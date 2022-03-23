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Путин перешагнул черту варварства, - Джонсон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент РФ Путин перешагнул черту варварства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Independent.

По его словам, Запад "не сомневается в том, чтобы идти дальше в усилении санкций и предоставлении дальнейшей оборонной военной помощи Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Джонсоном оборонную помощь Украине
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Топ комментарии
+43
Ну, що сказати ?! Джонсон Молодца!!!
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23.03.2022 22:28
+14
***** переступив все, що тільки можна було переступити. Є варвари, є виродки, є лайно, а є путєн.
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23.03.2022 22:30
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Правила форума Совет форумчан
Ну, що сказати ?! Джонсон Молодца!!!
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23.03.2022 22:28 Ответить
Нічого проти Бориса не маю.
От тільки визначення "межа варварства" - це щось нове (варвари образяться в могилах).
Взагалі-то термін варвари ввели римляни, жорстокість самих була не меншою, ніж у варварів.
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23.03.2022 22:35 Ответить
Не умнічай)
Всі знають жорстокість варварів, а не римлян.
Тому Джонсон так і сказав
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23.03.2022 22:38 Ответить
Слабенько історію давніх віків знаєш.
Та дідько з нею - не будемо сперечатися, хто був жорстокіший - варвари (в розумінні германських племен) чи римляни.
Вони разом - просто янголи у порівнянні з московитами.
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24.03.2022 12:56 Ответить
Тобі писок не стулюється, лектор встраний? Ти ще про що пернеш? НА ТОБІ набір лікувальних фото. Після них мене можеш послати, якшо ти безнадійний. Валідол коло себе тримай - поймеш, ЧОМУ ти дістав... Особливо Київ роздивися... Тоді допре, що "варвар" в греків й римлян ПРОСТО ІНОЗЕМЕЦЬ https://www.facebook.com/arismessinis/
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24.03.2022 11:20 Ответить
Подивився дату твоєї реєстрації - все ясно.
Ну що ж , поціновувач творів Джека Лондона, щасливо залишатись бовдуром.
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24.03.2022 12:59 Ответить
Мені 50. Акків в мене пака, бо дебіли банять. Цей паперчик читати ще у 2006-му почав. Ще шось розповісти, алєнь? Відсидів студентом На Граніті, тобі скільки тоді було? Давай, розумаха деградована, черекни... А фоти полистай, гнидоза, там на всі твої співи СТАНЕ вагонами очей й "будинків"...
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24.03.2022 13:42 Ответить
Ну якщо тобі 50 і ти тільки так навчився спілкуватись (лайкою і висуванням свого Я, Я, - я був, я знаю, я відсидів), то не дурно тебе постійно банять.
До речі - не дебіли банять, а дебіла банять. Це я не конкретно - просто така практика на форумах.

