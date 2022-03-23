Шольц позвонил Путину и Зеленскому
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц позвонил в среду президенту РФ Владимиру Путину, после чего пообщался с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает сайт главы немецкого правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В ходе разговора с Путиным было обсуждено "актуальное состояние усилий России и Украины по поиску дипломатического решения". Шольц заявил о необходимости скорейшего прекращения огня и улучшения гуманитарной ситуации.
В состоявшемся после этого телефонном разговоре с Зеленским Шольц поинтересовался оценкой украинской стороны текущей ситуации и хода переговорного процесса. Стороны договорились оставаться в тесном контакте.
Немецкий канцлер и французский президент поддерживают постоянный контакт с "хозяином" Кремля и Президентом Украины. До войны обе страны выступали в роли медиаторов в рамках Минского процесса и "нормандской четверки".
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Достиснули!!!
А Зе він можливо запропонував баварського пива надіслати, чи шортики, як допомогу.
Он
Посмотри что у примеру делает Хабек чтоб не было зависимости Германии от газа РФ. И какие палки в колеса потом вставляет Шольц
И это один с примеров
Он ещё та проститутка
Шольц так самотверджено защищает жопу ***** в Европа
И от своего министра Экономики, который нашол альтернативу рашенскому газу
И от НАТО, чтоб закрытое небо и миротворцев не водили
И компании прикрывает которые торгуют с рахой дальше
А тут вовочька ему такой удар под дых зделала. Сказал газ только за рубль
Наверное там пол правительства ржали над ним после такого. Так странно сосать ***. А ***ло все его усердия на ноль умножил своими "гениальными" действиями
Як це Шольц цього не розуміє?
***** відступати вже нікуди. Рішенням про повномасштабне вторгнення він перерізав собі шляхи відходу в разі невдачі в Україні.
Його тільки знищувати треба. На дипломатію він після всього цього не піде.
Ну типа они своё клеймо фашистов 70 лет отмывали, а тут такой подарок свалился и, вуаля, они уже не главные фашисты в мире!
Впаде одна бомба, раком струнко будуть стояти!