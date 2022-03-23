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Зеленский (16549) Путин (29862) Шольц Олаф (546)

Шольц позвонил Путину и Зеленскому

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шольц

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц позвонил в среду президенту РФ Владимиру Путину, после чего пообщался с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает сайт главы немецкого правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В ходе разговора с Путиным было обсуждено "актуальное состояние усилий России и Украины по поиску дипломатического решения". Шольц заявил о необходимости скорейшего прекращения огня и улучшения гуманитарной ситуации.

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В состоявшемся после этого телефонном разговоре с Зеленским Шольц поинтересовался оценкой украинской стороны текущей ситуации и хода переговорного процесса. Стороны договорились оставаться в тесном контакте.

Немецкий канцлер и французский президент поддерживают постоянный контакт с "хозяином" Кремля и Президентом Украины. До войны обе страны выступали в роли медиаторов в рамках Минского процесса и "нормандской четверки".

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Топ комментарии
+34
У війні Рашки з Україною випадково капітулювали Франція і Німеччина
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23.03.2022 22:34
+23
Рено зупиняє роботу свого заводу на парашостані!
Достиснули!!!
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23.03.2022 22:28
+16
Шо-то с Шольцем ни то ,оно так и не поняло ,шо путин ***** ...
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23.03.2022 22:30
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Рено зупиняє роботу свого заводу на парашостані!
Достиснули!!!
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23.03.2022 22:28 Ответить
Так вроде они там решили не уходить, было объявление. Или уже все?
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23.03.2022 22:36 Ответить
уже все
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23.03.2022 22:37 Ответить
одного, а их два
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23.03.2022 22:52 Ответить
«пошуку дипломатичного рішення» чого?
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23.03.2022 22:28 Ответить
Шольц, поцікавився у ***** як краще йому за газ у рублях платити, чи одразу лаптями по бартеру?
А Зе він можливо запропонував баварського пива надіслати, чи шортики, як допомогу.
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23.03.2022 22:52 Ответить
Під час розмови було встановлено геолокацію в.в.тупіна та направлено йому сюрприз за місцезнаходженням .
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23.03.2022 23:34 Ответить
Шо-то с Шольцем ни то ,оно так и не поняло ,шо путин ***** ...
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23.03.2022 22:30 Ответить
apjat vatnoe chudo tu serit.....v spam kacap !
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23.03.2022 22:31 Ответить
Ну подписываться было лишним ,а в спам это можно ,****** ...
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23.03.2022 22:51 Ответить
alo...volodja ? ti tam zhiv ? kak vozduh v bunkere ? a ti znaesh shto tebe ***** ?
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23.03.2022 22:30 Ответить
Зеленскому - шоб узнать, есть ли рупии для оплаты газа, ***** - шо не может найти рупии, почему оплата будет в евро.
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23.03.2022 22:30 Ответить
Шольц і Макрон ще не зрозуміли, що суд Нюрнбергу не буде брати до уваги їх перемовини з ху№лом і його посіпаками
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23.03.2022 22:31 Ответить
"Зусиль рассєї щодо пошуку дипломатичного рішення рішення" - що це за ху..ня? Це дійсно Шольц таку херню несе? Редакція цензор.нет перевірила?
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23.03.2022 22:31 Ответить
v polne vozmozhno shto Sholc tak i govorit s nim
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23.03.2022 22:33 Ответить
Шольц зателефонував Путіну === поменяйте глагол на "сглатнул"в очередной раз... как и Макроша..
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23.03.2022 22:31 Ответить
Да
Он
Посмотри что у примеру делает Хабек чтоб не было зависимости Германии от газа РФ. И какие палки в колеса потом вставляет Шольц

И это один с примеров

Он ещё та проститутка
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23.03.2022 22:34 Ответить
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23.03.2022 22:32 Ответить
***** начал ныть. За то что тот его подставил с рублем за газ походу

Шольц так самотверджено защищает жопу ***** в Европа
И от своего министра Экономики, который нашол альтернативу рашенскому газу