Якщо вже корчиш із себе літературного героя (Вовка Ларсена) з відомого оповідання Джека Лондона "Морський вовк" (я Джека в юнацтві знав напам'ять - ще в 1971му прочитав всі 14 томів творів) - ну то вже сідай на той китобійний парусник "Привид" - і ... до берегів Камчатки.
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24.03.2022 14:02 Ответить
А взагалі - ти навіть не зрозумів, що я написав у початковому коменті.
Там людина (його не банять ) зробила мені зауваження -я відповів -і все, порозумілися. Подивись коменти трохи вище.
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24.03.2022 14:07 Ответить
Кто дружит с фотошопом. Воплотить нужно следующий мем - Есть русская рулетка, а есть рулетка украинская. Привлекательные бабушкины пирожки с подписью - угадай где Яд, русский оккупант.
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23.03.2022 22:28 Ответить
Краще у вигляді туристичної лотереї: є Кіпр, є Туреччина, є Єгипет і є Чорнобаївка.
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23.03.2022 22:32 Ответить
Кіна надивився радянського "Богач, бедняк"? Там в пиріжках чувак з німаків робив таку фуйню...
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24.03.2022 11:22 Ответить
ху№ло - це не варвар. Це диявол і гітлер 21 ст.
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23.03.2022 22:28 Ответить
Начало конца...
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23.03.2022 22:29 Ответить
будь ласка РаЗОм до ПЕРЕМОГИ --- створіть ____Петицію !!!, потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації ----- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/ обратились с просьбой запретить деятельность УПЦ МП к президенту и ВРУ
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23.03.2022 22:29 Ответить
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23.03.2022 22:29 Ответить
***** переступив все, що тільки можна було переступити. Є варвари, є виродки, є лайно, а є путєн.
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23.03.2022 22:30 Ответить
Давай без толерантности, говори прямо: *****...
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23.03.2022 23:13 Ответить
Сейчас это слово не ругательное, а имя собственное.
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23.03.2022 23:45 Ответить
Таке враження що Захід не йде далі в посиленні санкцій, а ледве повзе з дуже сильного бодуна, так ніби років 20 безпробудно бухав на бабки кремля!!!
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23.03.2022 22:30 Ответить
І по сей час бухають
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23.03.2022 23:35 Ответить
Я цього не розумію. Ви 70 років створювали НАТО як протидію подібній навалі. І тепер коли одна Україна, на самоті, протистоїть орді ви демонстративно дивитесь в інший бік...
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23.03.2022 22:30 Ответить
А пам'ятаєте ганюгерман з кульками НАТО-нет? Навіщо було за ригів голосувати, за литвина, за зеленського?
НАТО як раз пам'ятає
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23.03.2022 22:36 Ответить
Пам'ятаю.І НАТО-нєт, і "я нє іду туда куда нє пріглашают", і 73 процента за "какая разніца'"...
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23.03.2022 22:43 Ответить
Вважаю, що не вірно після всього цього в чомусь звинувачувати НАТО.
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23.03.2022 22:49 Ответить
Воно то так, але коли Саддам захапав Кувейт наступного дня був мандат ООН і хоч Кувейт не був в ніякому НАТО, Саддама винесли зі свистом. А тут лише говорільня.
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23.03.2022 23:01 Ответить
немного не так-НАТО создавалось для нападения на ссср (тогдашняя доктрина нато-наступательная,ссср оборонительная),потом после развала ссср-доктрину сменили на оборонительную ,ту что сейчас и имеется.
А в целом и нато и страны варшавского договора рассматривались сверхдержавами(сша и ссср) как поле битвы в европе
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23.03.2022 22:40 Ответить
А чо ж не напало еслі "создавалось для нападєнія"? В 91 за машину з сосисками можна було забрати любу область ерефії. Чого ж не забрали?
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23.03.2022 22:47 Ответить
я Вам обьяснил какие были доктрины-это официальные документы.,есть в доступе.
Нападать ни одна ни другая сторона не собиралась,несмотря на риторику для населения обеих блоков-при 18000 боеголовок у СССР,и 15000 у НАТО это было бы самоубийство
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23.03.2022 22:53 Ответить
и сейчас если РФ потерпит поражение,никто ее разваливать не будет-представьте например,если полуграмотному Рамзану достанется часть ЯО.,или еще каким то полудуркам.Вот и тогда так СССР демонтировали,а не развалили,как многие думают
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23.03.2022 22:57 Ответить
А зараз ЯЗ типу не у придурків? Вони завтра полізуть куди завгодно де нема ядерних бомб, на Філліпіни, в Катар, Аргентину. Тут або денуклеаризація русні аба цивілізація зникне
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23.03.2022 23:09 Ответить
это желание думаю многих в мире,но прагматики этого сделать сейчас не дадут-ослабят,превратят в третьеразрядную державу,потом разоружат и только тогда можна денуклеировать.
Думаю это наиболее вероятный план
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23.03.2022 23:58 Ответить
Бидлові нема сенсу про офіційне розповідати. Деградація навіть совків роз'їла, про 1978+ взагалі мовчу...
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24.03.2022 11:32 Ответить
Джонсон (і США раніше сьогодні) сказав правильні речі.

