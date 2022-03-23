Секретарь Старосалтовского поселкового совета Харьковской области Курсачева погибла от рук российских оккупантов

Секретарь поселкового совета Старого Салтова Галина Курсачева была смертельно ранена обломком в результате вражеских обстрелов 23 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская военная администрация в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Галина Севериновна большую часть жизни проработала директором детского сада в Старом Салтове, была депутатом местного совета, около года назад заняла должность секретаря Старосалтовского поселкового совета.

Сегодня во время вражеских обстрелов она получила смертельное ранение, когда пыталась добраться до укрытия.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким Галины Севериновны.

Обещаем, что сделаем все, чтобы российские захватчики понесли жесточайшее наказание за каждую жертву развязанной ими войны".

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