в 1995 году когда Шамиль Басаев со своими бойцами захватил больницу в городе Буденовске,и вынудил русских кафиров пойти на переговоры. Я не понимаю какого хера Зе вообще на эти переговоры отправил делегацию? Вы представьте идет война, эти кафиры не забирают свои трупы, не прекращают обстрелы,не пропускают колонны с гум помощью, расстреливают колонны беженцев. Как можно просить Абромовича организовать переговоры?
О чем там говорили? Если токо не о капитуляции Украины?Ну встретились они там 4-5-6 раз и что это дало?Ничего,когда просили переговоры надо было говорить, остановить все боевые действия, разблокирование всех городов,выпустить беженцев, и так далее. Соглашаются говорить,нет так послать их дальше за своим военным кораблем.
показати весь коментар
24.03.2022 04:36 Відповісти
Шо воно несе?
показати весь коментар
24.03.2022 05:47 Відповісти
Ну що, викусили порохоботи?!
Зеля наш президент! Він знає що робить. А його рейтинг знову за 70% ! Бо він як ніколи рятує країну від *****. Слава Зеленському !!!
показати весь коментар
24.03.2022 07:23 Відповісти
По ходу выкусит зесрань после победы...
показати весь коментар
24.03.2022 08:05 Відповісти
Ты идиотом родился - идиотом и умрёшь.
А порохоботам, как людям разумным, понятно, что для таких действий Зеленского могут быть важные причины.
показати весь коментар
24.03.2022 09:46 Відповісти
Десь я вже чув подібне...
показати весь коментар
24.03.2022 09:52 Відповісти
Вже був один такий переговорщик в нашій недавній історії- метверчук .і що з того вийшло- здавали наших хлопців разом з Дапом і Іловайськом.
показати весь коментар
24.03.2022 10:02 Відповісти
Так вот для чего маленькая ЯХТА абрама зашла в Турецкие воды. Не хреново так мотивировали хрипатую крысу.
показати весь коментар
24.03.2022 11:44 Відповісти
ЁЁБъ!!! это ж "кошелек" прутина , один из ведущих миллиардеров, на которых все оформлено ..

ау!! Терроборона, мочите !! Держзрада формализирована!!!
показати весь коментар
24.03.2022 12:12 Відповісти
Як колись сказав Кузьма, це все бабло
показати весь коментар
27.06.2022 10:17 Відповісти
Війна для народу, а для влади гроші
показати весь коментар
27.06.2022 10:19 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 