Тепер порівняйте з тим, що сказав Шольц у черговому дзвінку пуйлові...
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23.03.2022 22:30 Ответить
А що порівнювати? Слова це просто слова, а дії в них однакові.
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23.03.2022 22:34 Ответить
А этот мудозвон и " военный эксперд" Чорновол , не хочет пойти по воевать ?Рот бы уже закрыл , любитель"проффесора"! Уничтожалась армия последние три года ? Да за это время было больше и своих и совместных учений больше чем за прошедшие 10 лет ! Зрадофил хренов !
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24.03.2022 01:50 Ответить
Заблудились в санкциях. Нам пво нада, очнитесь, мудаки
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23.03.2022 22:31 Ответить
будь ласка РаЗОм до ПЕРЕМОГИ --- створіть ____Петицію !!!, потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації ----- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/ обратились с просьбой запретить деятельность УПЦ МП к президенту и ВРУ
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23.03.2022 22:32 Ответить
И что вы сделаете в ответ или просто будете констатировать факт
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23.03.2022 22:34 Ответить
Дела будут в пятницу на саммите НАТО. Скорее всего предоставят миру превентивную доктрину на ядерный шантаж кацапского упыря.
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23.03.2022 22:41 Ответить
Кончайте кремлевского самодура!
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23.03.2022 22:35 Ответить
вони не варвари, вони дегенерати і садисти.
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23.03.2022 22:35 Ответить
Он ее переступил еще когда не был президентом, но тогда было выгоднее "не замечать" этого.
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23.03.2022 22:38 Ответить
ПОРАДИ ДЛЯ НОВОБРАНЦІВ АТО ВІД ПРОФЕСІЙНИХ ВІЙСЬКОВИХ

Наші хлопці, повинні знати це як Отче Наш і я прошу всіх не байдужих максимально активно поширити нашим військовим в зону бойових дій і в підготовчі табори!
Це, на наш погляд крутіше ніж бронежилет!

ПРОСТО ПОРАДИ
Війна загалом, це гнила справа, але на війні є лайно - це зачистка міст від бойовиків.

1. Якщо ви проводите зачистку (останні години вашого життя), то як в анекдоті: в кімнату заходите удвох - спочатку граната, потім ви.
2. Підійшовши навіть до відкритих дверей будь-якого офісу - НЕ заходь. Якщо відчуваєш, що там може бути ворог, не економ гранати, висмикуй чеку і закочуй першу. Після вибуху через 5 секунд, не висмикуючи чеки, закочуй в приміщення другу і відразу за нею вскакуй. Хто вціліє від першої, побачивши другу, впаде на підлогу, і закриє голову руками - візьмеш живим.
3. Стоячи перед дверима і чекаючи своїх товаришів, які збираються для штурму, притримайте двері, щоб їх не відкрили. Інакше в коридорі побачиш або гранату, або ствол.
4. Гранату закочуй по підлозі. Не кидати.
5. Не бігати перед стволом товариша. Ви перекриваєте йому можливість стріляти.
6. Будь які зачинені двері НЕДОТОРКАНІ, так як можуть бути заміновані.
7. Ящики не відкривати, електроніку не включати. Нічого не чіпати. Все може бути заміновано. Це важливо. Навіть не можна відкривати холодильник, якщо дуже хочеться їсти, і піднімати кришку унітазу.
8. Не чіпати трупи, столи та інші предмети (все може бути заміноване).
9. При першому пострілі - не "маячити», відразу падати.
10. Не тримати палець на гачку (часто гинуть товариші).
11. Не брати патрони з відкритих ящиків захоплених у бойовиків, вони можуть замість пороху в патрони зарядити тротил (розірве автомат, відірве голову).
12. Гранати носити в спеціальних мішках, відкритими не тримати (були зачепи).
13. Непотрібно з РПГ стріляти по людях, марно (розрахований тільки на бронетехніку).
14. Ріжки ізолентою НЕ перемотувати (в бою перекосить патрон - відкинеш відразу обидва).
15. На АК запобіжник має три положення. Власне, блокування, автоматичний вогонь і одиночний. Якщо ви в паніці різко знімете з запобіжника, то напевно опустете його до упору і поставите тим самим в режим одиночного вогню. Це зроблено, щоб оторопілий від жаху боєць не просадив магазин за секунду і не залишився без патронів.

