Путин перешагнул черту варварства, - Джонсон

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент РФ Путин перешагнул черту варварства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Independent.

По его словам, Запад "не сомневается в том, чтобы идти дальше в усилении санкций и предоставлении дальнейшей оборонной военной помощи Украине".

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