Секретар Старосалтівської селищної ради Харківської області Курсачова загинула від рук російських окупантів

Секретар селищної ради Старого Салтова Галина Курсачова була смертельно поранена уламком внаслідок ворожого обстрілу 23 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківськ военна адміністрація у фейсбуці.

У повідомлення зазначається: "Галина Северинівна більшість життя пропрацювала директором дитячого садка у Старому Салтові, була депутаткою місцевої ради, близько року тому зайняла посаду секретаря Старосалтівської селищної ради.

Сьогодні під час ворожого обстрілу вона отримала смертельне поранення, коли намагалася дістатися укриття.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким Галини Северинівни.

Обіцяємо, що зробимо все, аби російські загарбники понесли найжорсткіше покарання за кожну жертву розв'язаної ними війни".

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