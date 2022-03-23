Шольц зателефонував Путіну та Зеленському
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Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц потелефонував у середу президенту РФ Володимиру Путіну, після чого поспілкувався з українським лідером Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє сайт глави німецького уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Під час розмови з Путіним було обговорено "актуальний стан зусиль росії та України щодо пошуку дипломатичного рішення". Шольц заявив про необхідність найскорішого припинення вогню та покращення гуманітарної ситуації.
У телефонній розмові із Зеленським, яка відбулася після цього, Шольц поцікавився оцінкою української сторони поточної ситуації та перебігу переговорного процесу. Сторони домовилися залишатися в тісному контакті.
Німецький канцлер і французький президент підтримують постійний контакт із "господарем" Кремля і з Президентом України. До війни обидві країни виступали в ролі медіаторів у рамках Мінського процесу та "нормандської четвірки".
Будь ласка, зачекайте...
Достиснули!!!
А Зе він можливо запропонував баварського пива надіслати, чи шортики, як допомогу.
Он
Посмотри что у примеру делает Хабек чтоб не было зависимости Германии от газа РФ. И какие палки в колеса потом вставляет Шольц
И это один с примеров
Он ещё та проститутка
Шольц так самотверджено защищает жопу ***** в Европа
И от своего министра Экономики, который нашол альтернативу рашенскому газу
И от НАТО, чтоб закрытое небо и миротворцев не водили
И компании прикрывает которые торгуют с рахой дальше
А тут вовочька ему такой удар под дых зделала. Сказал газ только за рубль
Наверное там пол правительства ржали над ним после такого. Так странно сосать ***. А ***ло все его усердия на ноль умножил своими "гениальными" действиями
Як це Шольц цього не розуміє?
***** відступати вже нікуди. Рішенням про повномасштабне вторгнення він перерізав собі шляхи відходу в разі невдачі в Україні.
Його тільки знищувати треба. На дипломатію він після всього цього не піде.
Ну типа они своё клеймо фашистов 70 лет отмывали, а тут такой подарок свалился и, вуаля, они уже не главные фашисты в мире!
Впаде одна бомба, раком струнко будуть стояти!