Пам'ятайте про це.

16. Запобіжник на АК досить голосно брязкає. Якщо вам потрібно зняти його тихо, то відтягніть його і плавно переведіть в потрібний режим вогню (це майже завжди одиночний вогонь).
17. Перед виходом пострибайте на місці. Перевірте, що на вас нічого не брязкає.
Антабки на зброї краще заздалегідь перемотати ізолентою або бинтом. Патрон у патронник, і на запобіжник.
18. Вивчіть таблиці стрільби для своєї зброї. Куля летить НЕ ПРЯМО. У неї балістична траєкторія з перевищеннями і зниженнями. Тому грамотне визначення відстані до цілі і знання таблиці стрільби - це гарна можливість потрапляти швидко, а значить зменшити час, поки стріляють по вас.
19. Вітер впливає на траєкторію польоту кулі. Вивчіть вплив вітру на вашу зброю заздалегідь, а не походу і на око.
20. Якщо вам випала можливість вибирати зброю - беріть таку ж (такий же калібр) як і більшість ваших товаришів. На собі багато патронів не понести, а закінчуються вони швидко, особливо в місті, так що якщо з вами зможуть поділитися - це великий плюс. Якщо вашого товариша вбили, не погребуйте поповнити свій боєкомплект (попередньо отримавши дозвіл від командира).
21. Якщо ви йдете в «автономку», то ви несете на собі 360 патронів (це 12 магазинів і ще стільки ж, але в пачках просто кидаєте в рюкзак. Сильно заощадите у вазі).
22. Пам'ятайте, що магазини розташовані на грудях і животі - це додатковий бронезахист.
23. Більшість смертей і поранень походять від осколків. Звичайний ватник цілком здатний захистити вас від дрібних осколків. Повісивши поверх ще й розвантаження з магазинами, ви можете вважати себе відносно захищеним. Не забудьте підняти комір.
24. Бронежилет - це дуже добре. Любий, навіть самий беушний.
25. Якщо вам в броніки потрапила куля - це ще не означає, що він вас врятував. Так як енергія кулі зупинена елементом броні, здатна завдати вам жахливу заброневую травму. Ребра ламає майже завжди. А можливий і розрив органів. Так що якщо в вас немає дірки - це ще не привід радіти. Буває, що дірка була б краща.
26. Не чіпайте гранатомети. Стріляти з них складно. Залиште це більш досвідченим товаришам.
27. Провівши кілька днів на свіжому повітрі, курця можна засікти за 70-100 метрів. Кидайте курити!
28. Якщо вам щось почулося - зупиняєте групу і «даєте тишу». Слухайте уважно. Навіть якщо ви будите гальмувати групу кожні п'ять хвилин, тільки рідкісні ідіоти будуть на вас лаятися.
29. Ви зупинившись, ніколи не продовжуєте стояти. Треба встати на коліно або лягти. Це дуже вимотує, але це питання виживання всієї групи. Якщо хтось лінується сідати - змусьте його.
30. Пальця на спусковому гачку бути не повинно, навіть якщо зброя на запобіжнику.
31. На маршах, кладете автомат на руки і складаєте їх на грудях хрестом. Так легше нести. При цьому великий палець прової руки завжди готовий зняти із запобіжника, а скинути зброю досить швидко.
32. Ремінь (автоматний) завжди на шиї. Інакше, якщо потрапите в засідку, буде підрив міни і ви полетите в одну сторону, а ваша зброя в іншу, і ви з легкого 300 перетворюєтеся в 200.
33. На посту не спати. Якщо заснете, пристрелити вас захочуть не тільки вороги. За це, як і за втрату зброї, розстрілювали офіційно. Зараз розстрілюють неофіційно.
34. Попісяти можна стоячи на колінах, не перетворюючись на стоячу ростовую мішень. Туалет, це серйозно. Якщо є спеціально підготовлена площадка ніяких проблем. Якщо ви на марші в лісосмузі (в туалет ходять тільки втрьох, один сидить, двоє дивляться навколо на 180 градусів, багатьох знаходили у власному лайні).
35. Чхати в себе.
36. Хто повільно бігає - швидко вмирає.