И от НАТО, чтоб закрытое небо и миротворцев не водили

И компании прикрывает которые торгуют с рахой дальше

А тут вовочька ему такой удар под дых зделала. Сказал газ только за рубль

Наверное там пол правительства ржали над ним после такого. Так странно сосать ***. А ***ло все его усердия на ноль умножил своими "гениальными" действиями
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23.03.2022 22:32 Ответить
О, ещё один телефонист, с макароном на пару.
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23.03.2022 22:33 Ответить
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23.03.2022 22:33 Ответить
У війні Рашки з Україною випадково капітулювали Франція і Німеччина
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23.03.2022 22:34 Ответить
это писдец какой позор развитые просвященные страны европы - боятся какого недоразвитого ***** убийцы
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23.03.2022 22:43 Ответить
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23.03.2022 22:56 Ответить
Не буде дипломатичного рішення.
Як це Шольц цього не розуміє?
***** відступати вже нікуди. Рішенням про повномасштабне вторгнення він перерізав собі шляхи відходу в разі невдачі в Україні.
Його тільки знищувати треба. На дипломатію він після всього цього не піде.
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23.03.2022 22:35 Ответить
vse on zrozumie - ani prosto tak derzhat ruku na pulse......i pravilno delajut
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23.03.2022 22:38 Ответить
Ну чо звоните, перезванивайтесь, развлекайтеся робята .. чеб ви здохли ****** )
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23.03.2022 22:38 Ответить
Шольц позвонил пуйлу, пуйл позвонил иму, от и не знают где они встретятся чеб обсудить войну
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23.03.2022 22:43 Ответить
передал зеленскому очередной ультиматум путина?
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23.03.2022 22:40 Ответить
Макрон і Шольц як дві простітуки
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23.03.2022 22:43 Ответить
Макрон боится ,прикидывается и включает дурака а Шольц сцыт ,стелиться , косит также включает дурака и +тупо не ловит мышей совсем
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24.03.2022 00:23 Ответить
Шольц знову пхається? Уже меркелька була! ПТН ПНХ.
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23.03.2022 22:44 Ответить
Читал сегодня интересную мысль: типа Германии не выгодно быстрое прекращение войны.
Ну типа они своё клеймо фашистов 70 лет отмывали, а тут такой подарок свалился и, вуаля, они уже не главные фашисты в мире!
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23.03.2022 22:44 Ответить
idi esho kacapskye konspirologii pochitai
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23.03.2022 22:48 Ответить
Треба розробити операцію по ліквідації куйла, а вони тереенькі ведуть.
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23.03.2022 22:46 Ответить
oni proverjajut - ****** li kto uze
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23.03.2022 22:49 Ответить
які ви дрібні і жалюгідні , безхребетні Макарони , Шольци , Нафталіни ! ваші перемови , це копирсання мух в купі лайна !
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23.03.2022 22:58 Ответить
Шольц, после полученных заданий хозяина путлера, перезвонил Зеленскому
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23.03.2022 23:12 Ответить
А ОН С ТЕРРОРИСТОМ ПУТИНЫМ ПЕРЕГОВОРЫ ВЕДЁТ !?)
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23.03.2022 23:23 Ответить
Этот экземпляр х-ла забыл немецкий или не знал?
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23.03.2022 23:34 Ответить
Надеюсь шлюха была послана за кацапским кораблем?
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23.03.2022 23:46 Ответить
німчура ніхто, ***** продажна! Жабоїдник ше досі під крилом вчительки!
Впаде одна бомба, раком струнко будуть стояти!
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23.03.2022 23:48 Ответить
Шольц это типа как персонаж Блинак в семейных трусах из французской кинокомедии "Игрушка",кто смотрел скорее согласится
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24.03.2022 00:18 Ответить
Тут многие эксперты, говорят что с этих переговоров, которые с российской стороны возглавляет Мединский ....ничего не получится ... по той простой причине, что с украинской стороны отсутствует главный персонаж - Верка Сердючка
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24.03.2022 01:17 Ответить
Звонить убийце ***** ...? Делать вид что войны нет ничего не происходит все нормально осталось только за столом в дипломатию сыграть это равносильно стать ногой в кучу собачих фекалий!
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24.03.2022 05:54 Ответить
Мне противны Шольц и Макро
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24.03.2022 06:28 Ответить
Какая свежая новость! "Шольц заявил о необходимости скорейшего прекращения огня и улучшения гуманитарной ситуации". Это что-то небывалое!
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24.03.2022 08:32 Ответить
 
 