Путін переступив межу варварства, - Джонсон

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що президент РФ Путін переступив межу варварства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Independent.

За його словами, Захід "не вагається йти далі у посиленні санкцій та наданні подальшої оборонної військової допомоги Україні".

Читайте: Зеленський обговорив із Джонсоном оборонну допомогу Україні