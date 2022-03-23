Шольц позвонил Путину и Зеленскому

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц позвонил в среду президенту РФ Владимиру Путину, после чего пообщался с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает сайт главы немецкого правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В ходе разговора с Путиным было обсуждено "актуальное состояние усилий России и Украины по поиску дипломатического решения". Шольц заявил о необходимости скорейшего прекращения огня и улучшения гуманитарной ситуации.

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В состоявшемся после этого телефонном разговоре с Зеленским Шольц поинтересовался оценкой украинской стороны текущей ситуации и хода переговорного процесса. Стороны договорились оставаться в тесном контакте.

Немецкий канцлер и французский президент поддерживают постоянный контакт с "хозяином" Кремля и Президентом Украины. До войны обе страны выступали в роли медиаторов в рамках Минского процесса и "нормандской четверки".

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