37. Ефективність гранат переоцінена. Бували випадки, коли граната вибухнула в невеликій кімнаті, а всередині були тільки легкі контузії.
38. Чеку зубами вирвати не можна. Тільки пальцями.
39. У стінах можуть бути проломи завішані ганчірками або килимами. Так ворог може швидко перебігати з парадної в парадну. Пам'ятайте це. Те, що ви перебуваєте в крайній квартирі, не означає, що з сусідньої до вас не можна увійти через стіну.
40. На вікна можна вішати сітки від старих радянських ліжок. Вони добре зупиняють гранатомети.
41. Ви можете чути нявкання, наприклад з-за дверей стінної шафи. Мені дуже шкода, але тварина приречена. Швидше за все, його там замкнули разом з гранатою. Відкривати не можна. Це дуже складний момент, завжди, в таких складних ситуаціях хочеться залишатися людиною, але …
42. Якщо вам потрібно стріляти з приміщення на вулицю, то не треба підповзати до підвіконня або стояти збоку від вікна. Підіть углиб приміщення, встаньте на табуретку, закрившись стіною або т.п. і не вмикайте світло, не можна, не підсвічуйте себе.
43. Осколки цегли або бетону, вибиті вогнем, мають властивості летіти на вас. При попаданні по очах … ну ви зрозуміли.
44. Довго стріляти не змінюючи позицію - погана ідея.
45. Пригинайтеся.
46. Не треба «вичисляти снайперів». Не ваша робота, та й знань вам не вистачить. Воюйте далі, не звертаючи уваги.
47. Будьте готові морально «відпрацювати» цивільних, які засвітили вас (якщо перспектива не радує, то рухайтеся обережніше).
48. На АК-74 (екземпляр з хорошою щільністю бою), можна прикрутити приціл ПСО від СВД. На дистанціях 500-600 метрів у АК-74 і СВД дуже подібні траєкторії, приціл встане ідеально. Будете стріляти і переносити вогонь набагато швидше (через калібер) ніж з СВД. Та й тим, хто буде шукати снайпера, ви будете нецікаві.
49. ******* гранати РГО і РГН вибухають в ПЕРШУ ЧЕРГУ від удару. У них ударний детонатор, а вибух може бути через проміжок часу - це спрацьовує сам ліквідатор (на той випадок, якщо граната впала в пухкий сніг)
50. Ніхто, навіть сапери, не займаються зняттям мін і ВУ. Вони тупо підривають їх тротиловою шашкою. Не треба мудрувати і починати знімати ВУ.
51. На розтяжки нормальні воїни ставлять секрети, щоб ніхт
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23.03.2022 22:39 Ответить
кадыровцы вопят,что Бандеру убили и машут фоткой...Бутусова,который жив и здоров
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23.03.2022 22:40 Ответить


Боооже! Які кончені!
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23.03.2022 22:47 Ответить
Серйозно?
Ой ***** ліл!
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23.03.2022 22:57 Ответить
скажіть їм, що то не бендера, і дайте їм фотку путіна
хай ділом займуться
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23.03.2022 23:11 Ответить
Джонсону потрібен був цілий місяць, щоб дійти такого висновку?
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23.03.2022 22:59 Ответить
Пригадую, що в той момент, Коли містер Джонсон став Прем'єром Великобританії, я подумав: це буде Черчіль v. 2.0.
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23.03.2022 23:19 Ответить
ИСТИНА!
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23.03.2022 23:22 Ответить
И что дальше? Через полгода-год снимете с ********* санкции и весь хер до копейки.
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24.03.2022 05:55 Ответить
Адік вже зачекався прутненя...
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24.03.2022 07:25 Ответить
Полная капитуляция агрессора. СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.03.2022 08:39 Ответить
 
 